«Нижнекамскнефтехим» на время пандемии перешел на особый режим работы

Нефтехимики разгружают вахты, дезинфицируют рабочие места, снабжают масками и тепловизорами

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В нижнекамской мэрии в режиме видео-конференц-связи состоялось рабочее совещание Айдара Метшина с руководителями промышленных предприятий города. По словам мэра, важно в этих непростых условиях обеспечить бесперебойную работу на производстве и защитить персонал от возможного заражения коронавирусной инфекцией. О том, какие меры принимает флагман нефтехимии Татарстана для предотвращения распространения заразной болезни, рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

«Мы детально обсудили с каждым руководителем, какие меры принимаются»

Совещание проходило в режиме ВКС. По его окончании Айдар Метшин выложил в своем «Инстаграме» пост, где заверил жителей города в том, что все градообразующие предприятия, среди которых «Нижнекамскнефтехим», делают все возможное для защиты персонала от коронавирусной инфекции.

— Мы детально обсудили с каждым руководителем, какие меры принимаются. Часть сотрудников переведена на удаленную работу, приняты дополнительные меры по защите сменного персонала. Отдельное внимание уделили вопросу вахтовых автобусов, на которых нижнекамцы добираются до работы. Весь общественный транспорт проходит тщательную обработку, внутри салонов соблюдаются все необходимые меры профилактики, — сообщил Айдар Метшин.

Мы детально обсудили с каждым руководителем, какие меры принимаются. Часть сотрудников переведена на удаленную работу, приняты дополнительные меры по защите сменного персонала

«Нижнекамскнефтехим» как непрерывно действующее производство не имеет права по производственно-техническим условиям останавливать свою работу. Поэтому крупнейшее нефтехимическое предприятие России не может взять и уйти на «нерабочую неделю». Объективно многотысячный трудовой коллектив «Нижнекамскнефтехима» в том числе обеспечивает экономическую стабильность и благополучие республики и страны в целом.



Тем не менее, чтобы минимизировать контакты людей, максимально возможное число персонала компании переведено на удаленную работу.

— На сегодняшний день, с учетом четырехсменного графика, мы постарались сократить количество людей на рабочих местах, — подчеркнул во время совещания генеральный директор НКНХ Айрат Сафин.

1,5 млн медицинских масок

Нефтехимики, работающие на производстве, обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Также разработан график поступления на «Нижнекамскнефтехим» бесконтактных термометров и дезинфекторов, бактерицидных регуляторов. Планируется закупка мини-лаборатории для экспресс-диагностики тестов по COVID-19.

Нефтехимики, работающие на производстве, обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты

Сырье для производства медицинских масок выпускает дочерняя компания «Нижнекамскнефтехима» — АО «Полиматиз». Сейчас «дочка» НКНХ увеличивает производство стерильных материалов. Вот что по этому поводу сказал президент Российского союза химиков Виктор Иванов:

— Дочернее предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим» — АО «Полиматиз» увеличило объемы производства нетканых материалов медицинского и гигиенического назначения для изготовления медицинских масок. Уже в январе было произведено 5,3 тонны нетканых материалов, в феврале — 28,4 тонны, в марте — 67,4 тонны. А в ходе рабочего визита президента Татарстана Рустама Минниханова на предприятия ГК «ТАИФ» для решения проблем, связанных с возможным дефицитом жизненно необходимых медицинских масок в целом по стране, было принято решение увеличить производство полипропиленового нетканого материала для их изготовления. За час работы «Полиматиз» может произвести материал для изготовления 500 тысяч масок. При необходимости предприятие «Нижнекамскнефтехим» может увеличить производство в 10 раз.

Помимо этого, волонтеры колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева начали самостоятельно изготавливать медицинские маски из сырья «Полиматиза». Таким образом, предприятие полностью обеспечит себя дефицитным товаром.

Обработка вахтовых автобусов

Чтобы избежать распространения коронавируса, транспортники усилили обработку вахтовых автобусов. Дезинфекция салонов проходит несколько раз в день, тщательно моют двери, поручни, подоконники.

Чтобы избежать распространения коронавируса, транспортники усилили обработку вахтовых автобусов

Накануне было принято решение разделить маршруты вахтовых автобусов между предприятиями. Теперь сотрудники Нижнекамского шинного завода будут ездить на работу отдельно от нефтехимиков. Внесены изменения в работу внутреннего трудового распорядка.

Доставка работников на НКНХ ведется по 11 специальным маршрутам. Всего работают 134 автобуса. Этого достаточно, чтобы люди соблюдали дистанцию внутри салонов. На пяти парковках компании предоставлено более 700 мест. Ими абсолютно бесплатно с 1 апреля могут воспользоваться сотрудники, продолжающие работу, рассказал Айрат Сафин

Санитарная обработка также ведется во всех подразделениях НКНХ на рабочих местах. На предприятии обрабатывают поручни на проходных, дверные ручки. Кроме того, организован оперативный штаб, где ежедневно ведется контроль за мерами профилактики и за нераспространением коронавирусной инфекции. Руководителями подразделений ведется постоянная работа с вверенным персоналом о важности самоизоляции вне рабочего времени, важности соблюдения правил гигиены, пользования антисептическими средствами и средствами защиты.

Организован оперативный штаб, где ежедневно ведется контроль за мерами профилактики и за нераспространением коронавирусной инфекции

Что касается подрядных организаций — для них «Нижнекамскнефтехим» выделил отдельную проходную, чтобы подрядчики не контактировали с нефтехимиками. КПП также проходит ежедневную антибактериальную обработку. К слову, количество подрядных организаций на НКНХ сведено к минимуму.

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