«Мы знали — город будет!» — Нижнекамск отмечает свое 55-летие

В честь юбилея первостроителям города подарили скульптурную композицию из бронзы

55 лет назад, 22 сентября 1966 года, поселок Нижнекамский получил статус города. С тех пор этот день считается его официальной датой рождения. К юбилейной дате в городе приурочили торжественное открытие скульптурной композиции «Мы знали — город будет!», посвященной первостроителям, которые прибыли в начале 60-х годов прошлого века на землю Нижней Камы на Всесоюзную комсомольскую ударную стройку. Молодежь приезжала со всех уголков Союза и на всю жизнь связывала свою жизнь с городом на Каме. Сегодня почетные жители Нижнекамска, его первые учителя, врачи, руководители и строители стали главными гостями торжества — каждый внес свою лепту в то, чтобы город стал таким, какой он есть. На празднике побывал корреспондент «Реального времени».

«Жизнь в городе началась с горстки людей»

Виновники торжества к месту его проведения стали приходить задолго до начала церемонии. Чтобы встретиться с теми, кого давно не видели, вспомнить молодость, годы, когда на месте сегодняшних многоэтажек был пустырь или еще не вырубленный лес. Как размышляет один из тех, кто первым приехал на нижнекамскую землю зимой 1961 года, — Рафаил Глянц:

— Моя жизнь в Нижнекамске — тогда, конечно, названия такого не было — начиналась в вагончике. Рядом стояли еще несколько вагончиков. Начинали мы жить в очень трудных условиях — здесь не было ничего: ни дорог — ни железнодорожных, ни автомобильных, ни электроэнергии — ее вырабатывали сами генератором привезенным. В таких условиях люди не задумывались о том, что негде жить, нет условий. Все же ехали сюда тысячами. Жизнь в городе началась с горстки людей, приехавших сюда в канун нового, 1961 года. И к моменту присвоения статуса города здесь уже проживало около 40 тысяч человек.

Рафаила Глянца вполне можно назвать основателем Нижнекамска. На стройку он приехал 26-летним главным инженером СМУ и кирпич за кирпичом, дом за домом поднимал молодой город. С него и таких, как он, энтузиастов, не считавшихся с неудобствами, и начинался город нефтехимиков, который сегодня еще называют столицей нефтехимии Татарстана.

Рафаила Глянца вполне можно назвать основателем Нижнекамска

Много лет Рафаил Глянц возглавлял управление по строительству жилых домов и социальных объектов, которые «Нижнекамскнефтехим» возводил для своих работников и горожан. Сейчас ему уже 86 лет, и первостроитель по-прежнему в строю коллектива промышленного гиганта Нижнекамска — занимает пост советника по капитальному строительству.

— Мы очень рады этой композиции. Как говорится в народе — лучше поздно, чем никогда. Задумали это года 1,5—2 назад, и наконец мечта осуществилась, — заметил он чуть позже, выступая на церемонии открытия скульптурной композиции «Мы знали — город будет!».

«Нижнекамск стал для нас судьбой»

Чуть позже на комсомольскую ударную стройку приехали Нина и Аюп Мухаметгалиевы. Как делится воспоминаниями Нина Георгиевна, она приехала на комсомольскую стройку в 1965 году из Чистополя, а ее муж Аюп Ганиевич — в тот же год из Казани.

— Нижнекамск стал для нас судьбой. Здесь мы познакомились, здесь мы поженились, в ноябре отметим 55-летие свадьбы, здесь мы живем всю нашу жизнь, здесь родились наши дети.

Аюп Мухаметгалиев приехал в Нижнекамск сразу после окончания Казанского инженерно-строительного института, участвовал в возведении Нижнекамского химкомбината — начинал с должности мастера, потом, пройдя по карьерной лестнице, возглавил СМУ-4, а в середине 90-х годов основал в городе проектный институт. По его проекту был построен городской музей, возле которого сегодня и открыли памятник первостроителям.

После небольшой театральной композиции, отразившей прибытие первых строителей, архитекторов, воспитателей и медиков на строительство города, настал торжественный момент

Судьбоносную роль город на Нижней Каме сыграл для большинства первостроителей. Почти все, кто приезжал на городскую стройку и возведение химкомбината, ставшего, по сути, основоположником города, создали здесь семьи и положили начало уже не одному поколению коренных нижнекамцев.

В целом праздник собрал возле городского музея несколько десятков горожан: и ветеранов, и руководителей крупных промышленных предприятий — ПАО «Нижнекамскнефтехим», ТАНЕКО, шинного комплекса «Татнефти», АО «ТАИФ-НК», Нижнекамской ТЭЦ, депутатов, школьников и воспитанников детских садов.

В честь юбилея — почетное звание

После небольшой театральной композиции, отразившей прибытие первых строителей, архитекторов, воспитателей и медиков на строительство города, настал торжественный момент: с каждой из скульптур было снято белоснежное покрывало — и перед зрителями предстала монументальная композиция под названием «Мы знали — город будет!». Состоит она из четырех фигур — «Геодезист и изыскатель», «Девушка с линейкой», «Строители с планом будущего города и химкомбината», «Каменщик и сварщики». Каждую фигуру отлили из бронзы, автором композиции стал молодой художник-скульптор, член Союза художников России Артур Давыдов.

Поздравляя нижнекамцев с событием, мэр города Айдар Метшин отметил, что эта скульптурная композиция — дань благодарной памяти современного поколения нижнекамцев всем нашим созидателям, творцам, профессионалам, кто своими руками построил солнечный город на Каме.

Каждую фигуру отлили из бронзы, автором композиции стал молодой художник-скульптор, член Союза художников России Артур Давыдов

Далее торжественная церемония продолжилась вручением звания «Почетный житель города». В знак юбилея ее удостоились 11 нижнекамцев, внесших особый вклад в развитие и становление города. Начало традиции присуждать это звание горожанам положили в 1981 году, когда город отмечал 20-летие. Сегодня его носителями являются 93 человека.

Одна из тех, кто теперь отмечена красной лентой почетного жителя Нижнекамска, — Ганзя Ахмадиева. Она Герой Социалистического Труда, ветеран предприятия «Татэнергострой». Выступая перед своими соратниками и молодым поколением нижнекамцев, пришедших на торжество, она тоже вспоминала, что по приезде в 1961 году приходилось снимать жилье в одном из домов соседнего села Афанасово, а на месте сегодняшнего города стояло всего два барака — в одном была столовая, в другом жили молодые строители. Она работала маляром, потом бригадиром коллектива отделочников, строила городской автовокзал, аэропорт «Бегишево», Дом техники, кинотеатр «Джалиль», гостиницу «Кама», заводы и цеха химкомбината и шинного завода.

Как отмечает Нижнекамск свой день рождения

Если свой полувековой юбилей Нижнекамск отметил с большим размахом, то 55-летие города станет больше похоже на тихое семейное торжество. ВИП-гостей на нем не ожидается.

Уже прошла творческая встреча с председателем Союза фотографов Татарстана Рамилем Гали, еще в честь юбилейной даты почти 70 жителям города вручат госнаграды разного достоинства, откроется специальная фотовыставка, которая расскажет историю Нижнекамска, а вечером на набережной нижнекамцев поздравят артисты — татарская кавер-группа Mingazov и творческий дуэт Filatov&Karas. Завершится празднование традиционным салютом.

Ангелина Панченко