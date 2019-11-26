В чем схожесть «Нефтехимика» с «Барселоной» и «Олимпиакосом»

Нижнекамский спорт: провинциальный по статусу, сильнейший по результатам

Фото: Олег Тихонов

Хоккейный и футбольный «Нефтехимики» в своих турнирных таблицах (КХЛ и ФНЛ соответственно) нынче идут совсем неплохо. Трудно сказать, как они завершат свои сезоны, тем не менее корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин уверен, что это один из аргументов в пользу того, что спорт, который построили нижнекамцы, прямо сейчас — лучший в стране. «Один из», но далеко не единственный.

На заре создания хоккея и футбола в соперниках Нижнекамска были городки и поселки



О хоккейном «Нефтехимике», одержавшем не так давно десять побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уже вовсю заговорили в хоккейном сообществе, а тренеры национальной сборной привлекли в ее состав Дамира Шарипзянова. Футбольный «Нефтехимик» пока не на слуху, хотя по ходу «домашнего матча» (проходившего в Казани) с курским «Авангардом» нефтехимики уже находились в зоне стыковых матчей с командами РПЛ, и лишь неумение или нежелание «выстраивать автобус» помешало команде удержать победу.

Но к текущему состоянию футбольно-хоккейных «Нефтехимиков» можно будет вернуться ближе к концу сезона, а сейчас стоит поговорить о том, что в следующем году Нижнекамск ожидают сразу три спортивных юбилея. Во-первых, футбольный клуб отметит 30-летие с того момента, когда он добился права дебютировать в чемпионате страны (тогда еще СССР), а его хоккейный собрат дебютировал во второй лиге в качестве команды мастеров. Во-вторых, хоккейный клуб отметит 25-летие выхода в класс сильнейших, который тогда носил название «Межнациональная хоккейная лига».

Футболисты «Нефтехимика» на заре создания клуба играли с Октябрьским, Рузаевкой, Сарапулом, поселком Подгорный. Хоккеисты «Нефтехимика» тогда сражались с командами из столь экзотичных городков, как Белово, Ноябрьск, поселок Нижний Одес. И в хоккее, и в футболе соперниками были также Миасс и Новотроицк.

И этот круг соперников был на тот момент адекватен Нижнекамску, третьему-пятому городу в Татарстане, весьма блеклому с точки зрения развития спорта. Пусть советская Татария и в целом не была в спортивных лидерах, но все-таки Николай Колесников из Бугульмы, Надежда Кибардина из Набережных Челнов, Ринат Сафин из Зеленодольска, Федор Симашев из Заинска блистали на международных стартах. Плюс в Альметьевске была хоккейная команда мастеров, в Челнах футбольная, в Чистополе — хоккей с мячом.

ХК «Нефтехимик», 1990-е. Фото: Пресс-служба ХК «Нефтехимик»

А вот в Нижнекамске ничего такого не было. Хотя спортивные таланты рождались. И для применения своего таланта им приходилось на первых порах уезжать из родного города. Как это сделали футболисты Роберт Евдокимов, оказавшийся в Челнах через Волгоград, Дмитрий Кудряшов, проехавший в «Спартак» через Ижевск, хоккеист Эдуард Першин, отправившийся в Америку через московское «Динамо».

Поэтому, когда хоккейный «Нефтехимик» дебютировал в чемпионате СССР, его лидерами были опытные экс-казанцы Фазлеев и Шавалеев, Расулов и Соколов, в воротах стоял Сергей Фадеев, родившийся в Чистополе и начавший заниматься хоккеем в Челнах, а до сборной России добравшийся из Нижнего Новгорода. Сайт «Элитпроспект» утверждает, что два матча в сезоне провел единственный нижнекамец в том составе Дмитрий Нестеров, который позже станет известным телеведущим.

Президент хоккейного клуба совмещал работу со службой в милиции

Экс-ижевчанин Сергей Панкратов в интервью сайту ВХЛ вспоминал о реалиях тех лет: «Открытая площадка, но народу, несмотря на любую погоду, всегда битком. В составе большая казанская диаспора, в атаке феерил Саня Соколов, в защите выделялись два Равиля — Фазлеев и Шавалеев. [Президент] Селезнев Борис Борисович — колоритная личность. Умудрялся совмещать службу в милиции с заботой о команде. Если арбитры начинали ошибаться, мог заглянуть к ним раздевалку (с пистолетом)».

Вот именно фигура Селезнева была определяющей в становлении команды, естественно, при финансовой поддержке со стороны предприятия. Он понял главное: нельзя полагаться только на приезжих. Хотя поначалу в собственной школе также были приглашенные. Лучшие из них — Павел Дума из Караганды, Евгений Муратов из Нижнего Тагила — стали «пионерами» в молодежной сборной России.

Параллельно развивался футбольный «Нефтехимик». Причем точно по тем же лекалам. Был «отец-командир» Наиль Гизатуллин, собиравший основу из Казани: Айрата Ахметгалиева, Рустема Булатова, Айрата Гайнуллина, Ильдара Гарифуллина, Сергея Харламова, под которыми росла собственная молодежь.

Параллельно развивался футбольный «Нефтехимик». Причем точно по тем же лекалам. Был «отец-командир» Наиль Гизатуллин (в центре), собиравший основу из Казани. Фото fcnh.ru

Футбольная поросль выстрелила раньше — выпуском ребят 1979 года рождения, когда Сергей Будылин и Александр Колотилко заставили говорить о Нижнекамске еще и как о футбольной школе, а не только как о команде.

Помимо футбола и хоккея, на балансе единственного хозяина команд по этим видам спорта, «Нижнекамскнефтехима», пребывал и одноименный спортклуб. И его члены на какое-то время стали спортивными «золотодобытчиками». Лилия Исламова выиграла чемпионат Европы 1993 года по борьбе, приехавший из Новоуральска легкоатлет Николай Афанасьев выступил на Олимпиаде-1996, сестры Ирина и Светлана Востриковы стабильно завоевывали награды на крупнейших международных соревнованиях. В отличного бегуна вырос Сергей Манаков. Помимо воспитанников многочисленных школ СК «Нефтехимик» сумел «вырастить» такую структуру, как Центр высшего спортивного мастерства (ЦВСМ), который финансово помогал перспективным спортсменам. Именно благодаря этой поддержке Татарстан в какой-то мере не потерял лыжный спорт, поскольку СК «Нефтехимик» стал родным и для тренера Владимира Перетурина (полного тезки известного телекомментатора) и его воспитанниц Алии и Лилии Иксановых, Диляры Сабирзяновой. Самому ЦВСМ в следующем году исполняется 25 лет, и это еще один надвигающийся юбилей.

Один город — один спонсор — один спортклуб

Такая постановка хозяйства: один город — один спонсор — один спортклуб в какой-то степени напоминает ведение дел в известных зарубежных спортклубах. Тех же СК «Барселона», СК «Галатасарай», СК «Олимпиакос». Почему не в «Реале», АЕК или «Панатинаикосе»? Потому что это столичные клубы, к которым «Нефтехимик» никак не относится.

«Я всегда говорил и говорю, что «Нефтехимик» — младший брат «Ак Барса», и все строилось между нами по этому принципу», — это мнение уже упомянутого здесь экс-президента ХК «Нефтехимик» Бориса Селезнева. В актуальном составе хоккейной команды восемь человек ранее надевали свитера «барсов». «В Нижнекамске, в отличие, кстати, от Челнов, всегда понимали, что Казань — это столица республики. У Челнов свой менталитет, там живут люди, которые съехались в автоград из разных городов СССР. В Нижнекамске же всегда осознавали, что «Казан — Татарстан башкаласы! (Казань — столица Татарстана)», — так объяснял менталитет Нижнекамска бывший футболист, а затем и администратор ФК «Нефтехимик» Ильгиз Фахриев. В текущем составе у тренера Юрия Уткульбаева 11 человек ранее играли за «Рубин», плюс еще один воспитанник футбольной Казани.

Правда, при всей системной схожести трех «Нефтехимиков» (хоккейного, футбольного и спортивного) с куда более знаменитыми заграничными собратьями, у них есть и несколько важнейших различий.

Спортсмены снова стали покидать Нижнекамск. Та же Лихачева стала бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Казахстана. Фото wfrk.kz

Посмотрите на динамику развития хоккея. Покойный тренер Борис Шамарин вырастил Станислава и Ярослава Альшевских, Максима Березина, Эмиля Галимова, Айрата Зиазова, Андрея Сергеева. Также ушедший из жизни Анатолий Курьянов подготовил Першина, Дмитрия Плеханова, Наиля Якупова. К счастью, живой и активно работающий Ленар Вильданов выпустил Тимура Билялова, Рената Валиева, Артема Михеева, Максима Пестушко, игроков сборной Беларуси Степана Горячевских и Алексея Угарова. Андрей Жаренков — Михаила Сергачева.

Однако «закон сообщающихся сосудов» никто не отменял. Нижнекамск — город небольшой, и заметное развитие игровых видов спорта косвенно ударило по остальным. Сейчас мальчишки изначально идут в хоккей, затем в футбол, поэтому на другой чаше весов — падение результатов в других видах спорта. После Олимпиады в Атланте, куда поехали сразу двое нижнекамцев — Афанасьев и покойный гребец Александр Устинов, крупных успехов добивались, в основном, представительницы слабого пола: чемпионка мира и призер Олимпиады-2008 в стипль-чезе Екатерина Волкова, лыжница Алия Иксанова, стрелок Анна Протасова, штангистка Надежда Лихачева. Более того, спортсмены снова стали покидать Нижнекамск. Та же Лихачева стала бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Казахстана, прыгун Сергей Михайловский стал выступать за Краснодар.

Российская спортивная бесхозяйственность, бессмысленная и беспощадная

Таким образом, мы подобрались к одной из главных составляющих состояния современного спорта — финансовой. «У «Мордовии» есть долги по зарплате. Клуб не может найти спонсоров»… «В футбольном «Луче» снова начались долги по зарплатам — часть футболистов может покинуть клуб»… «Днепр» из Смоленска проводил в ПФЛ 10-й сезон подряд, однако в марте 2019 года команда снялась по ходу турнира»… «В курском «Авангарде» зимой произойдет массовый отток игроков»... Недавно прозвучала информация о том, что ФК «Ростов», столь ярко проводящий первую половину чемпионата, испытывает финансовые трудности и в силу этого может начать распродавать своих лидеров и расстаться с главным тренером Валерием Карпиным. Таким примерам несть числа, это постоянный фон нынешней спортивной жизни. А все от бесхозяйственности и отсутствия единоначалия.

Любопытно, что «Нефтехимик» — единственный в России спортклуб, чей хозяин удерживает свои команды на высоте на протяжении столь длительного времени. Тольятти, бывший лидером в 90-е годы, неоднократно терял футбольную команду, прошедшую несколько процедур банкротств, смен собственника, объединений с другими командами. Проще сделали коллеги из металлургических концернов Магнитогорска, Новокузнецка и Череповца, которые покумекали, поскребли по сусекам и отказались от развития футбола в своих городах. Это и честнее, чем создание новой команды на костях старой с возможностью нажиться на процессе «усушки-утруски», когда при процедуре банкротства деньги пропадают миллионами. К тому же все перечисленные города — это даже не столицы, они такие же, как Нижнекамск, вторые-третьи города своих областях: Самарской и Челябинской, Кемеровской и Вологодской.

Почему мы посвятили этому целых два абзаца? Потому что из нефтехимической столицы РТ новостей такого толка не бывает. В Татарстане был подобный эпизод с зеленодольским «Анжи-Юниор», но в целом гораздо больше положительных примеров. И самый заметный среди них — в Нижнекамске.

