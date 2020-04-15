Айрат Сафин: «Чувство самосохранения должно быть и у работодателя, и у работника»

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» о главных задачах и конкретных шагах в период экономического спада

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Пандемия коронавируса уже оказала влияние на мировую экономику — закрываются шинные заводы, приостанавливают работу нефтехимические предприятия. Как COVID-19 повлиял на нефтехимическую отрасль в целом и на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в частности — на эти и другие вопросы ответил генеральный директор НКНХ Айрат Сафин.

«Снизился спрос на всю линейку выпускаемой продукции»

— Айрат Фоатович, в условиях мирового экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, в западных странах закрываются нефтехимические и шинные производства. Как себя ощущает «Нижнекамскнефтехим»?



— Ситуация в мире и на нашем предприятии на данный момент сложная. Снизился спрос на всю линейку выпускаемой продукции. На сегодняшний день приостановили свое производство 90 шинных заводов по всему миру. Суммарная производительность более 400 млн шин в год. Это отразилось и на нас. Снизился спрос на все виды каучука. А это самый главный наш экспортный потенциал. Поэтому у нас есть проблемы именно по каучуку.



— Муссируются слухи, что в связи с мировой ситуацией могут быть остановлены производства «Нижнекамскнефтехима». Возможно ли такое развитие событий?



— Мы пока рассматриваем более оптимистичный вариант. Вопрос на повестке не стоит. Немного скоординировали свой план по проведению капитального ремонта и начали ремонт чуть раньше. Мы надеемся, к моменту, когда наши предприятия выйдут из капитального ремонта, ситуация в мире изменится. Самая главная задача — выстоять, сохранить производственный потенциал и прежде всего наш коллектив.

— Как пандемия скажется на строительстве нового этиленового комплекса?



— На данный момент вопрос по этилену на повестке также не стоит. Все работы будут идти в соответствии с графиком.

Технологический персонал работает в соответствии со штатным расписанием

— В каком режиме сейчас работает предприятие?

— Весь технологический персонал работает в соответствии со штатным расписанием. Более 50 процентов дневного персонала мы перевели на удаленный режим работы. Наших специалистов старше 60 лет мы перевели в режим самоизоляции. В компании реализованы все рекомендуемые санитарно-эпидемиологические меры по нераспространению коронавирусной инфекции.

— Как будет производиться оплата труда в этих непростых условиях?

— Вся оплата будет производиться в полном соответствии с действующим положением об оплате труда на нашем предприятии.

— А в связи с неблагоприятной экономической ситуацией будет ли выплачена сотрудникам ежегодная годовая премия, так называемая 13-я зарплата?

— Да, будет выплачена. Мы приняли такое решение, несмотря на серьезность ситуации. И оно поддержано нашими акционерами — выплатить годовую премию по итогам работы в 2019 году. 13-я зарплата будет выплачена в соответствии с положением как по сумме так и по срокам. Когда? Я думаю, в самое ближайшее время.

«Какой бы мы контроль не делали — все зависит от нас самих»

— «Нижнекамскнефтехим» принял жесткие меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, но при этом как удается обеспечить безопасный режим доставки нефтехимиков на работу и обратно домой?

— У нас на сегодняшний день организованы 134 автобуса. Мы увеличили количество подаваемых автобусов в определенный период. Специально развели прием-передачу смены, чтобы одномоментно люди не выходили на остановку после окончания рабочего дня.

Надо иметь чувство самосохранения. Давайте выполнять все предписанные правила вместе. Например, не торопиться заходить в автобус. Какой бы мы контроль не вели — все зависит от нас самих. Поэтому если в автобус уже зашло около 35 человек, лучше дождаться следующего. Чувство самосохранения должно быть и у работодателя, и у работника. Предлагаю в этом вопросе не беспокоиться. Мы до конца за этим будем следить и увезем с работы каждого.

Мы контролируем ситуацию. Дополнительно некоторые работники просили обеспечить места на автостоянках, чтобы добираться до работы на своих автомобилях. Мы изыскали возможность и дополнительно обеспечили бесплатно 1000 мест на автопарковках. Поэтому, если у кого-то есть желание доехать на собственном автомобиле, пожалуйста, пользуйтесь нашими стоянками.

— В Нижнекамске, впрочем, как и по всей стране, сейчас дефицит медицинских масок. Обеспечены ли сотрудники предприятия средствами индивидуальной защиты? Нашли ли вы выход из сложившейся ситуации?

— Мы закупили для персонала более полумиллиона масок. Кроме этого, в промышленное производство 13 апреля мы оперативно запустили нашу автоматическую линию по производству масок. Она поступила 10 апреля и всего за сутки были выполнены пусконаладочные работы. 12 апреля я побывал на этом производстве, уже выпускалась пробная партия. Производительность этой линии — около 4 тысяч штук в час. На сегодня выпущено более 31 тысячи масок.

Также хотел бы поблагодарить всех наших работников и волонтеров, которые отозвались на призыв шить маски на дому. Силами волонтеров и работниками нашего предприятия на сегодняшний день вручную производится более 5 тысяч масок в день. С 6 по 10 апреля было сшито более 32 тысяч масок. 13 апреля мы передали 6 тысяч масок Нижнекамской центральной районной больнице.

Так, единой командой, поддерживая друг друга, мы сможем преодолеть возникающие проблемы, связанные с пандемией коронавируса в мире и экономическим кризисом.

