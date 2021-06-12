«Нижнекамскнефтехим» представил свою площадку на Сабантуе-2021

Фото: Лилия Егорова

Мастер-классы, велошейкер, ретроавтомобили со сладостями, необычный робот, игра «Битва разумов» и многое другое. Разнообразную программу представило ПАО «Нижнекамскнефтехим» на своей площадке в рамках празднования Сабантуя-2021. Местом проведения праздника плуга по традиции стал майдан КСК «Ильинка». С самого утра на площадку начали прибывать многочисленные гости.



— Поздравляю всех жителей и гостей Нижнекамска с главным национальным татарским праздником. «Нижнекамскнефтехим», как градообразующее предприятие, ежегодно принимает участие в организации Сабантуя. Пасмурная погода не помешает нам отметить праздник на высшем уровне. Наша площадка по традиции первой встречает гостей. Мы подготовили разнообразную концертную программу. Развлечения по душе смогут найти как взрослые, так и дети, — отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Всех пришедших на праздник встречали аниматоры и ходулисты. Особый восторг у гостей вызвал робот по имени Сабан, который приветствовал визитеров на русском и татарском языках. Эта инновационная разработка стала своеобразным символом 2021 года — Года науки и технологий.



Поздравить нижнекамцев с национальным праздником приехал председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин. Он в сопровождении заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова, а также мэра Нижнекамска Айдара Метшина и генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина посетил площадку нефтехимического предприятия.



Поздоровавшись на татарском языке с роботом, гости ознакомились с презентацией продукции собственного производства дочернего предприятия ООО «УОП «Нефтехим». Здесь они смогли не только увидеть, но и отведать изысканные сладости, приготовленные местными кондитерами.



На этом сюрпризы не закончились. Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин попробовал свои силы на так называемом велошейкере — гибриде велосипеда и кухонного блендера, после чего отведал на вкус приготовленный фруктовый коктейль.



Презентовали гостям и систему для сбора пластиковых отходов — фандоматы. Их закупили и установили в подшефных школах, чтобы заинтересовать молодое поколение в раздельном сборе мусора. На площадке пластиковую и алюминиевую тару каждый желающий мог сдать в фандомат.





Для любителей онлайн-игр была возможность поучаствовать в «Битве разумов» с помощью необычного соревновательного интерактива, где участникам надевают специальные датчики на голову и они пробуют ментальной силой поднимать шарик в воздух и сдвигать его на соперника.



Разнообразную и интересную программу нефтехимики приготовили и для маленьких гостей. Для них были организованы мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, фотозоны, различные конкурсы и спортивные игры. Развлекали малышей аниматоры и ростовые куклы. А мороженым, вареной кукурузой, сладкой ватой и попкорном можно было полакомиться прямо из ретроавтомобилей.



Представители колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева подготовили презентацию «Мир рабочих профессий», где каждый желающий мог попробовать себя в роли аппаратчика, сварщика, слесаря КИПиА или лаборанта.



Здесь же, на площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим», можно было сделать временные татуировки с любым логотипом или стикером компании и таким образом оставить след о незабываемом празднике. Праздничное настроение для всех пришедших создавали артисты кавер-группы «Сафари», а также выступления творческой молодежи ПАО «Нижнекамскнефтехим» и группы «Романтики».

— Нам все очень понравилось, несмотря на дождь. Замечательно играет кавер-группа. Настроение поднимают ходулисты и аниматоры. А еще здесь вкусная выпечка, — поделилась впечатлениями жительница города Элиана Мешонова.



— Мы с нетерпением ждали Сабантуй. Приехали задолго до начала праздника. С удовольствием посетили площадку «Нижнекамскнефтехима», которую можно считать одной из лучших на майдане, — подчеркнула нижнекамка Альфира Салямова.

Партнерский материал

