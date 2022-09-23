Участники XIV Международного симпозиума побывали с экскурсией на «Нижнекамскнефтехиме»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В рамках XIV Международного симпозиума «Полимерная индустрия: Инновации. Эффективность. Ресурсосбережение» состоялась экскурсия на производство «Нижнекамскнефтехима». Ее участниками стали топ-менеджеры, ведущие специалисты, научные работники нефтехимических и машиностроительных предприятий из России и ближнего зарубежья.

Делегация побывала на территории двух заводов — по выпуску пластиков и бутилового каучука. Гости посетили производство пластиков, где осмотрели технологическую установку по выпуску АВС-пластиков — сырья, используемого для производства холодильной и бытовой техники и электроники, электротехники, сантехники, игрушек, в автомобилестроении, в упаковочной и мебельной промышленности. Всего в линейке выпускаемой «Нижнекамскнефтехимом» продукции десятки различных марок полипропиленов, полиэтиленов, АБС-пластиков, полистиролов, которые могут удовлетворить самому взыскательному спросу переработчиков.

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— Как научно-образовательная организация, мы, конечно, в большей степени занимаемся технологией, и, конечно, время от времени полезно для себя увидеть такое производство. Оно действительно впечатляет масштабами. И хотелось бы также отметить профессиональный уровень и грамотность сотрудников завода, — поделился впечатлениями от экскурсии начальник управления научных и технологических проектов РХТУ им. Менделеева Владимир Крамарев.

На «Нижнекамскнефтехиме» делегация посетила еще один крупный завод — по выпуску бутилового и галобутиловых каучуков. Здесь гости осмотрели цех выделения, сушки и упаковки каучука. Представителям бизнеса и науки рассказали, что нижнекамский завод является одним из крупнейших поставщиков бутилового и галобутиловых каучуков. Его выпуск нефтехимики освоили почти полвека назад. За это время мощность производства была увеличена в 7 раз, с 35 до 220 тысяч тонн в год. Бутиловый и галобутиловые каучуки пользуются спросом у шинных компаний для изготовления автомобильных шин, а также в медицинской и пищевой промышленности.