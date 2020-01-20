Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» заселились в новые квартиры

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Пять семей сотрудников компании «Нижнекамскнефтехим» стали первыми новоселами в 2020 году. Сегодня нефтехимики получили ключи от квартир в доме №60 по улице Корабельной. Новостройка расположена в 49-м микрорайоне. В доме 120 комфортных и благоустроенных квартир. Все они сдаются с чистовой отделкой и оборудованы счетчиками учета газа, электроэнергии, а также регуляторами тепла.

Все пять семей нефтехимиков в этом доме выбрали двухкомнатные квартиры. Жилье работниками «Нижнекамскнефтехима» приобретается по программе социальной ипотеки, которую предприятие реализует совместно с Государственным жилищным фондом при президенте РТ с 2005 года.



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