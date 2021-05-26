Дмитрий Конов: «Нижнекамскнефтехим» — самый профессиональный коллектив по производству каучука в России»

Фото: Роман Хасаев

В Нижнекамске проходят торжества, посвященные республиканскому Дню химика. Представителей химической и нефтехимической промышленности поздравил Рустам Минниханов. Глава Татарстана посетил промышленную площадку ПАО «Нижнекамскнефтехим», запустил производство по выпуску новых видов продукции — ДССК и ТЭП. Официальное мероприятие, приуроченное ко Дню химика, состоялось в «Нефтехим Арене». Лучшим работникам отрасли были присвоены государственные награды. Подробности — в материале «Реального времени».

Центр нефтехимии Татарстана

В ледовом дворце «Нефтехим Арена» сегодня не менее яркая и запоминающаяся обстановка, чем во время хоккейных матчей. На трибунах — ведущие работники химической отрасли Татарстана. На сцене — лучшие творческие коллективы. День химика для республики как для промышленного региона России — один из самых значимых праздников.



Организатором торжества по традиции выступило одно из ведущих нефтехимических предприятий России — ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню химика, прошло в ледовом дворце «Нефтехим Арена»

На празднование Дня химика в Нижнекамск прибыли власти Татарстана, а также топ-менеджеры ТАИФа и СИБУРа, в том числе председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. Лидеров отрасли встречали студенты НХТИ, организовав для них своеобразный флешмоб.



До начала концертной программы ВИП-гости посетили выставку достижений предприятий и инновационной продукции РТ, которая была организована в холле «Нефтехим Арены». Здесь были представлены последние разработки в области нефтехимии, охраны окружающей среды и инновационных технологий.



Ильдар Ахметов, директор Нижнекамского химико-технологического института, где готовят будущих нефтехимиков, рассказал о миссии учебного заведения и планах развития.

— В ближайшую пятилетку только для предприятий Нижнекамского района потребуется более 8 тысяч новых сотрудников. К сожалению, на сегодняшний день только 21% одиннадцатиклассников остаются в Нижнекамске и связывают свою судьбу с родным городом. Нами проведен анализ и выявлено три основных направления, которые позволят улучшить ситуацию. Это образование, наука и инфраструктура. Сформировано порядка 15 стратегических задач, которые мы должны решить. Однако решение стандартных задач нам не позволит стать центром притяжения молодежи, — рассуждает Ильдар Ахметов. — Нам надо становиться чем-то большим.

До начала концертной программы ВИП-гости посетили выставку достижений предприятий и инновационной продукции РТ, которая была организована в холле «Нефтехим Арены»

Ахметов представил президенту Татарстана проект под рабочим названием «Кампус НХТИ». Он будет располагаться в существующих корпусах института общей площадью 20 тысяч квадратных метров, что позволит обучать более 5 тысяч студентов.

— Для обеспечения положительной миграции талантливой молодежи необходимо привлечение иногородних студентов, которые будут жить в комфортных условиях общежитий. Конгресс-центр, который будет располагаться в главном корпусе института, включает зал на 500 мест, комфортные переговорные. Коворкинги будут местом интенсивного общения, пространством для диалога образования, науки, власти, бизнеса. Нефтехимический инжиниринговый центр — обязательный элемент для технологического вуза. Там будет представлена лаборатория мирового уровня, в том числе по проблемам экологической тематики, что актуально для Нижнекамского района и циркулярной экономики. Пилотные установки планируются к размещению в индустриальном парке «Нижнекамск». В Центре технологического предпринимательства, помимо обучения студентов основам предпринимательства, бизнеса, будут проводиться работы, направленные на активацию сопровождения и развития инновационных проектов в Нижнекамском районе. Центры, которые будут осуществлять цифровую и языковую трансформацию института, — это Центр цифровых компетенций и Центр языковой подготовки, — рассказал Ильдар Ахметов.

«Планово будем двигаться к следующим видам поколения каучука»

На стенде «Нижнекамскнефтехима» были представлены образцы широкого ассортимента каучуков и пластиков, а также макеты новых современных производств.



— Сегодня мы запустили еще один новейший вид каучука. Это целая серия марок, основной элемент новых так называемых зеленых, экологических шин. Они имеют высокие технологические характеристики: износостойкость, морозостойкость, минимальное трение качения, сохранение формы. «Нижнекамскнефтехим» усиливает, наращивает свои компетенции в этой теме. Активно работает наука. Мы на этом не остановимся, планово будем двигаться к следующим видам поколения каучука. Мы должны дать нашим потребителям полную линейку всего необходимого сырья для производства. Поэтому мы смотрим вперед с уверенностью. У нас полный комплект специалистов, компетенций, навыков, финансовая поддержка и большой опыт работы «Нижнекамскнефтехима», — отметил генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов.

«Сегодня мы запустили еще один новейший вид каучука. Это целая серия марок, основной элемент новых так называемых зеленых, экологических шин. Они имеют высокие технологические характеристики», — сказал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов

В свою очередь генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин рассказал, что предприятие — лидер по производству каучуков.

— Теперь у нас представлена практически вся номенклатура. Также мы еще производим высококачественные каучуки для пищевой и медицинской промышленности. Выпускаем 300 тонн такого каучука в год, который полностью отгружается в Америку, и вся жевательная резинка делается на нашем каучуке, — отметил Айрат Сафин.

— Надо все у нас делать, — сказал в ответ Рустам Минниханов.

— На самом деле, все, что на магазинных полках представлено, делается из нашего каучука. 300 тонн в год — такая потребность есть. Мы также выпускаем каучуки для полимеров. Одно из производств — это для АВС-пластиков. Для своих производств полимеров самостоятельно производим каучуки, — презентовал работу предприятия генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин отметил, что предприятие является лидером по производству каучуков

Позже Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг», отметил, что «Нижнекамскнефтехим» — самый профессиональный коллектив с точки зрения производства каучука в России. «Сегодняшний проект является тому подтверждением», — уверен Конов.



Осмотрев выставку, делегация заняла места на трибуне «Нефтехим Арены». Праздник открыло световое и мультимедийное шоу. После чего на экране заиграл отчетный видеофильм об итогах работы отрасли за 2020—2021 годы. Следом на сцену для приветственного слова поднялись почетные гости.



Мэр Нижнекамска Айдар Метшин подчеркнул, что День химика — особенный праздник для нижнекамцев. Именно со строительства нефтехимических производств началась история города.

«С чувством особой гордости»

В своем выступлении генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов отметил значимую роль каждого работника Группы ТАИФ в общих достижениях нефтехимической отрасли Татарстана:



— Искренне рад приветствовать всех в этом замечательном городе на этом замечательном празднике. День химика для Татарстана — праздник особенный и значимый: именно химическая промышленность полвека назад дала мощный импульс развитию экономики региона и нашего любимого города Нижнекамска. Позвольте от имени руководства Группы компаний ТАИФ поздравить всех присутствующих в этом зале, а также находящихся сейчас на своем боевом посту с наступающим с профессиональным праздником — Днем химика!

Руслан Шигабутдинов отметил значимую роль каждого работника Группы ТАИФ в общих достижениях нефтехимической отрасли Татарстана

Дорогие коллеги, связав свою судьбу с отраслью, являющейся главной точкой роста экономики нашей республики, отраслью, которая определяет успешное развитие всего производственного комплекса Республики Татарстан и страны в целом, вы являетесь примером безграничной преданности своей сложной профессии и образцом настоящего профессионализма!

С чувством особой гордости за возможность работать в этом многотысячном коллективе, ежедневно ощущая мощь его работающих производств, принимая вместе с вами участие в реализации самых современных проектов, создавая новые производства, обязательно надо вспомнить словами сердечной благодарности наших ветеранов, тех, кто заложил фундаменты наших сегодняшних успехов и принципы будущих достижений.

Разрешите от имени нашего огромного коллектива сказать особые слова благодарности руководству Республики Татарстан и лично президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову за всестороннюю и активную поддержку наших современных проектов, а также всей нефтегазохимической отрасли Республики Татарстан.

Как показало время и огромный пройденный комбинатом путь, мы еще не встречали таких трудностей, которые бы мы не смогли преодолеть.

Уверен, впереди нас ждут огромные перспективы, и нет сомнения в том, что мы справимся со всеми поставленными задачами!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, желаю нам всем крепкого здоровья и активного долголетия, счастья и удачи в делах, уверенности в завтрашнем дне, новых профессиональных успехов и достижений!

С праздником, с наступающим Днем химика!

Базовая отрасль промышленности Татарстана

Далее началась церемония награждения. Памятные подарки получили ветераны производства, среди которых работники НКНХ Татьяна Каткова и Равиль Шияпов. Для награждения в номинации «Лидер в сфере переработки полимерной продукции» на сцену поднялся заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.



Памятные подарки получили ветераны производства, среди которых работники НКНХ Татьяна Каткова и Равиль Шияпов

Победителем в номинации «Лидер роста» стала дочерняя компания ПАО «Нижнекамскнефтехим» — АО «Полиматиз». Компанию отметили за прирост объемов переработки полимерной продукции, произведенной в Республике Татарстан, в том числе за производство нетканого материала, необходимого для изготовления средств индивидуальной защиты. Напомним, компания одной из первых в Татарстане запустила промышленное производство по выпуску одноразовых медицинских масок.

— Искренне всех поздравляю с профессиональным праздником — Днем химика! Химическая отрасль — это базовая отрасль промышленности Республики Татарстан, которая ежегодно выдает продукции без малого на триллион рублей. Сегодня отрасль активно растет, развивается благодаря тем усилиям, которые внесли в свое время ветераны. Благодаря усердной работе трудовых коллективов, благодаря тому, что сегодня химию, нефтехимию для себя выбирают молодые ребята, парни и девушки. Отрасль активно развивается благодаря тому, что цветет, растет столица нашей нефтехимии — город Нижнекамск. Благодаря тому, что в республике активно реализуются инвестиционные проекты. Корпорации, производители базовых полимеров и другого важного сырья, а также множество компаний малого и среднего бизнеса, которые занимаются переработкой этого сырья. Уже традиционно мы сегодня отметим те компании, которые достигли в прошлом году наибольших успехов. Поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья, успехов и новых трудовых свершений, — торжественно сказал Альберт Каримов.

«Желаю здоровья, успехов и новых трудовых свершений», — поздравил Альберт Каримов, заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ

Вручение государственных наград

Со сцены в этот день также чествовали рационализаторов производства, молодых ученых, студентов и призеров школьных олимпиад, именных стипендиатов им. Николая Лемаева. Награды лучшим представителям химического комплекса республики по традиции вручил Рустам Минниханов.



Почетное звание «Заслуженный химик РТ» было присвоено троим работникам ПАО «Нижнекамскнефтехим». Награды была удостоена Люзия Биктимерова — аппаратчик перегонки пятого разряда цеха полимеризации, дегазации, ректификации возвратных продуктов завода бутилового каучука.



Люзия Нуриахметовна внедряла рационализаторские предложения, позволяющие сократить время подготовки оборудования к ремонту, стабилизировать работу технологического процесса в цехе, улучшить экологическую обстановку. Обучила семь молодых специалистов. Некоторые из ее учеников в настоящее время занимают руководящие должности в ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Награды удостоилась и Валентина Празникова, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха углеводородного сырья, производств изопрена и дивинила завода дивинила и углеводородного сырья. На работе она проявила себя как ответственный, технически грамотный и высококвалифицированный сотрудник, в совершенстве знающий технологию цеха, тонкости производства и взаимосвязь цеха с другими смежными цехами.



Награды лучшим представителям химического комплекса республики по традиции вручил Рустам Минниханов

Почетное звание «Заслуженный химик РТ» получил и аппаратчик газоразделения цеха компримирования пирогаза и газоразделения завода этилена Александр Митрухин. Все ответственные и сложные технологические операции в цехе не проходят без его участия. Александр Митрухин имеет большой опыт эксплуатации оборудования, обучил и подготовил к самостоятельной работе более 30 человек.



За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд президент Татарстана Рустам Минниханов наградил советника управления по промышленному строительству департамента строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рафаила Глянца медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

«Сегодня Республика Татарстан является одним из нефтехимических центров нашей страны. У нас большие планы, и эти планы будут реализованы», — подчеркнул Рустам Минниханов

— Уважаемые ветераны, уважаемые работники нефтехимической промышленности нашей республики, наши гости! Есть добрая традиция — мы в последние годы День химика проводим в Нижнекамске. Это не просто большое, красивое и торжественное мероприятие, мы начинаем работу с наших предприятий. Сегодня мы имели честь запустить три крупных проекта на ТАНЕКО и один крупный проект на «Нижнекамскнефтехиме». Это огромные инвестиции! Это современнейшие мирового уровня производства. Это говорит о том, что наша нефтехимия будет конкурентной, перспективной, но самое главное — это люди, которые формируют костяк нефтехимической промышленности. Также есть перспектива развития образовательного научного центра. Это очень важно. Если мы не будем уделять внимание, где, как и с кем мы будем работать, это будет большое упущение.

От имени руководства республики и от себя лично хотел бы всех поздравить с профессиональным праздником, поблагодарить вас за вашу работу. Сегодня Республика Татарстан является одним из нефтехимических центров нашей страны. У нас большие планы, и эти планы будут реализованы. Желаю здоровья, успехов и процветания нашим предприятиям и нашей республике.

После вручения государственных наград на сцену вышла известная группа «Чиж и Ко». Артисты поздравили работников химической отрасли с Днем химика и исполнили свои известные композиции.

