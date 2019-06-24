«Нижнекамскнефтехим» выплатил купонный доход по биржевым облигациям

Фото: Максим Платонов

«Нижнекамскнефтехим» перечислил купонный доход по биржевым облигациям ПАО «Нижнекамскнефтехим» (выпуск 4B02-01-00096-A-001P) за 1-й купонный период в адрес НКО АО НРД. Это депозитарий, который осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Средства в размере 729 300 000 рублей выплачены в срок и в полном размере.

Срок обращения выпуска биржевых облигаций составляет 10 лет с даты начала его размещения, оферта предусмотрена через 7 лет. Купонный период составляет полгода. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Выпуск осуществлен в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим», зарегистрированной Московской Биржей 20 ноября 2018 года. Организаторами выпуска выступили АО «Райффайзенбанк» и АО «Альфа-Банк». Соорганизатор выпуска — ООО Банк «Аверс», сообщается на сайте предприятия.