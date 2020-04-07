«Нижнекамскнефтехим» обеспечит материалом для изготовления масок

Фото: Лилия Егорова

В ближайшее время в столице нефтехимиков решится проблема нехватки медицинских масок. «Нижнекамскнефтехим» передал руководству города, а также главному врачу Камскополянского психоневрологического интерната нетканый материал для изготовления более 100 тыс. масок. Сырье предоставило дочернее предприятие НКНХ АО «Полиматиз». Готовые изделия раздадут тем, кто в них особенно нуждается — волонтерам и медицинским работникам.



«Мне позвонили из «Нижнекамскнефтехима» и предложили свою помощь»



Первыми за дефицитным товаром прибыли представители Камскополянского психоневрологического интерната. «Нижнекамскнефтехим» передал им два рулона ткани для изготовления более 5 тыс. масок. Директор интерната Татьяна Краснова рассказала, что для них это стало полной неожиданностью.

Первыми за дефицитным товаром прибыли представители Камскополянского психоневрологического интерната.

— Я не ожидала! Мне позвонили из «Нижнекамскнефтехима» и предложили свою помощь. Отказаться я не могла, в условиях пандемии много масок не бывает. Очень благодарна за такую поддержку, самое важное — отношение «Нижнекамскнефтехима» к людям. Нас не забыли, нас помнят! Очень важно, что в такое непростое время общество повернулось к нам лицом.

Изготовлением медицинских масок займутся пациенты психоневрологического интерната.

— Мы должны обеспечить безопасность как медицинских сотрудников, так и наших пациентов. Медицинские маски попробуем сшить своими силами. Понимаем — будет непросто, но мы будем стараться. У нас есть два инструктора по труду, а также швейные машинки. Если вдруг появятся излишки, то передадим их в другие интернаты.

Нижнекамская фабрика изготовит более 100 тыс. масок



Еще 20 рулонов нетканого материала, выпущенного на дочернем предприятии «Полиматиз», «Нижнекамскнефтехим» передал городу. Из этого сырья можно сшить более 100 тыс. медицинских масок. К слову, длина одного рулона — 3 км, а на изготовление одной маски необходимо около 50 см ткани. Помимо материала нефтехимики предоставили резинки для пошива масок.

— Мы обратились к «Нижнекамскнефтехиму» с просьбой выделить городу материал для изготовления медицинских масок. Спасибо большое нефтехимикам за то, что незамедлительно откликнулись. Этот нетканый материал мы передадим на Нижнекамскую швейную фабрику. Маски будут предназначаться сотрудникам социальной сферы, волонтерам — всем тем, кто находится в зоне риска. Сегодня в Нижнекамске, как и по всей стране, маски в дефиците. Этот вопрос находится на контроле у Айдара Метшина, уверен, что сообща с градообразующими предприятиями мы его решим, — рассказал Алексей Шеленин, управляющий делами совета НМР.

Еще 20 рулонов нетканого материала, выпущенного на дочернем предприятии «Полиматиз», «Нижнекамскнефтехим» передал городу

«Нижнекамскнефтехим» и городские власти объединили усилия

Алексей Шеленин добавил, что городские власти, вероятнее всего, еще попросят нефтехимиков о помощи. Те, в свою очередь, обещали не остаться в стороне.

— НКНХ волнуют городские проблемы. Руководство предприятия решило выделить нетканый материал для пошива масок. Хочу отметить, сотрудники компании, которые переведены на удаленный режим работы и имеют возможность шить маски дома, ежедневно изготавливают около 800 штук. Их раздают волонтерам, ветеранам, работникам, выполняющим социальную миссию, — сообщил Кирилл Шабанин, ведущий специалист отдела по работе с молодыми специалистами «Нижнекамскнефтехима».

Сотрудники компании, которые переведены на удаленный режим работы и имеют возможность шить маски дома, ежедневно изготавливают около 800 масок

В условиях пандемии «Нижнекамскнефтехим» ввел на предприятии особый режим работы. Главное внимание уделяется здоровью сотрудников и профилактическим мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции.