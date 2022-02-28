Сдерживающий фактор: миграция молодежи из малых городов

Как промышленники Татарстана растят специалистов для своих производств

Фото: Максим Платонов

Промышленности не хватает квалифицированных работников. Из малых городов идет отток молодежи, что влечет за собой риск социально-экономической деградации региона. Непростая ситуация складывается в Камской агломерации, откуда уезжают 80% выпускников. Решать проблему дефицита кадров планируется на уровне правительства РТ. А пока власти разрабатывают специальную программу, крупные предприятия продолжают борьбу за таланты. Как привлекают молодежь на заводы — в материале «Реального времени».

Малые города теряют работников

Одна из главных проблем экономически развитого Татарстана — дефицит рабочей силы. Республике не хватает 60 тысяч рук. Этот вопрос подняли на итоговом заседании Минпромторга РТ с участием президента РТ Рустама Минниханова. Мероприятие прошло в «Алабуга Политех».

Самый высокий спрос на специалистов в машиностроительном секторе — это 17,6 тыс. человек, в химии и газохимии — 5 тыс. человек, в нефтедобыче и нефтепереработке — 1,2 тыс. человек. Среди причин, по словам экспертов, — демографическая яма, инфляция, переход на удаленную работу, отток молодежи из малых городов. Как утверждают в hh.ru, уровень профессиональной конкуренции в Татарстане продолжает снижаться.

— При комфортных для рынка труда показателях в 5-6 активных резюме на вакансию, сейчас в целом приходится всего 3,4 резюме на предложение. Антирекорд в 2021 году был установлен в июне: тогда на одну вакансию приходилось всего 3,3 резюме. На протяжении всего прошлого года средний уровень конкуренции в регионе не превышал пяти резюме на предложение, что позволяет сделать вывод о дефиците кадров, — сообщила «Реальному времени» Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.



Особенно остро кадровый голод ощущается в малых городах. Молодежь стремится поступить в столичные вузы, после окончания которых домой уже не возвращается. Казанские студенты охотно устраиваются на местные предприятия. Взять, к примеру, «Казаньоргсинтез». Специалистов для него готовят сразу несколько учебных заведений. Это Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова, КНИТУ, КФУ, Энергетический университет, Институт экономики, управления и права, а также другие. Только в 2021 году практику на производствах «Казаньоргсинтеза» прошли более 700 студентов.



Молодежь стремится поступить в столичные вузы, после окончания которых домой уже не возвращается. Фото: Максим Платонов

Решить проблему оттока молодежи в малых городах должна специальная программа, принятая на уровне правительства РТ. Неслучайно в этом году итоговое заседание Минпромторга РТ прошло в нестоличном промышленном кластере востока ОЭЗ «Алубуга», где недавно открылся «Алабуга Политех». Студенты колледжа получают востребованную в особой экономической зоне специальность и сразу же устраиваются на работу.



Помимо этого в «Алабуге» действует учебная программа корпоративного университета, которая предусматривает обучение у топ-менеджеров ведущих мировых компаний, руководителей всех 20 действующих заводов особой экономической зоны.



КАМАЗу не хватает четырех тысяч рук

С миграцией молодежи пытаются справиться в Набережных Челнах. Профориентационную работу со школьниками ведут сотрудники КАМАЗа, где на сегодняшний день уже не хватает четырех тысяч рук.

КАМАЗу не хватает 4 тысячи рабочих. Фото: kremlin.ru

Чтобы снизить напряженность на рынке труда, 5 лет назад КАМАЗ совместно с КНИТУ-КАИ открыл в школе №30 первый инженерный класс. Шефство над учащимися взял Научно-технический центр предприятия, специалисты которого проводят обучение ребят. Занятия дали результаты: школьники успешно участвуют в различных стартапах, решают реальные производственные кейсы, создают и реализуют профпроекты.

Что такое КАМАЗ, какие возможности карьерного роста открываются у рабочих, сотрудники предприятия рассказывают также студентам КНИТУ, КФУ, Камского государственного автомеханического техникума им. Л.Б. Васильева, Набережночелнинского политехнического колледжа и технического колледжа им. В.Д. Поташова.

Учащиеся этих учебных заведений могут пройти целевую практику на КАМАЗе и в будущем устроиться на работу.

— Очень важно, что предприятия участвуют в подготовке кадров. КАМАЗ, КАПО им. Горбунова, многие предприятия автомобилестроения и авиастроения фактически создают себе кафедры в высших учебных заведениях. И начальники подразделений этих предприятий являются во многих ресурсных центрах преподавателями, они уже с учебной скамьи готовят себе смену, — рассказывала в одном из интервью министр труда и занятости РТ Эльмира Зарипова.

Нижнекамск борется за таланты

В Нижнекамске, как и в других городах Татарстана, также наблюдается отток молодежи. Только 20% выпускников школ остаются в родных краях. Как сообщили «Реальному времени» в нижнекамском центре труда и занятости, 99% учащихся местных ссузов и вузов устраиваются на градообразующие предприятия: ТАНЕКО, «Нижнекамскшина», «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим», резидентов ТОСЭР и другие. За таланты идет настоящая борьба.

— Нижнекамские промышленники проводят большую работу по привлечению молодежи, тесно сотрудничают с профильными учебными заведениями. Студентам предлагают социальные программы, льготную ипотеку. На предприятиях высоко развито наставничество, когда за молодым сотрудником закрепляют более опытного специалиста. Эта кадровая политика очень эффективна, — говорит руководитель Центра занятости Нижнекамска Наиль Исхаков.

Нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» привлекает молодежь дуальной формой обучения. Фото: Ринат Назметдинов

Будущих сотрудников промышленники начинают отслеживать с первого курса ссуза или вуза. К примеру, нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» привлекает молодежь дуальной формой обучения. Это когда студенты выпускных курсов средних профессиональных образовательных учреждений, выходя на производственную практику, совмещают ее с работой на предприятии.

— Они уже являются полноправными членами компании, закрепляются на месте и по окончании обучения либо уходят в армию, либо продолжают работать. Наравне со всеми работниками АО «ТАИФ-НК», студенты полноценно получают достойную заработную плату. Таким образом, предприятие получает сотрудника, а выпускник не тратит время на профессиональную адаптацию. С КНИТУ также был заключен договор этим летом, — говорит Антон Тухватуллин, руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК».

Более 300 выпускников профильных учебных заведений ежегодно принимает на работу «Нижнекамскнефтехим». Как результат, более 40% сотрудников предприятия — работники в возрасте до 35 лет. И таким молодым коллективом сегодня может похвастаться не каждый работодатель. Как это стало возможным? Генеральный директор компании Айрат Сафин рассказал, что подбор будущих специалистов начинается еще со школы.

Более 300 выпускников профильных учебных заведений ежегодно принимает на работу «Нижнекамскнефтехим». Фото: Максим Платнов

— Сегодня 15 из 33 школ города являются партнерами «Нижнекамскнефтехима», в которых учителя ведут профориентационную работу. В прошлом году в 36-й школе и лицее №37 открылись «Нефтехим-классы», — рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

Для школьников устраивают экскурсии на производства, мастер-классы и олимпиады. После окончания 9-го класса ребята могут самостоятельно принять решение: пойти учиться в базовый колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева или продолжить обучение в 10-11-х классах и в дальнейшем поступить в НХТИ.

Учащихся КНН им. Н.В. Лемаева стараются заинтересовать стажировками на производстве, выделением целевых квот на получение высшего образования, участием в научных конференциях и конкурсах профмастерства. Качество подготовки будущих сотрудников повышает дуальная система обучения.

— «Нижнекамскнефтехим» не ждет, когда выпускник придет на работу. Предприятие начинает мониторить студентов уже с первого курса. На предприятии знают, как ребята готовятся, потому что сами принимают в этом участие и прекрасно понимают, какой специалист трудоустраивается. Происходит индивидуальное сопровождение учащегося. Также мы вместе с предприятием внедряем новые модули и компетенции в учебный процесс — это очень перспективно, — говорит директор КНН им. Н.В. Лемаева Айдар Фаретдинов.

Учащихся КНН им. Н.В. Лемаева стараются заинтересовать стажировками на производстве, выделением целевых квот на получение высшего образования. Фото: Максим Платонов.

Еще один образовательный партнер «Нижнекамскнефтехима» — НХТИ. Вот уже более 20 лет на базе предприятия работает Федеральная экспериментальная площадка, которая позволяет студентам НХТИ трудоустроиться на предприятие еще на этапе обучения.

Развитие кампуса на базе НХТИ

В связи с реализацией инвестиционной программы «Нижнекамскнефтехима» до 2030 года, предвосхищая кадровый дефицит, на уровне правительства РТ и СИБУРа было принято решение о создании современного научно-образовательного центра на базе НХТИ за 2,5 млрд рублей.

— Эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Объем наших выпускников не может обеспечить все потребности реального сектора экономики. Рустам Минниханов поставил перед нами задачу: разработать предложения для решения проблемы. Была создана большая рабочая группа, куда вошли работники администрации, школ, колледжа и нашего вуза. В результате родилась стратегия развития НХТИ до 2030 года, — рассказал директор НХТИ Ильдар Ахметов.

На уровне правительства РТ и СИБУРа было принято решение о создании современного научно-образовательного центра на базе НХТИ за 2,5 млрд рублей. Фото: Максим Платонов.

В кампусе будет действовать несколько центров — инжиниринговый, языковой подготовки, цифровых компетенций и технологического предпринимательства. По словам руководителя исполнительного комитета района Рамиля Муллина, новый учебный центр станет неким стимулом для молодежи.

— Они смогут получать образование, не только связанное с нефтехимией и нефтепереработкой, но и другими сегментами рынка, которые сегодня востребованы на нижнекамской площадке,— подчеркнул он.

Помимо этого, «Нижнекамскнефтехим» разработал свою дорожную карту по обеспечению специалистами новых производств предприятия.

— До старта инвестиционной программы мы позаботились о вопросе подготовки кадров. Будем опираться на своих сотрудников. У нас очень большой потенциал. В кадровом резерве с высшим образованием 1 950 человек. Мы также будем опираться на студентов, которых отбираем еще в процессе обучения. Сформирован план взаимодействия с учебными заведениями до 2030 года, по годам расписаны наши потребности, — сказал Айрат Сафин.

Второй по величине кластер республики — нефтехимия

Вот и на итоговом заседании Минпромторга РТ заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов подчеркнул, что создание научно-образовательного кампуса в Нижнекамске, строительство этиленника и техническое перевооружение производства галобутиловых каучуков «Нижнекамскнефтехима» — одна из главных задач на ближайшие годы.

— Второй по величине кластер республики, неразрывно связанный с нефтедобычей и нефтепереработкой, — кластер химии. Ядром его являются «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», недавно вошедшие в СИБУР, — отметил он.

На коллегии обсуждались перспективы реализации инвестиционных проектов на НКНХ и КОС, а также подготовка молодых кадров. Фото: Максим Платонов

Альберт Каримов добавил, что сейчас идет активное взаимодействие с СИБУРом. В Минпромторге РТ состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Татарстана и «СИБУР Холдингом». Обсуждались перспективы реализации инвестиционных проектов на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе», а также подготовка молодых кадров.

Согласно исследованию консалтинговой компании FutureToday, СИБУР вошел в топ-3 лучших компаний-работодателей среди студентов профильных вузов.

— Успех любого производства, вне зависимости от его масштабов, основывается на людях. В целом задача — построение организации, которая была бы самым лучшим работодателем, самым привлекательным. Но мы понимаем, что только количественным подходом этого вопроса не решить. Сегодня есть технические возможности для высокой автоматизации производственных процессов. Неизбежно на передний план выходят не количественные, а качественные показатели подготовки специалистов. Идет борьба за таланты, — отметил на итоговом заседании Минпромторга РТ Михаил Карисалов.

Согласно исследованию консалтинговой компании FutureToday, СИБУР вошел в топ-3 лучших компаний-работодателей среди студентов профильных вузов. Фото: Максим Платонов

Ежегодно на предприятия СИБУРа трудоустраиваются порядка 500 выпускников ведущих отраслевых вузов. В компании реализуются две программы по работе с молодежью. «Первый элемент» разработан для выпускников вузов и ссузов на начальные производственные позиции. «Траектория» — для студентов бакалавриата и магистратуры профильных специальностей с последующим трудоустройством.



— У нас большие планы сотрудничества по «Нижнекамскнефтехиму», «Казаньоргсинтезу» и энергетическим проектам. СИБУР продолжает инвестиционные программы, активно участвует в социальных проектах, — отметил перспективы дальнейшего взаимодействия Рустам Минниханов.

