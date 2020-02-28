Айрат Сафин: «Нижнекамск — это моя родина, здесь родился я, здесь родились мои дети»

Потомственный химик, опытный производственник, изобретатель, талантливый руководитель и заядлый рыбак — «Реальное время» собрало портрет нового генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Вчера на заседании совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» акционеры поддержали кандидатуру нового генерального директора предприятия. Им был избран Айрат Сафин, ранее в течение семи лет возглавлявший завод этилена ПАО «Казаньоргсинтез». Широкая общественность о нем знает немного. Однако специалистам из нефтехимии Айрат Сафин хорошо знаком — и российским коллегам, и иностранным партнерам. Человек, прошедший путь от аппаратчика до директора крупного этиленника, «сделавший себя сам», и очень надежный, грамотный специалист — так отзываются о нем коллеги по отрасли. За его плечами — и внедрение новых технологий, и масштабная модернизация. Вчера он вернулся в Нижнекамск, в свой родной город, где после утверждения в должности был представлен директорскому корпусу НКНХ. «Реальное время» собрало основные известные факты о нем, чтобы познакомить и наших читателей с новым генеральным директором флагмана российской нефтехимии.

«Машинист», экономист и управленец

Айрат Сафин, как и большинство управленцев «Казаньоргсинтеза», получил сразу два профильных высших образования. В 1998 году он окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий стройматериалов». А в 2000-м все в том же главном вузе химпрома Татарстана получил управленческое образование по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Начал с работы автослесарем и аппаратчиком

Айрат Сафин начал работать практически сразу после школы, параллельно продолжая получать образование. Четыре года проработал автослесарем и аккумуляторщиком в автотранспортном цехе АО «Нижнекамский завод строительных и металлических конструкций». А с 1997 года его карьера была связана исключительно с химической промышленностью. При этом почти 8 лет Сафин отдал «Нижнекамскнефтехиму». С 1997 по 2001 год он работал аппаратчиком, а затем начальником подразделения на заводе синтетических каучуков ОАО «Нижнекамскнефтехим». С 2001 по 2005 год он занимал различные производственные должности на заводе по производству полистиролов и переработке газового конденсата, получив огромный опыт в разных производственных вопросах.

Участвовал в подготовке к запуску трех новых заводов

Айрат Сафин — выходец из команды нынешнего генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» Фарида Минигулова. Фарид Гертович рассказывает, как им вместе довелось построить и запустить три новых химических завода подряд. Первым совместно запускали завод на «Нижнекамскнефтехиме». Это был завод по производству полистиролов на НКНХ, где Минигулов в те времена трудился главным инженером. А с 2004 по 2008-й основной состав той же команды строил и запускал уже комплекс из двух заводов в Казани — завод бисфенола А и поликарбонатов на «Казаньоргсинтезе».

Руководил проектом Фарид Минигулов, а за ним из Нижнекамска переехали и сразу несколько специалистов, уже имевших опыт реализации таких проектов. Одним из них был Айрат Сафин, он пришел на «Казаньоргсинтез» в 2005 году начальником цеха на строящийся завод поликарбонатов. Этот завод был успешно построен и запущен в эксплуатацию, он стал не просто единственным в России, но и одним из немногих в мире, построенных по самой безопасной, бесфосгенной технологии.

Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»

«Мы построили вместе несколько заводов, но на строительстве завода поликарбонатов Айрат Сафин был уже одним из ключевых людей в этом проекте. Он участвовал во всех этапах, начиная с проектирования, лицензирования и заканчивая закупкой и сборкой оборудования», — вспоминает Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез». Было непросто, команде запуска пришлось адаптировать имевшуюся технологию под работу при минусовых температурах, так как до «Казаньоргсинтеза» такие производства строили только в теплых странах.

Как раз работая на заводе поликарбонатов, когда требовалась адаптация новой технологии к условиям российской зимы, Айрат Сафин проявил себя как изобретатель, за что даже был награжден знаком «Отличник изобретательства и рационализации».

Ключевые для «Казаньоргсинтеза» проекты по производству бисфенола и поликарбоната, проект «Нижнекамскнефтехима» по производству полистирола были реализованы под личным руководством Владимира Преснякова, заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке, члена совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Его положительное мнение и рекомендации также существенно повлияли на выбор кандидатуры Айрата Сафина в свое время в команду Фарида Минигулова, а позже — и на пост генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Управлял коллективом в 1000 человек

В 2013 году Айрат Сафин перешел на должность главного технолога на завод этилена «Казаньоргсинтеза», и в этом же году он возглавил завод. Завод этилена является первым в технологической цепочке ПАО «Казаньоргсинтез» и одним из старейших заводов общества. Он занимает самую большую территорию по площади, и его считают одним из крупнейших производств КОСа. Численность персонала на нем в разное время составляла от 850 до 1000 человек. На заводе отзываются об Айрате Сафине очень тепло — за семь лет руководства заводом он заработал репутацию строгого, но справедливого руководителя. Неслучайно в день назначения на НКНХ группы и аккаунты «Казаньоргсинтеза» в соцсетях были полны комментариями с поздравлениями с нотой легкой зависти к нижнекамцам.

«С Айратом Фоатовичем в должности директора завода этилена мы проработали с 2014 года. За шесть лет он освоил производство этилена с нуля и значительно преуспел в этой технологии. Он быстро вникает в вопросы, касающиеся оборудования, условий труда, рабочего персонала. Не было моментов, на которые бы он не обращал внимания», — вспоминает Рустем Суфиянов, главный механик завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез».

Коллектив вспоминает, как на завод Сафин пришел главным технологом и уже через четыре месяца усиленной работы стал директором. «Айрат Фоатович — руководитель справедливый и требовательный, — рассказывает Суфиянов. — Он разбирался в каждом спорном моменте, ситуации. Никого огульно не обвинял, но в то же время проявлял настойчивость в выполнении программ. Вопрос замылить никогда не удавалось. Он всегда требовал выполнения всех задач, вне зависимости от того, крупная она или мелкая». Он также отметил, что если возникали сложности, то Айрат Сафин всегда помогал сам, если это было в его компетенции, или привлекал другие подразделения и структуры «Казаньоргсинтеза» для решения вопроса.

«Я бы отметил целеустремленность Айрата Фоатовича, — рассказывает Алексей Белов, главный инженер завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез». — На заводе были построены новые печи пиролиза, модернизированы существующие установки. Он вел эти проекты от начала их проектирования до реализации на месте. Если возникала проблема, то он сразу включался в ее решение: встречался с должностными лицами, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки».

Пять лет модернизации этиленника КОСа

Этиленовое производство считается одним из наиболее сложных в химической отрасли. Айрат Сафин за пять лет принял активное участие в модернизации оргсинтезовского этиленника с объемом производства более 500 тысяч тонн в год. В 2015 году была пущена новая двухкамерная печь пиролиза фирмы Technip, а в 2018-м в рамках комплексного опробования построили еще четыре печи. Наконец, третий масштабный проект — перевод части производства на работу с пропаном в качестве сырья. «В связи с дефицитом поставок из Оренбурга было принято решение по реализации переработки пропана как альтернативного сырья, — рассказал Айрат Сафин. — На сегодня выполнено два этапа, сейчас идет третий этап». Сафин успел запустить основную часть проекта, завершить который придется преемнику. По словам Фарида Минигулова накануне, новый директор завода этилена на ПАО «Казаньоргсинтез» еще не назначен.

Получил опыт экопроектов на производстве

На каждом из проектов по модернизации этиленника особое внимание уделялось экологии. Все проекты тщательно разрабатывались с учетом всех нормативных требований в вопросах экологии при участии ТАИФа и руководителя КОСа Фарида Минигулова. Но и при этом внимательном и тщательном подходе команде Айрата Сафина удалось найти способы еще более эффективного снижения воздействия на окружающую среду и внедрить их. Так, только последние четыре печи при прежних объемах выдачи продукции должны снизить объем выбросов в 4 раза.

Изучал международный опыт этиленовых производств

В ходе подготовки модернизации завода этилена на «Казаньоргсинтезе» Айрат Сафин долгое время изучал опыт этиленовых производств в Германии, Франции и Нидерландах. Стажировался на производствах Technip — лицензиара проекта на КОСе. Компания Technip является мировым лидером в области руководства проектами, инжиниринга и строительства для нефтяной и газовой промышленности. Штат компании превышает 32 тысячи человек по всему миру, в портфеле Technip проектирование и строительство 10 основных полностью интегрированных нефтехимических комплексов по всему миру, а также большое число отдельных нефтехимических производств.

Держит удар и умеет брать ответственность

За годы работы в нефтехимии Айрат Сафин, успев поучаствовать в большом количестве разномасштабных проектов, в том числе строительстве, модернизации и вводе в эксплуатацию новых мощностей, не раз сумел отстоять и донести до коллег свои предложения и позицию. «Историй и ситуаций за годы работы было множество, мы и спорили, и искали решения, постоянно работаем в тесном контакте», — вспоминает Фарид Минигулов.

У Сафина большой опыт работы с надзорными органами, а также работы в ключевых для экономики Татарстана проектах под постоянным вниманием со стороны руководства Республики Татарстан.

«Он человек очень старательный, любознательный, позитивный, очень трудолюбивый, — рассказывает Фарид Гертович. — Самое главное, что он очень хороший руководитель и умеет брать на себя ответственность, полностью отвечая за все, что ему поручено. Это очень ценное качество».

Потомственный химик и коренной нижнекамец

Нижнекамск — неслучайный город в судьбе Айрата Сафина. «Я сам из Нижнекамска, здесь моя родина, моя земля, здесь я родился, дети у меня родились в Нижнекамске. Ничего нового для меня тут нет», — говорит Айрат Сафин. Родился в Нижнекамске в 1975 году, окончил школу, учился. Женился, воспитывает троих детей — все так же урожденные нижнекамцы.

Сафин — потомственный химик. Его отец — ветеран «Нижнекамскнефтехима», много лет работал аппаратчиком на предприятии.

Заядлый рыбак и спортсмен

Детство, проведенное на берегах Камы, на всю жизнь сформировало в Айрате Сафине большую страсть к рыбалке. О нем рассказывают как о любителе здорового образа жизни, которого регулярно в выходные можно было застать на семейных прогулках: зимой — на лыжах, а летом — на велосипеде. «Вместе с женой и детьми участвовал в велопробеге. Активный болельщик водного поло, посещал почти все соревнования команды «Синтез», — рассказывает о нем Алексей Белов, главный инженер завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез».

На «Казаньоргсинтезе» также вспоминают, что ни одна «Лыжня России» не обходилась без участия Айрата Сафина. На работе его команда тоже тянулась за лидером: работники завода этилена «Казаньоргсинтеза» — одни из самых активных участников спартакиад и любительских соревнований.

Айрат Сафин также известен как большой любитель командных видов спорта — хоккея и футбола. Как активный болельщик, он старается не пропускать ни одного матча «Рубина», «Ак Барса «и «Нефтехимика».

Айрат Сафин за годы работы обратил внимание руководства ТАИФа на проявленные компетенции и достижения в работе. Это сыграло роль — его заметили и выдвинули предложение о его кандидатуре на пост генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое было одобрено президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Использованы фотографии Романа Хасаева, Владимира Туника и из архива пресс-центра ПАО «Казаньоргсинтез»