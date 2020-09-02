Строго по графику: на этиленнике «Нижнекамскнефтехима» смонтирована 15-я по счету крупногабаритная колонна

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Высота — 50 метров, масса — 170 тонн

Накануне на строительной площадке нового завода «Этилен-600» «Нижнекамскнефтехима» установили 15-ю по счету единицу крупнотоннажного оборудования — ректификационную колонну DA024-02. Ее высота составляет 50 метров, а масса — 170 тонн. Оборудование изготовлено в Южной Корее.

На строительной площадке нового завода «Этилен-600» установили 15-ю по счету единицу крупнотоннажного оборудования. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Подъем аппарата осуществили с помощью крана Liebherr грузоподъемностью 500 тонн. Деэтанизатор DA024-02 предназначен для выделения фракции «С2», впоследствии из которой получают товарный этилен. В ближайшее время запланирован подъем предпоследней, 16-й единицы крупнотоннажного оборудования.



Доставка оборудования идет строго по графику

Буквально несколько дней назад в грузовой порт Нижнекамска из Румынии доставили 29 единиц крупногабаритного оборудования для будущего этиленника «Нижнекамскнефтехима».



Всего же за этот навигационный период доставлено около 150 единиц крупногабаритного технологического оборудования, а это почти 80% от заявленного плана. В октябре планируется прибытие еще двух кораблей.

За этот навигационный период доставлено около 150 единиц крупногабаритного технологического оборудования, а это почти 80% от заявленного плана. Фото: Артем Рябов

В Нижнекамском порту с помощью специальных кранов оборудование выгрузили на берег, переместили в тягачи и направили на склады временного хранения (базу оборудования ПАО «Нижнекамскнефтехим»), а также непосредственно на стройку.



В настоящее время на стройплощадке ЭП-600 на 88% выполнена забивка свай, на 36% — устройство железобетонных фундаментов, смонтировано 15 колонн. Параллельно идет возведение металлоконструкций.



В настоящее время на стройплощадке ЭП-600 на 88% выполнена забивка свай, на 36% — устройство железобетонных фундаментов, смонтировано 15 колонн. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Мобилизовано 980 человек и 135 единиц техники. Выполнены работы по устройству котлованов объемом более 260 тыс. куб. м, погружены более 24 тыс. свай, заложен фундамент объемом более 33 тыс. куб. м. На площадке также приступили к устройству строительного городка, начаты работы по прокладке подземных сетей.



Появится 600 новых рабочих мест

Проектом ЭП-600 «Нижнекамскнефтехим» занимается совместно с немецким концерном «Линде», базовое соглашение с которым было подписано в июне 2017 года в Санкт-Петербурге. Главным подрядчиком строительно-монтажных работ стала турецкая компания «Гемонт».



Наряду с этиленом объемами 600 тыс. тонн в год, здесь будут выпускать пропилен — 270 тыс. тонн в год, бензол — 248 тыс. тонн в год, бутадиен — 89 тыс. тонн в год. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Комплекс позволит обновить и расширить линейки выпускаемой продукции.

Наряду с этиленом объемами 600 тыс. тонн в год, здесь будут выпускать пропилен — 270 тыс. тонн в год, бензол — 248 тыс. тонн в год, бутадиен — 89 тыс. тонн в год. Наращивание производства и выпуск новой продукции будут способствовать социально-экономическому развитию региона. На территории комплекса будет создано 600 новых рабочих мест, увеличится объем налоговых поступлений в бюджет города и республики.



Основной этап строительства завершится в декабре 2022 года. Первую тонну продукции нефтехимики планируют получить в начале второго полугодия 2023-го.

Лилия Егорова