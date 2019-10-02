Прошли проверку: «Нижнекамскнефтехим» принял участие во всероссийских масштабных учениях по ГО и ЧС

Фото: фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня на территории «Нижнекамскнефтехима», на заводе по производству бутилового каучука, прошли тактико-специальные учения. По сценарию, на одном из объектов произошла разгерметизация цистерны с хлором, которая привела к образованию опасного химического облака. Требовалось водным орошением остановить распространение хлорного облака.

По учебной тревоге на место незамедлительно прибыли пожарные, газоспасательная служба, бригада скорой помощи и сотрудники охраны. Опасную территорию оцепили, каждая бригада действовала быстро и слаженно.

Ликвидация условной аварии прошла в несколько этапов. На каждом из них аварийные службы компании «Нижнекамскнефтехим» со всеми задачами справились на отлично и получили высокую оценку представителей МЧС России по Республике Татарстан. Как отметил начальник пожарно-спасательного гарнизона Нижнекамска Антон Карасев, все службы предприятия оперативно отреагировали и прибыли к месту условной ликвидации ЧС, действовали грамотно и профессионально.



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