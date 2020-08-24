Молодежь «Нижнекамскнефтехима» провела туристический слет

Фото: Альберт Муклаков

Ведущий российский производитель синтетического каучука и этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» организовал для своей молодежи туристический слет. В спортивном мероприятии приняли участие около 200 молодых работников компании. Нефтехимикам предстояло показать навыки пребывания на природе: устанавливать палатку, преодолевать болото по жердям, водную переправу, готовить походное блюдо, ловить рыбу и участвовать в художественной самодеятельности. Как это было — в репортаже «Реального времени».

«Это прежде всего спорт и здоровый образ жизни»

Туристический слет нефтехимики посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР. Спортивное мероприятие состоялось на базе отдыха «Дубравушка». За победу боролись 26 команд, состоящих исключительно из молодых сотрудников компании.

Поддержать команды приехала помощник генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по работе с муниципальными органами власти Эльвира Долотказина. Выступая перед собравшимися, она рассказала, что в молодости тоже активно занималась пешеходным туризмом.

— Каждой команде желаю победы. С удовольствием буду следить за этапами соревнований. Когда-то я сама занималась туризмом. Прошла пешком по Карпатам, Уралу, Саянам. Могу отличить виды узлов, глядя на вас, еще раз все вспомню. Всем хорошего дня, отличных эмоций, победного задора. Успехов! — торжественно сказала она.

Туристический слет нефтехимики посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР. Фото: Альберт Муклаков

— Такие мероприятия помогают сплотить коллектив, сделать его дружным. Всем желаю хорошего настроения, здоровья. Погода сегодня на нашей стороне, можно показать высокие результаты. Удачи! — обратился к молодежи председатель профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнетехим» Фанис Муртазин.

В этом году, впрочем, как и всегда, программа туристического слета была обширная. До начала мероприятия участников ждали предстартовые задания — определение азимута на ориентир, топографических знаков и вязка узлов. С ними молодые люди справились без труда. Далее начались основные этапы соревнования. Командам предстояло на скорость установить походную палатку, преодолеть болото по жердям, переправиться по подвесному бревну, пройти водную переправу, подняться и спуститься с горы по веревкам и не только.

По итогам жеребьевки первой на старт вышла команда центра по ремонту оборудования. Молодые люди признались, что таких эмоций не испытывали давно.

— Нам очень понравилось, хотя было тяжело. Особенно нелегко пришлось на водной переправе, но мы старались, — поделился впечатлениями после прохождения всех этапов Дмитрий Дегтярев, молодежный активист центра по ремонту оборудования.

В этом году, впрочем, как и всегда, программа туристического слета была обширная. Фото: Альберт Муклаков

— Это прежде всего спорт, здоровый образ жизни. Зарядились эмоциями на целый год. Мне очень понравилось. Я единственная девушка в команде, чувствовала себя под защитой, — поделилась Алина Елизарова.

Не менее интересными выдались конкурсы биваков и приготовления главного походного блюда, которое нужно было приготовить на месте. Организация бивака тоже должна была отличаться оригинальным оформлением.

— Спасибо большое отделу по работе с молодыми специалистами за организацию туристического слета. Общение на природе очень укрепляет коллектив. Сегодня мы будем готовить русский борщ. Его любят все, особенно со сметаной, — отметила Елена Карпова, лаборант химического анализа Управления технического контроля.

— Настрой боевой. До начала соревнований мы тренировались. Выезжали с командой на учебно-тренировочную базу «Алмаш». Там устанавливали и разбирали палатку, проходили преграды по бревну и веревкам. Нам здесь очень нравится. Из-за пандемии коронавируса количество мероприятий сократилось, а здесь такая возможность появилась выехать на природу, на базу отдыха «Дубравушка», за это большое спасибо руководству «Нижнекамскнефтехима», — сказал Айнур Зиганшин, машинист завода ДБиУВС.

Не менее интересными выдались конкурсы биваков и приготовления главного походного блюда, которое нужно было приготовить на месте. Фото: Альберт Муклаков

Туристический слет проходил в течение двух дней. Вечером участники команд могли проявить свои творческие способности. Конкурс художественной самодеятельности посвятили военной тематике — 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Нефтехимики со всей серьезностью подошли к постановке номеров, от которых наворачивались слезы на глазах.

Воля к победе была у каждой команды. Нефтехимики до последнего сражались за первое место. Судьи мероприятия тщательно следили за каждым участником, чтобы не было нарушений. По итогам всех этапов туристического слета победителем в первой группе, обладателем Гран-при стала команда СПС, во второй группе — НТЦ.

Нестареющий «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одно из немногих крупнейших нефтехимических предприятий России, которое может похвастаться молодым и талантливым коллективом. 42% работников компании — люди в возрасте до 35 лет. Реализация молодежной политики является одним из приоритетных направлений деятельности в области управления персоналом. Для этого в 2003 году по инициативе администрации и профсоюзного комитета был создан отдел по работе с молодежью.

Учитывая значимость молодежных проблем, в коллективном договоре закреплен VI раздел — это «Гарантии в области роста профессионального мастерства работников и защиты социально-экономических интересов молодежи».

Согласно документу, предоставляется отпуск до трех дней с сохранением заработной платы в случае бракосочетания работника и выплачивается материальная помощь в связи с первым бракосочетанием. Оказывается разовая материальная помощь при рождении детей. Молодым семьям выделяется беспроцентная ссуда на приобретение товаров первой необходимости.

В руководстве «Нижнекамскнефтехима» считают, что активная жизненная позиция молодого сотрудника должна проявляться не только в производственной деятельности, но и в общественной жизни. И для этого здесь создают все условия. Артистичные и творческие нефтехимики участвуют в фестивалях и конкурсах.

Есть на предприятии и своя команда КВН. В 2019 году в Лиге «Республика» она заняла 2-е место, 2-е место в V фестивале «КВН химиков» среди предприятий и организаций химической отрасли и 1-е место в фестивале команд КВН на «Кубок главы НМР». Кроме этого, сборная команда «Нижнекамскнефтехима» ежегодно занимает призовые места на Республиканском телефестивале рабочей молодежи «Безнен заман».

Реализация молодежной политики компании является одним из приоритетных направлений деятельности в области управления персоналом. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Масса возможностей имеется и у молодых рационализаторов. Конкурсы новаторов и международные научно-практические конференции позволяют привлечь рабочих и инженеров к поиску высокоэффективных технических решений. Внедрение идей молодых нефтехимиков в производство помогает повысить качество продукции и производительность труда, а также сэкономить сырье и энергоресурсы.

Масштабную работу «Нижнекамскнефтехим» ведет по патриотическому воспитанию. Созданный в 2004 году поисковый отряд «Нефтехимик» ежегодно выезжает в экспедицию «Вахта памяти», чтобы найти, поднять и захоронить останки погибших и пропавших без вести солдат. За 16 лет отряду удалось поднять останки порядка 800 воинов, обнаружить 38 медальонов, установить имена 11 погибших солдат и найти родственников пяти воинов Великой Отечественной. В 2019 году «Нефтехимик» провел две поисковые экспедиции. В настоящее время отряд также находится на очередной «Вахте памяти» в Городищенском районе Волгоградской области, у хутора Донского. Там в годы войны проходили ожесточенные бои за Сталинград. В ходе раскопок бойцы обнаружили и подняли останки 21 солдата Красной Армии.

«Нижнекамскнефтехим» закупил для отряда все необходимое для проведения поисковых экспедиций, в том числе металлоискатели для глубинного и поверхностного поиска.

Молодежное формирование «Форпост» — еще одна гордость компании. В него входят сотрудники от 18 до 35 лет. «Форпостовцы» регулярно участвуют в спортивных состязаниях, в республиканских спартакиадах, фестивалях, конкурсах, неоднократно оказывались в числе сильнейших. Так, в прошлом году на XVII фестивале художественной самодеятельности рабочих формирований по охране общественного порядка РТ формирование заняло 1-е место.

Волонтерская помощь в период пандемии

Вообще, в этом году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, молодежь «Нижнекамскнефтехима» не скучала на самоизоляции, а вела волонтерскую работу, участвовала в различных благотворительных акциях — раздавала продуктовые наборы ветеранам предприятия, шила защитные маски, передавала их в социально значимые структуры. Помимо этого, постоянно работал кол-центр и горячая линия.

В мае нефтехимики провели акцию по очистке территории вдоль автомобильной дороги, ведущей в Корабельную рощу. Мероприятие приурочили ко Дню химика. За несколько часов они собрали и вывезли целый КАМАЗ мусора. Уборка проводилась с учетом сбора раздельного мусора — стекло, пластик и бумагу собирали в разные мешки.

Молодежь «Нижнекамскнефтехима» ведет активную волонтерскую работу, участвует в различных благотворительных акциях. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Молодежь компании также провела генеральную уборку спортивного лагеря «Олимпиец», оздоровительного лагеря «Юность», санатория-профилактория «Корабельная роща», уборку учебно-тренировочной базы «Алмаш».

Молодые активисты совместно с руководством компании присоединились к международной акции «Сад памяти — 2020», организованной в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках 8 мая высадили 75 деревьев вдоль Соболековской трассы. Теперь вдоль главной транспортной артерии Нижнекамска, по которой ежедневно проезжают тысячи автомашин, а сотрудники компании добираются до работы и обратно, радуют взор 75 сосновых саженцев в память о великом подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны.

Молодые активисты совместно с руководством компании присоединились к международной акции «Сад памяти — 2020», организованной в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Этим летом молодые сотрудники неоднократно встречались с руководством компании. В июне состоялся велопробег от парка «Нефтехимиков» до УТБ «Алмаш», а после него — дружественное чаепитие и неформальное общение с генеральным директором общества Айратом Сафиным. В июле прошел забег «Тропа здоровья» с участием первых лиц компании и депутата Госдумы РФ Ирека Зиннурова.

Буквально недавно впервые в истории предприятия состоялся матч по мини-футболу между руководителями и молодежью. Инициативу выдвинули молодые работники компании, начальники ее поддержали. Соревнования прошли в рамках ХХХI Всероссийского олимпийского дня, посвященного 40-летию Олимпиады, состоявшейся в Москве в 1980 году. Играли честно, без поддавков. В упорной борьбе со счетом 3:1 победила команда молодежи.

Что интересно, будущие кадры «Нижнекамскнефтехим» растит со школьной скамьи. Потенциальных нефтехимиков приглашают на экскурсии, где их знакомят с градообразующим предприятием, рассказывают о профессиях отрасли. Такая возможность появляется в рамках программ «Мир профессий» и «Турникет без границ». Многие школьники, побывав на производстве, принимают решение о трудоустройстве именно сюда.

Впервые в Нижнекамске по инициативе НКНХ прошел молодежный форум «Будущее за нами!», призванный расширить взаимодействие компании с учебными заведениями страны. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Также в этом году по инициативе ПАО «Нижнекамскнефтехим» впервые прошел молодежный форум «Будущее за нами!», призванный расширить взаимодействие компании с учебными заведениями Российской Федерации. В Нижнекамск съехались студенты из 14 ведущих химических вузов страны, эксперты и известные блогеры. В рамках форума состоялись образовательные мастер-классы, дискуссии и развлекательно-интеллектуальные игры, экскурсии и встречи с руководством и специалистами компании. Такое тесное знакомство студенческой молодежи с предприятием привлечет на работу новые перспективные кадры.

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