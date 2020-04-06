В «Нижнекамскнефтехиме» создан оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» создали оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В него вошли руководители подразделений, отвечающие за безопасность нефтехимиков как на работе, так и за пределами промышленных площадок.



Проверки в оперативном штабе проводятся ежедневно. Особое внимание уделяют средствам защиты: штаб контролирует закупку масок, антисептиков, бесконтактных термометров и тепловизоров.



— Заседание оперативного штаба проходит ежедневно, минимум два раза в день, где каждый ответственный за свое направление докладывает о выполненной работе и намечаются оперативные мероприятия для дальнейшего руководства, — рассказал начальник управления — начальник штаба ГоиЧС ПАО «Нижнекамскнефтехим» Николай Архипов.



Кроме того, оперативная группа штаба следит за обработкой транспорта, на котором передвигаются сотрудники НКНХ.



Также на предприятии проводят обязательную проверку пунктов приема пищи на производстве. По словам Николая Архипова, ведется мониторинг работы столовых, числа заболевших гриппом, ОРВИ и отслеживается, сколько людей находятся на удаленной работе.



Напомним, ранее «Реальное время» писало о том, что «Нижнекамскнефтехим» ввел дополнительные меры для обеспечения бесперебойного выпуска продукции.