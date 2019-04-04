На форуме «ТЭК России в XXI веке» «Нижнекамскнефтехим» получил Гран-при за программу энергосбережения

Фото: предоставлено НКНХ

«Нижнекамскнефтехим» получил Гран-при «За разработку и внедрение комплексной программы энергосбережения на период 2016—2020 гг. среди предприятий нефтехимической отрасли Российской Федерации». Награждение состоялось в рамках форума «ТЭК России в XXI веке», который прошел в Москве.

Специалисты НКНХ представили стенд с новыми разработками компании в сфере энергосбережения. Это наращивание мощностей производств завода изопрена-мономера, возврат конденсата водяного пара с производств «Нижнекамскнефтехима» в ТГК-16 (ПТК-1), модернизация системы управления турбокомпрессором т/к-300» Густа Р-1», переход на увеличенный межремонтный цикл ремонтов энергетического оборудования производств НКНХ. Все это входит в четвертую программу энергосбережения, которая реализуется на предприятии с 2016 по 2020 год. Планируется, что программа позволит сэкономить 31,6 млн кВт⋅ч электрической и 605 тыс. Гкал тепловой энергии, 25,0 тыс. тонн условного топлива. При этом в 2018 г. было проведено 59 энергосберегающих мероприятий, которые сэкономили 163,5 тыс. Гкал тепловой энергии, 5,4 млн кВт⋅ч электрической энергии и 1076 тонн условного топлива. Экономия составила 179,46 млн рублей.

Три программы энергосбережения, которые были реализованы на «Нижнекамскнефтехиме» ранее, не только сократили затраты на приобретение энергоресурсов со стороны, но и продолжают ежегодно снижать удельные нормы расхода энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции.

Кроме этого, на форуме НКНХ был удостоен еще нескольких наград: компанию отметили «За достижение значительных показателей по энерго- и ресурсосбережению среди предприятий нефтехимического комплекса Российской Федерации», «За внедрение инновационных технологий в области энергетики и повышение надежности энергооборудования», а также «За внедрение автоматизированной системы обеспечения ремонтов электротехнического оборудования».