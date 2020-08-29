Из Румынии в Татарстан: в грузовой порт Нижнекамска прибыло крупногабаритное оборудование для этиленника НКНХ

Фото: Артем Рябов

«Нижнекамскнефтехим», входящий в группу компаний «ТАИФ», продолжает монтаж крупногабаритного оборудования на новом заводе ЭП-600. Основное строительство должно быть закончено до конца 2022 года, а еще спустя полгода — выпущена первая продукция. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сроки завершения проекта не пересматриваются. В настоящее время на стройплощадке на 88% выполнена забивка свай, на 36% — устройство железобетонных фундаментов. Более того, в Нижнекамск по воде уже доставлено 80% крупногабаритного технологического оборудования. Накануне в грузовой речной порт из Румынии прибыло пятое по счету судно с крупнотоннажным грузом.

Четко по намеченному графику

9 часов утра. В речной грузовой порт прибывает «Святой князь Владимир». На его борту — 13 колонного и 15 теплообменного оборудования. Судно пришвартовывается к берегу в строго назначенное время. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, лицензиар проекта ЭП-600 «Линде» ведет поставку оборудования четко по намеченному графику.

Прибывший «Святой князь Владимир» впечатает своими габаритами. Его длина — 128 метров, ширина — 16,5 метров, высота — шесть этажей. Прежде чем пришвартоваться в Нижнекамском порту, судно прошло Черное и Азовское моря, Дон, Волгу и Каму.

На борт тяжелый груз взяли в порту Констанца в Румынии, куда оно было доставлено из Южной Кореи на океанском лайнере.

Прибывший «Святой князь Владимир» впечатает своими габаритами. Его длина — 128 метров, ширина — 16,5 метров, высота — шесть этажей

— Из Румынии мы шли без остановок ровно две недели. Преодолели более 3,1 тыс. километров, 27 шлюзов. На борту везем порядка тысячи тонн технологического оборудования. Сработали по графику, — говорит Кирилл Чашков, старший помощник судна «Святой князь Владимир».

Это пятое по счету судно прибывшее с грузом для будущего этиленника ПАО «Нижнекамскнефтехим» в этом году. В основном здесь теплообменное оборудование для различных заводских установок: колонна отпарки отработанной щелочи DA022-01, абсорбер фракции С3 DA024-01, абсорбер фракции С2 DA026-01, колонна отпарки фракции С3 DA035-01, стабилизатор бензина DA037-01 и другие.

— Всего доставлено около 150 единиц оборудования для строительства ЭП-600. В октябре планируется прибытие еще двух кораблей. Нам удалось в этот навигационный период привезти 80% основного крупногабаритного оборудования. Планируем до конца октября вопрос с поставкой окончательно закрыть. Если на следующий год и перенесется доставка оборудования, то уже в незначительном объеме, — говорит Сергей Рутман, менеджер компании «Дойгро проект».



Всего по воде доставят 264 единицы оборудования, из которых 17 — крупнотоннажное.

— Логистика доставки оборудования достаточно сложная. Океанский переход из Кореи — где и изготавливается его большая часть — в Румынию занимает порядка 30 дней. В Констанце происходит перегрузка на судно или баржу, которые идут еще около 14 дней до Нижнекамска. В итоге на доставку уходит почти два месяца. Сложности возникли из-за пандемии, были введены ограничения на передвижение людей. Мы изыскивали ресурсы. Отправляли своих сотрудников в Нижнекамск и Румынию. Сейчас ситуация упростилась, — отмечает Сергей Рутман.

Всего по воде доставят 264 единицы оборудования, из которых 17 — крупнотоннажное

После прибытия в порт, оборудование с помощью специальных кранов выгружают на берег и перемещают в тягачи. Для доставки колонн на строительную площадку были расширены проезды и убраны препятствия, построены временные сооружения. Отсюда оборудование частично направляется на склады временного хранения (базу оборудования ПАО «Нижнекамскнефтехим»), а также непосредственно на строительную площадку для монтажа.



Мобилизовано 980 человек и 135 единиц техники

Монтаж крупногабаритного оборудования на строящемся олефиновом комплексе «Этилен-600» начался 22 июня 2020 года. В этот день на площадке будущего производства установили первую и самую крупногабаритную колонну первичного фракционирования весом 640 тонн, диаметром 8 м, высотой 78 м. Оборудование предназначено для очистки пирогаза от тяжелых углеводородов и кокса. На историческом событие присутствовал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин. Он отметил значимость нового завода для развития экономики не только предприятия, но и всего региона.

— Этиленовый комплекс — это продолжение развития нашего предприятия, увеличение выпуска товарной продукции, налоговых отчислений, — рассказал Айрат Сафин. — Со всех сторон проект является экономически и социально выгодным для всей республики и России в целом. Вырастут экономические показатели работы «Нижнекамскнефтехима», что скажется на росте благосостояния наших работников и жителей Нижнекамска, что, в свою очередь, станет стимулом для дальнейшего развития города, региона и страны.

На этот час на строительной площадке ЭП-600 уже смонтировано 13 колонн. Параллельно идет возведение металлоконструкций. Мобилизовано 980 человек и 135 единиц техники. Выполнены работы по устройству котлованов объемом более 260 тыс. м3, погружены более 24 тыс. свай, заложен фундамент объемом более 33 тыс. м3. На площадке также приступили к устройству строительного городка, начаты работы по прокладке подземных сетей.

Ход строительных работ на новом заводе ЭП-600 контролирует лично генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. На днях он посетил производственную базу главного подрядчика стройки компании «Гемонт», где изготавливаются трубные узлы для нового олефинового комплекса. Специалисты рассказали о каждом этапе изготовления продукции и строгого контроля ее качества. По их словам, только после тщательной проверки, трубные узлы отправляются на строительную площадку для дальнейшего монтажа.

Автоматизация поставок и выдача оборудования

Еще одно немаловажное условие реализации проекта — организация контроля поставки оборудования и материалов, обеспечение информационного взаимодействия, предоставление оперативной и достоверной информации. Для этого специалисты отдела автоматизации бизнес-процессов логистики департамента информационных технологий «Нижнекамскнефтехима» запустили автоматическую обработку машиночитаемых файлов упаковочных листов, инвойсов и счетов-фактур, получаемых от поставщиков оборудования и материалов по каждой отгрузке.

После прибытия в порт оборудование с помощью специальных кранов выгружают на берег и перемещают в тягачи

Информация из машиночитаемых файлов используется для создания необходимых для приемки на склад документов в системе управления предприятия SAP ERP. Перед тем как создать заказ на поставку, система автоматически осуществляет поиск кода материала и оборудования в справочнике и при необходимости создает новую уникальную запись с присвоением кода.

По полученному объему информации в упаковочных листах, инвойсах и счетах-фактурах идет классификация материалов и оборудования, заполнение признаков, которые влияют на дальнейший жизненный цикл материалов и в конечном итоге на корректное отражение в бухгалтерском учете на этапе строительства и после ввода комплекса в эксплуатацию.

Специалисты также могут оперативно отслеживать поступление, выдачу материалов и оборудования подрядной организации, контроль объемов выполненных работ.



Свои локальные очистные и факел бездымного горения

Основной этап строительства ЭП-600 «Нижнекамскнефтехим» планирует завершить в декабре 2022 года. Во второй половине 2023 — запустить первую продукцию. Новый этиленник позволит дополнительно ежегодно выпускать 600 тыс. тонн этилена, а также 272 тыс. тонн пропилена, 246 тыс. — бензола, 88 тыс. — бутадиена.

Основной этап строительства ЭП-600 «Нижнекамскнефтехим» планирует завершить в декабре 2022 года. Во второй половине 2023 — запустить первую продукцию

Новый этиленник «Нижнекмскнефтехима» построят с использованием передовых технологий. Комплекс не окажет вредного воздействия на окружающую среду: это подтверждают положительные заключения государственной экологической и главной государственной экспертизы. Собственные локальные очистные сооружения позволят снизить потребление ресурсов Камы: технологическая вода будет очищена и повторно использована на заводе. Факел будет работать бездымно: углеводород на выходе будет сжигаться и в атмосферу будет попадать лишь углекислый газ.

Проектом ЭП-600 «Нижнекамскнефтехим» занимается с немецким концерном «Линде», базовое соглашение с которым было подписано в июне 2017 года в Санкт-Петербурге. Главным подрядчиком строительно-монтажных работ стала турецкая компания «Гемонт».



1 / 30 Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов