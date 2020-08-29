Из Румынии в Татарстан: в грузовой порт Нижнекамска прибыло крупногабаритное оборудование для этиленника НКНХ
«Нижнекамскнефтехим», входящий в группу компаний «ТАИФ», продолжает монтаж крупногабаритного оборудования на новом заводе ЭП-600. Основное строительство должно быть закончено до конца 2022 года, а еще спустя полгода — выпущена первая продукция. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сроки завершения проекта не пересматриваются. В настоящее время на стройплощадке на 88% выполнена забивка свай, на 36% — устройство железобетонных фундаментов. Более того, в Нижнекамск по воде уже доставлено 80% крупногабаритного технологического оборудования. Накануне в грузовой речной порт из Румынии прибыло пятое по счету судно с крупнотоннажным грузом.
Четко по намеченному графику
9 часов утра. В речной грузовой порт прибывает «Святой князь Владимир». На его борту — 13 колонного и 15 теплообменного оборудования. Судно пришвартовывается к берегу в строго назначенное время. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, лицензиар проекта ЭП-600 «Линде» ведет поставку оборудования четко по намеченному графику.
Прибывший «Святой князь Владимир» впечатает своими габаритами. Его длина — 128 метров, ширина — 16,5 метров, высота — шесть этажей. Прежде чем пришвартоваться в Нижнекамском порту, судно прошло Черное и Азовское моря, Дон, Волгу и Каму.
На борт тяжелый груз взяли в порту Констанца в Румынии, куда оно было доставлено из Южной Кореи на океанском лайнере.
— Из Румынии мы шли без остановок ровно две недели. Преодолели более 3,1 тыс. километров, 27 шлюзов. На борту везем порядка тысячи тонн технологического оборудования. Сработали по графику, — говорит Кирилл Чашков, старший помощник судна «Святой князь Владимир».
Это пятое по счету судно прибывшее с грузом для будущего этиленника ПАО «Нижнекамскнефтехим» в этом году. В основном здесь теплообменное оборудование для различных заводских установок: колонна отпарки отработанной щелочи DA022-01, абсорбер фракции С3 DA024-01, абсорбер фракции С2 DA026-01, колонна отпарки фракции С3 DA035-01, стабилизатор бензина DA037-01 и другие.
— Всего доставлено около 150 единиц оборудования для строительства ЭП-600. В октябре планируется прибытие еще двух кораблей. Нам удалось в этот навигационный период привезти 80% основного крупногабаритного оборудования. Планируем до конца октября вопрос с поставкой окончательно закрыть. Если на следующий год и перенесется доставка оборудования, то уже в незначительном объеме, — говорит Сергей Рутман, менеджер компании «Дойгро проект».
Всего по воде доставят 264 единицы оборудования, из которых 17 — крупнотоннажное.
— Логистика доставки оборудования достаточно сложная. Океанский переход из Кореи — где и изготавливается его большая часть — в Румынию занимает порядка 30 дней. В Констанце происходит перегрузка на судно или баржу, которые идут еще около 14 дней до Нижнекамска. В итоге на доставку уходит почти два месяца. Сложности возникли из-за пандемии, были введены ограничения на передвижение людей. Мы изыскивали ресурсы. Отправляли своих сотрудников в Нижнекамск и Румынию. Сейчас ситуация упростилась, — отмечает Сергей Рутман.
После прибытия в порт, оборудование с помощью специальных кранов выгружают на берег и перемещают в тягачи. Для доставки колонн на строительную площадку были расширены проезды и убраны препятствия, построены временные сооружения. Отсюда оборудование частично направляется на склады временного хранения (базу оборудования ПАО «Нижнекамскнефтехим»), а также непосредственно на строительную площадку для монтажа.
Мобилизовано 980 человек и 135 единиц техники
Монтаж крупногабаритного оборудования на строящемся олефиновом комплексе «Этилен-600» начался 22 июня 2020 года. В этот день на площадке будущего производства установили первую и самую крупногабаритную колонну первичного фракционирования весом 640 тонн, диаметром 8 м, высотой 78 м. Оборудование предназначено для очистки пирогаза от тяжелых углеводородов и кокса. На историческом событие присутствовал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин. Он отметил значимость нового завода для развития экономики не только предприятия, но и всего региона.
— Этиленовый комплекс — это продолжение развития нашего предприятия, увеличение выпуска товарной продукции, налоговых отчислений, — рассказал Айрат Сафин. — Со всех сторон проект является экономически и социально выгодным для всей республики и России в целом. Вырастут экономические показатели работы «Нижнекамскнефтехима», что скажется на росте благосостояния наших работников и жителей Нижнекамска, что, в свою очередь, станет стимулом для дальнейшего развития города, региона и страны.
На этот час на строительной площадке ЭП-600 уже смонтировано 13 колонн. Параллельно идет возведение металлоконструкций. Мобилизовано 980 человек и 135 единиц техники. Выполнены работы по устройству котлованов объемом более 260 тыс. м3, погружены более 24 тыс. свай, заложен фундамент объемом более 33 тыс. м3. На площадке также приступили к устройству строительного городка, начаты работы по прокладке подземных сетей.
Ход строительных работ на новом заводе ЭП-600 контролирует лично генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. На днях он посетил производственную базу главного подрядчика стройки компании «Гемонт», где изготавливаются трубные узлы для нового олефинового комплекса. Специалисты рассказали о каждом этапе изготовления продукции и строгого контроля ее качества. По их словам, только после тщательной проверки, трубные узлы отправляются на строительную площадку для дальнейшего монтажа.
Автоматизация поставок и выдача оборудования
Еще одно немаловажное условие реализации проекта — организация контроля поставки оборудования и материалов, обеспечение информационного взаимодействия, предоставление оперативной и достоверной информации. Для этого специалисты отдела автоматизации бизнес-процессов логистики департамента информационных технологий «Нижнекамскнефтехима» запустили автоматическую обработку машиночитаемых файлов упаковочных листов, инвойсов и счетов-фактур, получаемых от поставщиков оборудования и материалов по каждой отгрузке.
Информация из машиночитаемых файлов используется для создания необходимых для приемки на склад документов в системе управления предприятия SAP ERP. Перед тем как создать заказ на поставку, система автоматически осуществляет поиск кода материала и оборудования в справочнике и при необходимости создает новую уникальную запись с присвоением кода.
По полученному объему информации в упаковочных листах, инвойсах и счетах-фактурах идет классификация материалов и оборудования, заполнение признаков, которые влияют на дальнейший жизненный цикл материалов и в конечном итоге на корректное отражение в бухгалтерском учете на этапе строительства и после ввода комплекса в эксплуатацию.
Специалисты также могут оперативно отслеживать поступление, выдачу материалов и оборудования подрядной организации, контроль объемов выполненных работ.
Свои локальные очистные и факел бездымного горения
Основной этап строительства ЭП-600 «Нижнекамскнефтехим» планирует завершить в декабре 2022 года. Во второй половине 2023 — запустить первую продукцию. Новый этиленник позволит дополнительно ежегодно выпускать 600 тыс. тонн этилена, а также 272 тыс. тонн пропилена, 246 тыс. — бензола, 88 тыс. — бутадиена.
Новый этиленник «Нижнекмскнефтехима» построят с использованием передовых технологий. Комплекс не окажет вредного воздействия на окружающую среду: это подтверждают положительные заключения государственной экологической и главной государственной экспертизы. Собственные локальные очистные сооружения позволят снизить потребление ресурсов Камы: технологическая вода будет очищена и повторно использована на заводе. Факел будет работать бездымно: углеводород на выходе будет сжигаться и в атмосферу будет попадать лишь углекислый газ.
Проектом ЭП-600 «Нижнекамскнефтехим» занимается с немецким концерном «Линде», базовое соглашение с которым было подписано в июне 2017 года в Санкт-Петербурге. Главным подрядчиком строительно-монтажных работ стала турецкая компания «Гемонт».
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