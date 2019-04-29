Поисковый отряд «Нефтехимик» поднял останки 14 солдат
На «Вахте памяти» в Волгоградской области возле села Самофаловка поисковый отряд «Нефтехимик» поднял останки 14-ти солдат. У одного из них был найден медальон, по которому есть шанс установить личность бойца и найти родственников. При этом у одного из красноармейцев были обнаружены отличительные знаки младшего лейтенанта, у второго — сержанта, у одного из фронтовиков волонтеры нашли красноармейску книжку.
Поисковый отряд «Нефтехимик» принимает участие в «Вахте памяти» 15 лет. За это время поисковики подняли более 800 солдат. Организовывать каждую поездку помогает «Нижнекамскнефтехим» — предприятие выделяет автобус и средства на питание.
В поисковую экспедицию отряд отправляется два раза в год. За время существования отряда накопилось очень много находок, поэтому было принято решение открыть собственный музей «Боевой Славы». Расположился он на базе 28 школы Нижнекамска, сообщает «Нефтехим Медиа».Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым