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Поисковый отряд «Нефтехимик» поднял останки 14 солдат

15:47, 29.04.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Поисковый отряд «Нефтехимик» поднял останки 14 солдат
Фото: medianknh.ru

На «Вахте памяти» в Волгоградской области возле села Самофаловка поисковый отряд «Нефтехимик» поднял останки 14-ти солдат. У одного из них был найден медальон, по которому есть шанс установить личность бойца и найти родственников. При этом у одного из красноармейцев были обнаружены отличительные знаки младшего лейтенанта, у второго — сержанта, у одного из фронтовиков волонтеры нашли красноармейску книжку.

Поисковый отряд «Нефтехимик» принимает участие в «Вахте памяти» 15 лет. За это время поисковики подняли более 800 солдат. Организовывать каждую поездку помогает «Нижнекамскнефтехим» — предприятие выделяет автобус и средства на питание.

В поисковую экспедицию отряд отправляется два раза в год. За время существования отряда накопилось очень много находок, поэтому было принято решение открыть собственный музей «Боевой Славы». Расположился он на базе 28 школы Нижнекамска, сообщает «Нефтехим Медиа».

Общество Татарстан
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