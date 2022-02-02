Соглашение Росприроднадзора и «Нижнекамскнефтехима» предусматривает программу на 6 млрд рублей

Фото: Александр Ильин

ЭП-600 нарастит российские мощности по производству этилена



Глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова посетила строящийся этиленник «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР. Олефиновый комплекс мощностью 600 тысяч тонн этилена в год, где также будут получать пропилен, бензол и бутадиен, — один из главных стратегических проектов НКНХ.



Сегодня ежегодно на экспорт поставляется около 5 млн тонн прямогонного бензина. После ввода ЭП-600 в эксплуатацию 1 800 000 тонн — то есть более трети объема экспорта, будет конвертироваться в продукцию с высокой добавленной стоимостью на территории России, что позволит значительно нарастить российские мощности по производству этилена для удовлетворения растущего внутреннего спроса и снижения импорта его производных.



Вместе со Светланой Радионовой на строящуюся площадку прибыли президент РТ Рустам Минниханов и председатель правления «СИБУР Холдинга» Дмитрий Конов.



Реализация проекта включена в соглашения СИБУРа и Министерства энергетики России, в рамках которых компания приняла на себя обязательства инвестировать в развитие производств в Татарстане не менее 285 млрд рублей уже в ближайшие несколько лет.



На новом производстве будут применяться передовые технологии в области переработки углеводородного сырья и современные природоохранные решения, превосходящие по своим показателям наилучшие доступные технологии России и Европы. Это позволит обеспечить безопасность производства и его соответствие нормам как российского, так и европейского законодательства, даже с учетом их возможных изменений в перспективе.

— Строительство новых мощностей, с запасом опережающих современные экологические стандарты, одно из ключевых проявлений ответственности бизнеса в области защиты окружающей среды, помимо природоохранных мероприятий. «Нижнекамскнефтехим» системно работает над снижением экологического воздействия, в том числе недавно модернизированы биологические очистные сооружения. В последние 20 лет почти в три с половиной раза снижено образование выбросов на тонну продукции, — подчеркнул председатель правления «СИБУР Холдинга» Дмитрий Конов.



Он также добавил, что за последние 20 лет «Нижнекамскнефтехим» почти в три с половиной раза снизил образование выбросов на тонну продукции.



— Технологическая оснащенность и накопленный опыт специалистов «Нижнекамскнефтехима» и всего СИБУРа, которые сегодня закладываются в проект ЭП-600, позволят развить этот результат, — отметил Дмитрий Конов.



«Компания готова учитывать самые жесткие экологические и климатические требования»



Масштабное строительство этиленника началось в мае 2020 года. На сегодня выполнено более 34% работ: установлено все крупногабаритное оборудование, выполняется сборка металлоконструкций и монтаж трубопроводов.

Подсчитано, что масса монтируемых на ЭП-600 металлоконструкций сопоставима с массой пяти Эйфелевых башен — 51,3 тыс. тонн. Причем 70% от этого объема изготавливается на 16 предприятиях Татарстана. Длины кабелей хватит, чтобы протянуть их от Нижнекамска до Благовещенска на Дальнем Востоке. Общая протяженность монтируемых на ЭП-600 трубопроводов равна 458 км.



С точки зрения экологической безопасности это один из наиболее современных комплексов по производству этилена в мире.



Проектом предусмотрена установка бездымной факельной системы. Это позволило снизить прогнозируемые показатели по выбросам СО в 12 раз по сравнению с НДТ РФ, соединений оксидов азота — в шесть раз относительно российских бенчмарков и вдвое по сравнению с европейскими.



Система непрерывного мониторинга выбросов (СЕМS) даст возможность операторам в онлайн-режиме отслеживать необходимые показатели.

На ЭП-600 будут действовать современные локальные очистные сооружения и замкнутая система водооборота, что позволит полностью исключить образование сточных вод и до минимума снизить воздействие на водные ресурсы. Образование отходов на тонну получаемого этилена составит всего 1,5 кг, что в 4 раза лучше показателей, достигнутых на предприятиях Европы. Свыше 70 тыс. сигнализаций и блокировок предусмотрено на комплексе для предотвращения аварийных и нештатных ситуаций.



Ввод в эксплуатацию производства мощностью 600 тысяч тонн в год планируется в 2023 году.



В завершение визита Росприроднадзор и «Нижнекамскнефтехим» подписали соглашение о взаимодействии. Подписи под документом в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова поставили глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.



Документ закрепляет программу реализации природоохранных мероприятий и внедрение на предприятии решений, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду, на сумму более 6 миллиардов рублей.



Подводя итог осмотра строящегося комплекса, Светлана Радионова отметила вклад компании в развитие региона и ее ответственность перед окружающей средой.



— Осмотрела площадку и могу отметить, что СИБУР заявил о своей готовности вложить деньги, опыт и экспертизу в дальнейшее развитие нефтегазохимических комплексов нового поколения. Мы видим готовность построить новые мощности, которые дадут экономическое развитие региону и обеспечат новыми рабочими местами жителей города. Компания готова учитывать самые жесткие экологические и климатические требования, и это мы сегодня услышали. Экологическая безопасность становится важной составляющей любого предприятия, и хорошо, что СИБУР это понимает, — подытожила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.



Лилия Егорова, фото Александра Ильина