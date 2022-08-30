К сезону готовы: «Нефтехимик» представил болельщикам обновленный состав команды

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Считанные дни остаются до старта сезона 2022/23 КХЛ . Чемпионат начнется 1 сентября и продлится до 26 февраля, розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля. За это время команды проведут по 68 матчей. ХК «Нефтехимик» предстанет в сезоне в обновленном составе. В «стае» — девять новичков. Накануне в парке «Нефтехимиков» прошла презентация команды. Кто будет отстаивать честь нефтехимической столицы Татарстана — в репортаже «Реального времени».

«Нашу команду пополнили талантливые ребята»

Презентация хоккейного клуба «Нефтехимик» началась в 17 часов. К этому времени в парке «Нефтехимиков» уже собрались сотни преданных болельщиков. Вооружившись флагами и атрибутикой, нижнекамцы приехали поддержать любимую команду.



Гостей встречали талисманы ХК «Нефтехимик»: Волчонок, Волчица и Фанат. Каждый желающий мог сделать с ними фото на память. До приезда игроков ведущий мероприятия предложил болельщикам разогреться — нарисовать на асфальте креативный логотип хоккейного клуба, набить шайбу на клюшке, а также проверить свои голосовые связки — как можно громче прокричать «Нефтехимик».



Презентация хоккейного клуба «Нефтехимик» началась в 17 часов. К этому времени в парке «Нефтехимиков» уже собрались сотни преданных болельщиков

Атмосферу праздника в этот вечер также создавала музыкальная группа «Феникс» и танцоры из Ice Club.



Спустя несколько минут к сцене подъехал автобус с хоккеистами. Фанаты сразу же направились к нему, чтобы поближе разглядеть любимых игроков и взять автограф. Под громкие крики болельщиков команда в полном составе поднялась на сцену. Поприветствовать игроков приехал первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.



— Примите поздравления от компании «СИБУР», от «Нижнекамскнефтехима». Наш почерк, наша модель совпадают. СИБУР такой же активный, молодой, амбициозный, желающий побед, как и эта «стая». Мы видим, что ребята хорошо потрудились, подготовились. Результат, который вы показали в турнире на Кубок «ТАНЭКО» — это просто шикарно. Я вас поздравляю с победой. С удовольствием наблюдал за игрой. Мы получили много удовольствия. В преддверии чемпионата желаю побед, — обратился он к игрокам.



Поприветствовать игроков приехал первый заместитель генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов

Генеральный директор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов в свою очередь отметил, что встречи с болельщиками накануне старта нового сезона стали уже доброй традицией.



— Прошлый сезон был удачный для нас. К сожалению, мы не смогли сохранить весь состав, но нашу команду пополнили новые талантливые ребята. Позади — полуторамесячные учебно-тренировочные сборы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить СИБУР, «Нижнекамскнефтехим» за поддержку, создание всех условий для нашего развития. Спасибо большое, — сказал он.



«Вместе мы сила»

Затем началась презентация ХК «Нефтехимик». В этом сезоне команду пополнили девять игроков: Алексей Мурыгин, Йоанн Овитю, Евгений Кашников, Денис Паршин, Самуэль Бучек, Энтони Камара, Андрей Белозеров, Михаил Назаров, Владислав Леонтьев. Каждый новичок получил именной свитер.



В этом сезоне команду пополнили девять игроков

Главный тренер хоккейного клуба Олег Леонтьев попросил болельщиков также яростно поддерживать команду, как и в прошлом сезоне.



— Спасибо за вашу поддержку, мы ее чувствовали на протяжении всего прошлого сезона. Ждем на матчах, будем также радовать победами. Вместе мы сила, — уверено сказал он.



Помимо новичков команды, именной свитер получил первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Сюрприз в этот вечер ждал и активного подписчика мобильного приложения «Нефтехимик». Свитер с автографами команды получил самый преданный болельщик Вадим Матвеев. Отличившихся в конкурсе рисунка и набивании шайбы также ждали поощрительные призы. В завершении мероприятия болельщики и хоккеисты сделали общее фото на память.



Сезон 2022/23 КХЛ начнется 1 сентября. 3 сентября «Нефтехимик» проведет свой первый матч

Напомним, сезон 2022/23 КХЛ начнется 1 сентября. 3 сентября «Нефтехимик» проведет свой первый матч. Нижнекамские «волки» сразятся с ЦСКА в Москве. А уже 10 сентября хоккеисты скрестят клюшки на домашней арене — их соперником станет минское «Динамо».

