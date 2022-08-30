К сезону готовы: «Нефтехимик» представил болельщикам обновленный состав команды
Считанные дни остаются до старта сезона 2022/23 КХЛ . Чемпионат начнется 1 сентября и продлится до 26 февраля, розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля. За это время команды проведут по 68 матчей. ХК «Нефтехимик» предстанет в сезоне в обновленном составе. В «стае» — девять новичков. Накануне в парке «Нефтехимиков» прошла презентация команды. Кто будет отстаивать честь нефтехимической столицы Татарстана — в репортаже «Реального времени».
«Нашу команду пополнили талантливые ребята»
Презентация хоккейного клуба «Нефтехимик» началась в 17 часов. К этому времени в парке «Нефтехимиков» уже собрались сотни преданных болельщиков. Вооружившись флагами и атрибутикой, нижнекамцы приехали поддержать любимую команду.
Гостей встречали талисманы ХК «Нефтехимик»: Волчонок, Волчица и Фанат. Каждый желающий мог сделать с ними фото на память. До приезда игроков ведущий мероприятия предложил болельщикам разогреться — нарисовать на асфальте креативный логотип хоккейного клуба, набить шайбу на клюшке, а также проверить свои голосовые связки — как можно громче прокричать «Нефтехимик».
Атмосферу праздника в этот вечер также создавала музыкальная группа «Феникс» и танцоры из Ice Club.
Спустя несколько минут к сцене подъехал автобус с хоккеистами. Фанаты сразу же направились к нему, чтобы поближе разглядеть любимых игроков и взять автограф. Под громкие крики болельщиков команда в полном составе поднялась на сцену. Поприветствовать игроков приехал первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.
— Примите поздравления от компании «СИБУР», от «Нижнекамскнефтехима». Наш почерк, наша модель совпадают. СИБУР такой же активный, молодой, амбициозный, желающий побед, как и эта «стая». Мы видим, что ребята хорошо потрудились, подготовились. Результат, который вы показали в турнире на Кубок «ТАНЭКО» — это просто шикарно. Я вас поздравляю с победой. С удовольствием наблюдал за игрой. Мы получили много удовольствия. В преддверии чемпионата желаю побед, — обратился он к игрокам.
Генеральный директор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов в свою очередь отметил, что встречи с болельщиками накануне старта нового сезона стали уже доброй традицией.
— Прошлый сезон был удачный для нас. К сожалению, мы не смогли сохранить весь состав, но нашу команду пополнили новые талантливые ребята. Позади — полуторамесячные учебно-тренировочные сборы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить СИБУР, «Нижнекамскнефтехим» за поддержку, создание всех условий для нашего развития. Спасибо большое, — сказал он.
«Вместе мы сила»
Затем началась презентация ХК «Нефтехимик». В этом сезоне команду пополнили девять игроков: Алексей Мурыгин, Йоанн Овитю, Евгений Кашников, Денис Паршин, Самуэль Бучек, Энтони Камара, Андрей Белозеров, Михаил Назаров, Владислав Леонтьев. Каждый новичок получил именной свитер.
Главный тренер хоккейного клуба Олег Леонтьев попросил болельщиков также яростно поддерживать команду, как и в прошлом сезоне.
— Спасибо за вашу поддержку, мы ее чувствовали на протяжении всего прошлого сезона. Ждем на матчах, будем также радовать победами. Вместе мы сила, — уверено сказал он.
Помимо новичков команды, именной свитер получил первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Сюрприз в этот вечер ждал и активного подписчика мобильного приложения «Нефтехимик». Свитер с автографами команды получил самый преданный болельщик Вадим Матвеев. Отличившихся в конкурсе рисунка и набивании шайбы также ждали поощрительные призы. В завершении мероприятия болельщики и хоккеисты сделали общее фото на память.
Напомним, сезон 2022/23 КХЛ начнется 1 сентября. 3 сентября «Нефтехимик» проведет свой первый матч. Нижнекамские «волки» сразятся с ЦСКА в Москве. А уже 10 сентября хоккеисты скрестят клюшки на домашней арене — их соперником станет минское «Динамо».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым