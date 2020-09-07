В Нижнекамске ввели в эксплуатацию газопровод высокого давления

Фото: Роман Хасаев

В Нижнекамске состоялась торжественная церемония запуска газопровода высокого давления ГРС №2 «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Его ввод стал завершающим этапом масштабного проекта Группы ТАИФ по повышению надежности газоснабжения предприятий Группы, находящихся в Нижнекамском промышленном узле (НПУ). На открытии газопровода присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов.



Необходимость в строительстве возникла из-за роста промышленного комплекса НПУ и увеличения потребления природного газа. Пропускная способность магистрального газопровода — отвода на Нижнекамский промышленный узел ООО «Газпром трансгаз Казань» — не покрывала необходимого объема газа, особенно в осенне-зимний период. Это приводило к сжиганию резервного топлива (мазута) на электростанциях, расположенных в НПУ. Кроме того, в случае его повреждения, в отсутствие резерва, существовала угроза полного прекращения газоснабжения всего НПУ и Нижнекамска.-

— Новый газопровод, так необходимый для нужд Нижнекамского промузла, построен. Воплотилась в жизнь мечта всех нефтехимиков и нефтепереработчиков Республики Татарстан. Ввод в эксплуатацию этого газопровода является долгожданным решением многолетних проблем обеспечения растущих потребностей предприятий Нижнекамского промузла, в частности Группы ТАИФ, дополнительными объемами газа, радикальным образом решает задачу по обеспечению надежного газоснабжения от двух независимых источников газоснабжения, а также открывает новые возможности для реализации масштабных проектов в области нефтехимии и нефтепереработки. Реализовать проект строительства газопровода планировалось еще во времена Советского Союза, но воплотить в жизнь удалось только сейчас. Газовая артерия диаметром 1200 мм и протяженностью более 30 км построена за рекордные 17 месяцев. Искренне благодарю всех, кто принял участие в реализации этого уникального, не имеющего аналогов в России, проекта — проектировщиков, инженеров, строителей, монтажников, специалистов газовой службы. Отдельные слова благодарности — руководству Республики Татарстан за высокое доверие и поддержку, — отметил на церемонии генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

— В Нижнекамске расположен мощный промышленный кластер, как бы мы не хотели — есть выбросы. Когда мало газа, часто приходится его восполнять — сжигать мазут, при этом образуется диоксид серы, один из основных отрицательных факторов на экологию. Новый газопровод решит эту проблему, можно будет постепенно отказаться от мазута. Процессы нефтехимии тоже улучшаются. Горящих факелов станет меньше, также как и диоксида серы. Это положительно скажется на санитарно-защитной зоне Нижнекамска и всего национального парка, — отметил в беседе с «Реальным временем» генеральный директор ООО «ГТК» Валерий Сазанов.

— Этот газопровод — это наша мечта. Мы по-разному подходили к решению этой задачи, потому что в развитие нижнекамского узла мы сколько могли, столько уже добавили разными путями. Но уже дальше развития не было. И тот шаг, который был принят Группой ТАИФ — построить за свои средства, — он дорогого стоит. Самые уникальные современные технологии, которые соответствуют всем экологическим нормам, — отметил на церемонии действующий президент Татарстана .

Стоимость реализации проекта — 4,3 млрд рублей. Но эти инвестиции, высказал уверенность Рустам Минниханов, обязательно окупятся новыми возможностями развития Камского кластера.