Три страны — 3 тысячи километров: на этиленник «Нижнекамскнефтехима» доставлена очередная партия оборудования

Фото: Артем Рябов

В Нижнекамский грузовой порт прибыло шестое по счету судно с крупногабаритным оборудованием для нового завода ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Преодолев путь длиной в три тысячи километров, «Нева-Лидер 2» доставил в нефтехимическую столицу Татарстана 61 единицу технологического оборудования. Часть оборудования загрузили в Италии, другую — в Румынии. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».

От Маргеры до Нижнекамска

Судно «Нева-Лидер 2» считается одним из самых больших для российской речной системы. Его длина достигает почти 140 метров, ширина — 16,5 метра, высота — 13 метров. Именно на его борту прибыла очередная партия крупногабаритного оборудования для нового этиленника «Нижнекамскнефтехима». Путь теплохода начался на севере Адриатического моря.

— Мы вышли в рейс из Маргеры в Италии. Затем зашли в Румынию. Всего прошли три тысячи километров. Путь лежал через Ростов-на-Дону, реки Дон, Волгу и Каму. На Волго-Донском канале сейчас затруднено движение. Из-за сильных ветров в судоходном канале практически не осталось воды, скопилось много судов. Навигация заканчивается, все стараются успеть развезти грузы. Когда шли по Волге, таких проблем уже не было, — рассказывает Владимир Моисеев, капитан судна «Нева-Лидер 2».

Судно «Нева-Лидер 2» считается одним из самых больших для российской речной системы. Его длина достигает почти 140 метров, ширина — 16,5 метра, высота — 13 метров

Всего на дорогу от Маргеры до Нижнекамска ушло около трех недель. В Татарстан судно прибыло на неделю позже. По словам специалистов, непогода сказалась лишь на продолжительности рейса, но не на ходе строительства этиленового комплекса «Нижнекамскнефтехима». Ранее на строительную площадку было успешно доставлено все основное технологическое оборудование, монтаж которого идет полным ходом. Теплоход «Нева-Лидер 2» доставил в Нижнекамск еще 61 единицу оборудования. Его сборка начнется согласно графику.

— На борту находится различное оборудование. Есть и теплообменники, 15 единиц оборудования было загружено на борт в Италии. Другие 46 единиц оборудования, привезенного из Южной Кореи, взяли на теплоход в Констанце, в Румынии, — сказал Виктор Криницкий, координатор проекта компании «Дойгро проект».



Всего на дорогу от Маргеры до Нижнекамска ушло около трех недель. В Татарстан судно прибыло на неделю позже

Всего 264 единицы оборудования за эту навигацию

Для доставки груза на строительную площадку были специально расширены проезды и убраны все встречающиеся на пути препятствия, а также построены временные сооружения. Перевозка оборудования производится при помощи специальных кранов и техники.

— Перевозка этого оборудования займет три дня. С «Нижнекамскнефтехимом» был согласован план размещения и доставка оборудования. Нефтехимики сообщили, где и как оно будет храниться. Ежедневно планируем совершать по семь рейсов. Будет привлечена специальная техника: тягачи, трейлеры, полуприцепы. Особые требования выдвинуты к перевозке модуля конвекции. Он относится к чувствительному оборудованию, поэтому было принято решение использовать гидравлические трейлеры грузоподъемностью около 300 тонн, — говорит Сергей Рутман, менеджер компании «Дойгро проект».



Для доставки груза на строительную площадку были специально расширены проезды и убраны все встречающиеся на пути препятствия.

Всего в этот навигационный период запланировано доставить 264 единицы оборудования. Следующее судно с ценным грузом на борту придет в Нижнекамск уже в ближайшие дни.

— Будет еще один рейс. Мы его ждем с 22—24 октября. Это будет «крайнее» судно в этот навигационный период. Надеемся, что оно придет без опозданий. Теплоход уже прошел Ростов-на-Дону и движется в Нижнекамск. На его борту еще 58 единиц крупногабаритного оборудования, — отметил Виктор Криницкий, координатор проекта компании «Дойгро проект».

«Новый комплекс укрепит статус крупного игрока на рынке России и СНГ»

Строительство уникального в России производства этилена с проектной мощностью 600 тыс. тонн в год стартовало в феврале 2019 года. Реализация проекта обусловлена стратегией ПАО «Нижнекамскнефтехим». Новый комплекс укрепит статус крупного участника рынка России и СНГ, увеличит выработку целевых продуктов с высокой стоимостью. Здесь будут перерабатывать 1 798 500 тонн нафты в год и выпускать этилена 600 000 тонн в год, пропилена — 272 800 тонн в год, бутадиена — 88 000 тонн в год, бензола — 245 тысяч тонн в год.

Перевозка этого оборудования займет три дня. Будет привлечена специальная техника: тягачи, трейлеры, полуприцепы.

На комплексе будут применены современные идеи в области переработки углеводородного сырья. Планируется построить собственные локальные очистные сооружения, где будут очищаться и возвращаться в работу образующиеся в ходе технологического процесса сточные воды. Это минимизирует воздействие на окружающую среду и снизит потребление осветленной речной воды из Камы. Выбросов загрязняющих веществ, по сравнению с аналогичными производствами, будет в 4 раза меньше. На объекте будет установлена современная факельная система.

Разработчиком проектной и рабочей документации нового завода ЭП-600 является немецкая компания «Линде». Главным подрядчиком строительно-монтажных работ — турецкая компания «Гемонт».



1 / 26 Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов

Артем Рябов