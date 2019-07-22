В Нижнекамске проведут транспортную реформу по примеру Казани

Глобальные преобразования маршрутов, автопарка и тарифной политики обещают завершить к середине 2020 года

Власти Нижнекамска намерены провести масштабную транспортную реформу. Как пояснили «Реальному времени» в местном исполкоме, необходимость в изменениях назревала давно — маршрутная сеть не обновлялась 10 лет, автобусы не доезжают до новых микрорайонов, поскольку из-за низкой экономической эффективности никакие предприятия не соглашаются браться за отдаленные направления. В то же время сами жители регулярно жалуются на дублирующие друг друга маршруты. Основная цель реформы — вывести пассажирские перевозки на самоокупаемость. Пока же приходится ежегодно просить многомиллионные субсидии от республиканского бюджета.

Конкурс на исследование маршрутов и цен

К работе над реформированием транспортной системы в Нижнекамске приступили в начале этого года после согласования с республиканскими властями. Как рассказал «Реальному времени» заместитель РИК по экономическому развитию и проектному управлению Нижнекамского района Ленар Ахметов, транспортная реформа подразумевает капитальный пересмотр маршрутной сети, тарифной политики, анализ пассажиропотока и создание рабочей системы организации пассажирского транспорта и дорожного движения.

Пассажиропоток частично уже замерили, но данные будут актуализироваться. «Собрана информация с действующих перевозчиков — Горэлектротранспорта и ПТП. Составлено и утверждено совместно с рабочей группой техническое задание на проведение основных работ», — сообщил Ахметов.

Следующий этап — научно-исследовательская работа: накануне на сайте госзакупок появилось извещение о конкурсе на «выполнение научно-исследовательской работы «Построение эффективной системы работы городского пассажирского транспорта общего пользования города Нижнекамска с учетом муниципальных маршрутов Нижнекамского района». Работы оценены в 8,1 млн рублей. Среди задач — изучение пассажиропотока на маршрутах, проведение соцопроса для определения транспортных потребностей, обработка данных, анализ маршрутной сети, формирование предложений по созданию новой системы, подготовка плана внедрения новой маршрутной сети. Исполнитель должен оказать услуги до 1 февраля 2020 года.

Как рассказал Ленар Ахметов, транспортная реформа подразумевает капитальный пересмотр маршрутной сети, тарифной политики, анализ пассажиропотока и создание рабочей системы организации пассажирского транспорта и дорожного движения. Фото e-nkama.ru

— В 8 миллионов мы оценили научно-исследовательскую работу, которую научно-исследовательский институт будет делать по созданию транспортной модели и трех вариантов маршрутной сети. Где-то в 750 тысяч — миллион рублей обойдется программное обеспечение. Мы уже прорабатывали коммерческие предложения, нам прислали. И оставшаяся сумма пойдет на оборудование, диспетчеризацию. Предложения прислали московские, петербургские компании — мы направили всем, кто имеет опыт в этой сфере, техническое задание, — рассказал Ахметов, как распределятся 13 млн рублей на техническое обеспечение преобразований.

В результате городские власти ожидают получить транспортную модель города с тремя вариантами маршрутной сети, из которой выберут одну. А после пройдет еще один «открытый конкурс на право осуществления регулярных пассажирских перевозок и создание Единого центра ответственности, который будет планировать и контролировать пассажирские перевозки».

В разработке проекта кроме исполкома и контрольно-надзорных органов участвуют действующие перевозчики и представители градообразующих промышленных предприятий: «Нижнекамскнефтехим», ТГК-16, ТАИФ-НК, ТАНЕКО, УК «Татнефть-Нефтехим» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ». «Эти предприятия — крупнейшие заказчики вахтовых перевозок, а без учета вахтовых маршрутов нам тяжело будет выстраивать общую сеть, поэтому они обязательно участвуют в нашей рабочей группе», — пояснили в исполкоме.

— Мы планируем, что до конца года у нас уже будет несколько вариантов маршрутной сети. Работа научно-исследовательского института над проектом займет около полугода. В феврале 2020-го — приемка результатов рабочей группы, к маю мы будем определять победителей на право осуществления перевозок по новым муниципальным маршрутам, — заявил Ахметов.

В разработке проекта кроме исполкома и контрольно-надзорных органов участвуют действующие перевозчики и представители градообразующих промышленных предприятий: «Нижнекамскнефтехим», ТГК-16, ТАИФ-НК, ТАНЕКО, УК «Татнефть-Нефтехим» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Фото Максима Платонова

Неэффективные маршруты

В документах закупки уточняется позиция исполкома: «маршрутная сеть городского и вахтового транспорта сформирована неудобными маршрутами. Маршруты движения на многих участках улично-дорожной сети повторяют друг друга».

— Анализ показал, что существующая маршрутная сеть сформирована неудобными и неэффективными семью трамвайными, девятью автобусными и многочисленными вахтовыми маршрутами, — говорит собеседник издания.

Вахтовые маршруты при этом дублируют друг друга, так как принадлежат разным компаниям, а это приводит к увеличению нагрузки на дорожные сети и образует заторы на остановках, добавляет он:

— На сегодняшний день среди жителей Нижнекамского района сфера общественного транспорта в Нижнекамске стоит по значимости на третьем месте после вопросов экологии и ЖКХ. Только за первое полугодие 2019 года в наш адрес поступило свыше 60 обращений на неудовлетворительную работу общественного транспорта. В основном жалобы касаются автобусных перевозок, жители обращают внимание на нарушение интервала движения рейсов, отсутствие маршрутов в новых жилых микрорайонах, малую вместимость автобусов и так далее.

Нижнекамск вскоре получит от республики пять новых трамваев, уточнил Ахметов — соответствующее распоряжение правительства пока на согласовании.

Новая маршрутная сеть потребует новых цен на проезд. Тарифы озвучат эксперты, обосновав все затраты. Сейчас одна поездка стоит 22 рубля, по социальному проездному, который субсидируется республикой, — 15.

Нижнекамск вскоре получит от республики пять новых трамваев, соответствующее распоряжение правительства пока на согласовании. Фото tr.ru

Зачем нужна реформа

Транспортный парк не обновлялся с 2013 года — последние закупки новых автобусов на газомоторном топливе происходили 6 лет назад, после этого докупали автобусы б/у.

Троллейбусов в городе нет, только трамваи и автобусы. На данный момент автопарк состоит из 68 автобусов на муниципальных рейсах, 276 вахтовых, которые содержат предприятия, и 32 трамваев. Автобусными перевозками в городе занимаются несколько автотранспортных предприятий, но городские маршруты и рейсы до садовых сообществ обслуживает только «Нижнекамское ПАТП».

Обновлять автопарк перевозчики будут за свой счет — этого потребует контракт, который сформируют по итогам конкурса на обслуживание сети: «В договоре будет требование о наличии новых автобусов — сколько нужно для выполнения задания: мы планируем, что они полностью обновят свои автобусные парки», — сообщил Ахметов.

В исполкоме уверены, что после оптимизации маршрутов перевозчики смогут перейти на самоокупаемость.

— Мы надеемся, что реформа кардинально изменит ситуацию. Мы хотим, чтобы городские маршруты были самоокупаемыми, чтобы мы каждый год за субсидиями не бегали. На сегодняшний день субсидируются пригородные маршруты, сады-огороды, и ежегодно с республики мы просим на городские маршруты. В том году только по городским маршрутам сумма была около 19 млн.

Что касается жителей, они получат маршруты до новых микрорайонов, уменьшение интервала, удобную логистику с точки зрения пересадок: «10 лет маршрутная сетка не менялась, и она была сделана, скажем так, эмпирическим путем. Поэтому именно благодаря новой транспортной модели мы сможем оптимизировать маршруты». Ахметов рассказал, что ранее был сформирован и выставлен на торги маршрут №47 в новые микрорайоны, но ни один из перевозчиков — ни нижнекамский, ни челнинский, — не заявились в связи с убыточностью маршрутов.

Жители получат маршруты до новых микрорайонов, уменьшение интервала, удобную логистику с точки зрения пересадок. Фото nesiditsa.ru

Шансы на успех

Бывший начальник отдела инноваций Минтранса Татарстана Ринат Губаев сомневается, что общественный транспорт в Нижнекамске удастся перевести на самоокупаемость: «Не получится. Общественный транспорт в любом случае дотационный. Окупаемость, впрочем, зависит от того, какой пассажиропоток, какие маршруты будут задействованы». При этом транспортные предприятия в Казани обеспечивают сами себя, отметили в мэрии Казани, опровергнув слова Губаева.

— Личный транспорт увеличивается, проблемы появляются с дорогами, а расширять возможности нет. Жители России никогда не бросят машины, только тогда, когда они будут считать для себя возможным ездить на общественном транспорте — когда это будет безостановочно, без пробок, комфортно, в любое время. Это то, что может обеспечить только подземный транспорт. В Нижнекамске, конечно, метро не построят — в Казани-то все никак не достроят, — добавляет Губаев.

По его словам, эти проблемы в Нижнекамске не уникальны. Даже в сравнении с Казанью, где новые микрорайоны тоже не всегда обеспечены транспортом. «Отдаленные микрорайоны не связаны вообще: потому что даже если там есть дорога, не хватает подъездного состава. И что, у нас маршруты не дублируются разве? На «Кольце» 10 автобусов сходятся и три троллейбусных маршрута. Автобусы скапливаются, потому что вариантов нет, дорога узкая. Они стоят и ждут, когда люди выйдут из метро или торгового центра, потому что автобусы не наполняются».