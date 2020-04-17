Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом на «Нижнекамскнефтехим»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Нижнекамск. В сопровождении мэра города Айдара Метшина он прибыл на «Нижнекамскнефтехим», чтобы лично посмотреть, как на предприятии противостоят распространению коронавирусной инфекции. Делегацию встретил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

Одним из первых объектов посещения стал завод изопрена-мономера. Изопрен необходим для выпуска синтетического каучука. Мощность установки по изопрену после технического перевооружения в 2019 году составляет 333 тыс. тонн в год.

— Антисептики и маски есть. Принимающая смена делает обход и с другого входа покидает помещение. После чего здесь происходит уборка всех поверхностей. Сотрудникам другой смены по телефону приходит сообщение о том, что помещение обработано, и они приступают к работе, — рассказали президенту о внесенных коррективах в работе предприятия.

В условиях пандемии коронавируса «Нижнекамскнефтехим» не остановил производство, а перейдя на особый режим, продолжает работу. Большая часть дневного персонала переведена на удаленку.

Все вахтовые автобусы проходят усиленную антибактериальную обработку — для этого предприятие закупило специальное оборудование.

В ходе рабочей поездки президент Татарстана также планирует посетить строительство нового комплекса по производству олефинов (ЭП-600), где будут выпускать этилен, пропилен, бутадиен, бензол, а также сопутствующие нефтехимические продукты.