На биологических очистных сооружениях «Нижнекамскнефтехима» началось тестирование преаэраторов

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На БОС «Нижнекамскнефтехим» приступили к гидравлическим испытаниям — специалисты начали проверять преаэраторы на герметичность. Это финишная часть работ масштабной реконструкции биологических очистных сооружений. Уже смонтировано скребковое оборудование, завершается строительство большого комплекса газоочистных сооружений, параллельно на объектах ведутся работы по части КИПиА. Вскоре на БОС появится видеопанель, на которой будет отображаться аналитический мониторинг стоков в режиме реального времени.

Также в рамках реконструкции БОС продолжается строительство внеплощадочного коллектора водоотведения промливневых стоков протяженностью 15 км. Это будет дополнительная «ветка», которая необходима в связи с наращиванием мощности и развитием Нижнекамского промышленного узла. Трубопровод прокладывается двумя способами: закрытым — методом микротоннелирования и открытым — траншейным.

Метод микротоннелирования используется для прокладки труб под землей на глубине до 20 метров. Это уникальный способ, который не требует раскопки канав, он применяется со стороны первой промышленной зоны. Из 3,5 км трубопровода проложено 315 метров. Традиционным методом — траншейным — коллектор прокладывают вблизи биологических очистных сооружений. Здесь рабочие проложили трубопровод длиной более 2 км.

Запустить в работу новый объект планируется до конца года. Он позволит уменьшить нагрузку на действующий химзагрязненный коллектор, а главное, снизит риск негативного воздействия на окружающую среду.