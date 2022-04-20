Шаг безопасности: нефтехимики провели форум уполномоченных по охране труда

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Обмен лучшими практиками



В преддверии Всемирного дня охраны труда объединенная профсоюзная организация «Нижнекамскнефтехим» организовала выездной форум уполномоченных по охране труда. На мероприятие, которое проходило в течение двух дней, приехала делегация из «СИБУР Профсоюза» и Росхимпрофсоюза РТ для обмена лучшими практиками и опытом в области охраны труда и промышленной безопасности. Также участниками форума стали профсоюзные активисты — работники «Казаньоргсинтеза» и ТГК-16.

В первый день форума гости посетили основные заводы «Нижнекамскнефтехима», пообщались с линейными руководителями, представителями службы охраны труда и промышленной безопасности.



Всего на «Нижнекамскнефтехиме» работают 219 уполномоченных по охране труда –представителей профсоюза. Каждый день они совершают обходы, заполняют журналы, передают информацию руководителю цеха о состоянии рабочих мест, консультируют коллег по вопросам безопасности труда. Причем делают это на общественных началах помимо основной работы.



— Охрана здоровья наших работников, их труда, создание комфортных и безопасных условий — важное направление «Нижнекамскнефтехима». Уполномоченные по охране труда — это неравнодушные люди, которые вносят большой вклад в обеспечение безопасности на рабочих местах. Они помогают эффективно организовать процесс с точки зрения безопасности, — отметил директор по производству «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.



Вектор открытости



Итоги форума подвели на второй день на базе оздоровительного лагеря «Юность». Особое внимание уделили взаимодействию службы охраны труда и промышленной безопасности с уполномоченными профсоюза. Зашла речь о системе организации работы по направлению охраны труда в «СИБУР Профсоюзе», основных фокусах на 2022 год.



— Накануне мы побывали на производстве, познакомились с работой линейных руководителей, уполномоченных по охране труда. Узнали много интересных практик. Сегодня хотим поделиться своими. Надеемся, что их использование позволит достичь нулевого травматизма на предприятии, — рассказал главный технический инспектор труда «СИБУР Профсоюза» Сергей Печенкин.



Среди лучших практик «Нижнекамскнефтехима» Сергей Печенкин отметил внесение дополнений в существующие нормы выдачи средств индивидуальной защиты, а также проведение конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда».



— Мне также понравилось мобильное приложение «Мой Нефтехим», где любой работник предприятия может найти для себя важную информацию, в том числе по охране труда. Для этого достаточно зайти в личный кабинет в мобильном приложении. Там же можно посмотреть сроки использования средств индивидуальной защиты по конкретной профессии и многое другое, — уточнил главный технический инспектор труда «СИБУР Профсоюза».



На форуме также подвели итоги работы «Нижнекамскнефтехима» в области охраны труда и промышленной безопасности за 2021 год. В прошлом году не было зарегистрировано ни одного несчастного случая со смертельным исходом, группового несчастного случая, также не допустили аварий.



— Для исключения травматизма и аварийности разработаны корпоративные программы безопасности «ШагБезОпасности», «ВысотаБезОпасности», «ТокБезОпасности», «ГрузБезОпасности». Идет работа по внедрению локальных нормативных актов СИБУРа по вопросам безопасности в практику работы «Нижнекамскнефтехима», — рассказал Андрей Христофоров, начальник отдела отчетности и методической работы по охране труда ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Он также отметил, что в 2020 году на предприятии был принят вектор открытости в части регистрации происшествий. Важно зафиксировать все происшествия, проанализировать их, выяснить причину их возникновения и предпринять действия, направленные на недопущение возникновения аналогичных происшествий в дальнейшей работе.



Помимо этого, за прошедший год на «Нижнекамскнефтехиме» внедрили информационно-аналитическую систему «Производственный контроль», тем самым автоматизировали свод данных о всех профилактических проверках, которые осуществляют как работники самой компании, так и представители надзорных органов. Также внедрен электронный наряд-допуск для проведения особо опасных видов работ.

И что самое главное, отмечают нефтехимики, начало меняться отношение людей к рискованному поведению на производстве. Люди с большей ответственностью начали подходить к вопросам безопасности и соблюдению охраны труда.



Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»