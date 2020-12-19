Спустя 80 лет: Группа ТАИФ воссоздала настольный календарь 1941 года

Оригинал бережно хранится в музее «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик»

Фото: Титульная страница настольного календаря на 1941 год

О достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, развитии систем образования и здравоохранения, истории Отечества, его героях и планах на ближайшие годы. Над чем смеялись, к чему стремились и о чем мечтали люди, жившие в Советском Союзе, встречая последний мирный Новый год перед великой и страшной войной? Группа ТАИФ спустя 80 лет дарит возможность нашим современникам вновь прикоснуться к событиям 1941 года и готовит к изданию воссозданный календарь, впервые подписанный в печать 19 декабря 1940-го.

Возвращая историю

«Дорогой друг! Ровно 80 лет назад, в далеком декабре 1940 года граждане нашей огромной страны так же, как и мы сегодня, готовились к самому долгожданному и любимому празднику. Наступал 1941 год: в домах и квартирах разноцветными огнями горели красавицы-елки, новогодняя суета на улице, повсюду атмосфера праздника, люди покупали игрушки, гирлянды, сладости на стол, дарили подарки. Все желали друг другу счастливого нового года, детям — хороших отметок, взрослым — здоровья, успехов в работе и исполнения всех желаний…

У тебя в руках настольный календарь, подписанный в печать 19 декабря 1940 года. В нем, как и в нынешних календарях, — список знаменательных и юбилейных дат, полезные советы, сведения о населении страны, планах на новый 1941 год по развитию экономики и мирному строительству. Открывая новенький, пахнущий свежей типографской краской календарь, тогда никто и представить не мог, что совсем скоро жизнь каждого жестоко и бессердечно, под свист падающих бомб и стон земли от разрывов артиллерийских снарядов, будет по-живому разорвана на «до» и «после»… Уже через несколько месяцев «коричневая чума» хлынет через границы и начнется Великая Отечественная война».

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин и др. в музее «Боевой славы» НКНХ. Фото: Максим Платонов

Этим обращением к читателю генерального директора АО «ТАИФ», председателя совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслана Шигабутдинова и генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина открывается репринт — то есть полностью, дословно воссозданная копия настольного календаря, оригинал которого бережно хранится в музее «Боевой славы» поискового отряда «Нефтехимик».

Сегодня это уже не просто собрание дат и цифр, но исторический документ — свидетель событий, очерчивающих границу между еще мирным 1940-м и началом 1941-го, полного радужных надежд и масштабных планов. Планов, которым не суждено было сбыться. «Наступивший 1941 год изменил судьбы всех и каждого, обагрил кровью и умыл слезами детство, сделал короткими жизни многих мальчишек и девчонок, разрушил светлые мечты вчерашних выпускников школ, ушедших прямо с выпускного бала на фронт. Они очень хотели жить, вернуться в родные дома, учиться, работать, любить, но бросались на амбразуры вражеских дотов, горели в танках, гибли под пулями и снарядами, принимали мученическую смерть в концлагерях...», — обращаются к памяти нынешнего поколения руководители ГК ТАИФ и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Люди, открывающие календарь в 1941 году, еще не знали, что совсем скоро жизнь каждого из них изменится на «до» и «после». Изображение из настольного календаря на 1941 год

Можно попытаться представить людей, впервые открывающих тогда, в далеком 1941-м, этот календарь. Кем они были? Рабочими крупных заводов? Стахановцами энергетической отрасли? Ударниками активно развивающихся химических производств? Колхозниками? Учителями? Военными? Они были обычными людьми, верящими в светлое и безоблачное завтра.

Советскому человеку

Что интересовало жителей нашей страны в начале 1940-х? Все то же самое, что и нашего современника: история человечества с древних времен и до наших дней, развитие общества в целом и то, как проходили политические и экономические процессы на родной земле. Ответы на все эти вопросы можно было найти на страницах календаря. Объемом более 270 страниц, фундаментальный и основательный, как сам государственный подход к развитию страны в те годы, он — результат работы серьезной творческой группы, постаравшейся учесть запросы огромной аудитории — самой большой по площади страны мира.

Календарь содержит информацию о «великих годовщинах и всенародных революционных праздниках», рассказ о новациях того времени в науке и медицине, пояснение изменений в законодательстве, принятых в завершающемся 1940-м. Здесь же биографии лидеров революции и руководителей страны, известных во всем мире изобретателей и ученых, писателей, поэтов, композиторов, рассказы об артистах и новинках наступающего сезона театра и кино.

На страничках, посвященных здоровому образу жизни, сообщается: «В Советском Союзе спорт, гимнастика, спортивные игры, туризм, альпинизм — средства физического и волевого развития и закалки. Советский спорт — один из активнейших методов повышения жизнеспособности, бодрости, укрепления здоровья трудящихся, подготовка их к обороне социалистического отечества». Здесь же рассказывается о движении ГТО, уже в то время охватывавшем в стране свыше 4 млн человек, дается информация о нормах на получение ступеней

Календарь также знакомит с основами марксизма-ленинизма и дает ответы на вопросы о коммунистическом воспитании общества. Есть в нем и практические советы по воспитанию детей, организации режима дня школьников, а также новые возможности государственной системы образования.

Волновала советских людей и ситуация в мире. Не только экономическая обстановка, но и политическая. В Европе уже бушевала Вторая мировая, и советским людям было важно знать, насколько крепка обороноспособность страны. И календарь подробно рассказывал о родах войск, развитии армии и флота, тактике и стратегии ведения боевых действий и строительства укрепрайонов, героях минувших веков и нового времени: чуть более года прошло с момента учреждения высшей награды СССР — медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и 6 месяцев с момента утверждения звания Героя Социалистического Труда.

Чуть более года прошло с момента учреждения высшей награды СССР — медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Изображение из настольного календаря на 1941 год

К слову, именно в 1940-м был принят закон о всеобщей воинской обязанности и указ, устанавливающий 8-часовой рабочий день.

Даются в календаре и основные данные по экономической географии Страны Советов: географическое положение Советского Союза, его границы и ближайшие соседи. Описание и характеристики входящих в СССР республик, природных богатствах и достижениях страны.

На благо Родины

А достижений хватало. С момента свершения революции 1917 года и завершения Гражданской войны страна прошла огромный путь развития: масштабное переоснащение доставшихся в наследство от Российской Империи заводов и фабрик, строительство новых предприятий, реформа сельскохозяйственной отрасли, воссоздание системы образования и здравоохранения. Уже тогда говорилось о необходимости повышения производительности труда и обязательности качественной профессиональной подготовки персонала.

К 1941 году в СССР проведено масштабное переоснащение доставшихся в наследство от Российской Империи заводов и фабрик, строительство новых предприятий. Изображение из настольного календаря на 1941 год

В 1942 году должна была завершиться третья сталинская пятилетка. «Третья пятилетка требует комплексного использования всех природных ресурсов (уголь, нефть, металл, вода, лес и т. д.), имеющихся в каждом крае, каждой области, каждом районе. Правильное решение этой задачи должно во много раз увеличить производство всех видов продукции и способствовать экономическому развитию районов», — говорится в календаре. И приводятся слова руководителя крупнейшего на тот момент государства на карте планеты: «У нас нет уже больше или почти нет больше, — говорил товарищ Сталин на XVIII съезде партии, — старых заводов с их отсталой техникой и старых крестьянских хозяйств с их допотопным оборудованием. Основу нашей промышленности и земледелия составляет теперь новая, современная техника».

А дальше сообщается о новых планах по наращению мощностей в металлургической и машиностроительной отраслях, энергетике, в части производства промышленных товаров на душу населения, развития нефтедобывающей и химической отраслей.

В химической промышленности 80 лет назад акценты те же, что и сегодня

Интересно, что тогда, в конце 1940 года, на государственном уровне понималась важность и поднимались те же вопросы и направления, что сегодня. Отмечая значимость развития и металлургии, и легкой промышленности, и сельского хозяйства, руководство Советского Союза ставило задачу опережающими темпами поднимать нефтедобычу и химические производства. Третья пятилетка даже получила статус «пятилетки химии». Одна из ключевых ролей в этих процессах отводилась Поволжью.

Руководство Советского Союза ставило задачу опережающими темпами поднимать нефтедобычу и химические производства. Изображение из настольного календаря на 1941 год

«Советские геологи по-новому раскрыли нефтяную карту СССР. Вся страна с севера на юг и с востока на запад изрезана нефтяными жилами… Товарищ Сталин был первым, кто усмотрел в этом факте возможность создания новой нефтяной базы в центре страны и в районе между Волгой и Уралом. Так родилась идея «Второго Баку» — напоминает календарь. И отмечает: «XVIII съезд партии постановил (и это постановление внесено в план третьей пятилетки): «Решающей задачей в третьей пятилетке считать создание еще одной мощной нефтяной базы в районе между Волгой и Уралом, построив в нем нефтеперерабатывающие заводы на мощность 6 миллионов тонн».

Отмечается огромная важность развития химической промышленности для промышленного и экономического развития страны: «Химическая промышленность производит: удобрения для полей, искусственный (синтетический) каучук, резиновые изделия, искусственное волокно, пластические массы, серную кислоту и т. д. Наша страна чрезвычайно богата сырьем для химической промышленности: нефтью, металлическими рудами, калийными и фосфатными солями и др. Кроме того, в химической промышленности широко используются вода, воздух (из него добываются азот и кислород), отходы от коксохимической промышленности, газы, выходящие из доменных, мартеновских печей, дым и т. д. В царской России химической промышленности почти не было, если не считать производства резиновых изделий (на импортном каучуке) и серной кислоты. В СССР химизация страны стала одной из важнейших хозяйственных задач».

Часть этих задач начала реализовываться еще до начала Великой Отечественной войны. Ряд важных производств, решающих для обеспечения обороноспособности страны, пришлось запускать в боевых условиях — в тяжелейшие 40-е. До воплощения некоторых проектов, обозначенных приоритетными еще в 1940-м, дело дошло лишь сегодня. В частности, календарь подчеркивает: «Благодаря химическим методам воздействия, многие отходы производства, ранее не имевшие применения, стали ценным сырьем для изготовления важных продуктов. За последние 20 лет получил большое распространение способ получения искусственного жидкого топлива из второсортного твердого (например, бурого) угля путем гидрогенизации последнего, т. е. путем присоединения водорода при высокой температуре и давлении. Конечно, последнее достижимо лишь при использовании специальной аппаратуры из материалов, не подвергающихся порче при значительном повышении температуры и давления. Поэтому при изготовлении новейшей химической аппаратуры применяются специальные стали, огнеупорные кирпичи и тому подобные материалы. Использование указанных новшеств позволит «создать промышленность искусственного жидкого топлива на основе гидрирования твердого топлива… (Из резолюции XVIII съезда партии по докладу В. М. Молотова)».

Знать и помнить!

Задачи, обозначенные как актуальные и важные в 1940-м, не теряют актуальности сегодня и реализуются на благо современной России нынешним поколением.

И это еще одна из многих причин, почему руководство Группы ТАИФ решило переиздать календарь, впервые увидевший свет ровно 80 лет назад. В своем обращении к читателю генеральный директор АО «ТАИФ» и председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин отмечают:

«Дорогой друг! Мы с огромным уважением и трепетом относимся к истории нашей страны, свято чтим память о тех, кто отдал свои жизни за наше общее мирное будущее, кто, не щадя сил и здоровья, ковал Победу в тылу, кто поднимал страну из руин. Именно поэтому мы решили воссоздать календарь 1941 года и подарить тебе возможность прикоснуться к событиям 80-летней давности, узнать, чем жила и к чему стремилась огромная страна в последний мирный Новый год перед великой и страшной войной.

Когда ты перевернешь последний лист этого календаря, не спеши с ним расставаться, сохрани его вместе со своими семейными реликвиями. А когда пройдут годы, передай этот памятный календарь по наследству своим детям и внукам, чтобы они тоже знали и помнили — какой ценой завоевано наше счастье жить без войны».