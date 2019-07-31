«Нижнекамскнефтехим» отмечает 52-летие: как в компании поддерживают традиции, заложенные Лемаевым

Сегодня одно из крупнейших предприятий Восточной Европы отмечает 52-й день рождения. Эту дату компания встречает с хорошими производственными показателями и поступательным развитием. А началось все в 1961 году, когда в нижнем течение Камы было решено построить комплекс химических заводов. Под управлением первого генерального директора Нижнекамского химического комбината Николая Лемаева развивалось не только предприятие, но и Нижнекамск. Спустя годы на «Нижнекамскнефтехиме» продолжают дело легендарного руководителя. Как на предприятии поддерживают социальные проекты, помогающие развитию Нижнекамска, — в материале «Реального времени».

Николай Лемаев — легендарный руководитель «Нижнекамскнефтехима»

В конце 50-х годов было принято историческое решение — построить крупнотоннажное производство синтетических каучуков в районе Нижней Камы. Работы начались в 1961 году, а в октябре 1962 года строительство Нижнекамского промышленного комплекса объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Тогда строили не только промышленные объекты, но рабочий поселок. В марте 1963 года директором Нижнекамского химического комбината стал 34-летний Николай Васильевич Лемаев.

1967 год: митинг в честь получения первой продукции ЦГФУ-1. Фото пресс-службы «Нижнекамскнефтехима»

«Хорошая работа начинается с устроенной жизни», — приводятся слова Николая Лемаева в книге, посвященной 50-летию «Нижнекамскнефтехима». Именно этот принцип он и воплощал в жизнь: вместе с заводом возводились дома, магазины, библиотеки, детские сады, школы, больницы, спортивные объекты, объекты тепло- и водоснабжения, очистные сооружения и дороги.

Руководство комбината озаботилось и досугом будущих работников: вместе с заводами строились базы отдыха, детские лагеря, спортивные объекты. До 1994 года химкомбинат выступал единым заказчиком по финансированию проектирования и строительства жилых домов и городской инфраструктуры. Это тоже заложил Николай Лемаев, которому в ноябре нынешнего года исполнилось бы 90 лет. И юбилейную дату в этом году отмечает компания, 2019-й объявлен в «Нижнекамскнефтехиме» годом Лемаева.

Организаторские способности Николая Лемаева позволили собрать трудоспособный коллектив и профессиональную команду инженеров-управленцев, которые смогли создать ведущее нефтехимическое предприятие СССР. Прагматичный ум, забота о семьях работников предприятия, стратегическое мышление Николая Лемаева стали прочной основой для нынешних производственно-экономических и социальных программ «Нижнекамскнефтехима».

— Пока мы помним человека, человек жив. А это легендарный человек, легендарный руководитель. Человек, который построил наш химкомбинат, построил город и вырастил целую плеяду руководителей, — сказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин на возложении цветов к памятнику Лемаева в День химика.

Традицию возлагать цветы к монументу легендарного руководителя в дни его рождения и памятные для компании даты нефтехимики поддерживают уже 18 лет — с открытия памятника на площади Лемаева.

В Нижнекамске и сейчас высоко ценят заслуги первого директора химкомбината: его именем названы площадь и Нижнекамский колледж нефтехимии и нефтепереработки, а с мая этого года международному аэропорту Бегишево указом президента РФ Владимира Путина также присвоено имя Николая Лемаева.

Рост выручки и новые марки продукции

Сейчас ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в ГК ТАИФ, продолжает планомерное развитие. Предприятие входит в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков и работает с такими мировыми шинными брендами, как Continental, Michelin, Pirelli, Bridgestone и Goodyear. В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований, основные — синтетические каучуки, пластики и этилен.

За первое полугодие 2019 года переработано более 1,6 млн тонн основного сырья, выпущена 361 тыс. тонна пластиков, 347 тыс. тонн каучуков. Выручка от реализации продукции составила 90,6 млрд рублей, прирост к первому полугодию 2018 года достиг 3,5%. Доля экспорта в общем объеме продукции в этом году превысила 50%. Продукция «Нижнекамскнефтехима» отгружается в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.

За первое полугодие 2019 года было выпущено 347 тыс. тонн каучуков. Фото: Артем Рябов

Благодаря выстроенной производственной стратегии, в основе которой лежат постоянное обновление производственного комплекса, модернизация и мощная научно-технологическая база, в 2020 году «Нижнекамскнефтехим» выпустит новый вид каучука — дивинил-стирольный. Он применяется в резинотехнической и обувной промышленности, в изготовлении транспортерных лент, а также предназначен для производства экологически чистых, так называемых «зеленых» шин.

На новом производстве также планируется выпуск термоэластопластов. Это добавки к асфальтовому покрытию, которые придают дорогам высокую механическую прочность. Их также можно многократно перерабатывать, не нанося вред окружающей среде.

В этом году на заводе олигомеров и гликолей запустили производство катализатора КДИ-М мощностью 3 тыс. тонн в год. В 2018 году в рамках программы модернизации и наращивания мощности производств на заводе этилена установили две новые печи пиролиза типа SRT-VI. В ближайших планах — производство твердого полиэтиленгликоля и метилоксиэтилированного полиэтиленгликоля.

Использование новых технологий и модернизация производств способствуют выпуску востребованной, качественной продукции, которая получает высокую оценку на республиканских и федеральных выставках.

За 7 лет участия «Нижнекамскнефтехима» в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» предприятие номинировало 31 продукт. Из них девять становились лауреатами, 22 — дипломантами I степени. В этом году звание лауреата компания получила за линейный полиэтилен низкой плотности марки РЕ5118QM. Его разработали для производства стретч-пленок повышенной прочности с улучшенной поверхностью. Также два продукта НКНХ — полистирол общего назначения марки ПСОН-25FEB и бромбутилкаучук марки 232 — стали дипломантами I степени.

Благодаря победе в республиканском конкурсе «Нижнекамскнефтехим» сможет представить продукцию в федеральном туре конкурса в рамках Программы «100 лучших товаров России».

Развитие по экологическому курсу

Наряду с развитием производства, «Нижнекамскнефтехим» ведет интенсивную работу по промышленной безопасности, экологической ответственности и защите здоровья работников.

В 2019 году НКНХ завершает крупнейший экологический проект — масштабную реконструкцию БОС, стоимостью более 3 млрд рублей. На биологических очистных сооружениях приступили к пусконаладочным работам. В технологическую схему БОС включены дополнительные ступени очистки. Для повышения качества очистки химзагрязненных стоков на узле механической очистки использован один из лучших в Европе метод биофильтрации, который позволяет довести эффективность очистки до 95%.

В 2019 году НКНХ завершает масштабную реконструкцию БОС. Фото: Ринат Назметдинов

Осенью планируется запустить внеплощадочный коллектор промливневых стоков. Трубопровод протяженностью 15 км увеличит пропускную способность и безопасность транспортировки промышленных стоков с действующих и строящихся производств предприятия на биологические очистные сооружения для их дальнейшей очистки. При этом значительно улучшатся экологические показатели и безопасность, поскольку будет исключен риск попадания стоков в почву и водоемы, а также неприятных запахов в атмосферу. Стоимость коллектора составляет 1,5 млрд рублей.

В рамках модернизации оборудования и снижения воздействия на окружающую среду на «Нижнекамскнефтехиме» велись проектные работы по организации производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Он будет направлен на собственные нужды компании. На месте трех устаревших установок, спроектированных еще в 60—70-е годы, возведут современное безопасное производство, которое снизит количество выбросов втрое. При этом в производстве метанола будет использоваться углекислый газ, который сейчас выбрасывается в атмосферу. На 10 тонн в год сократятся выбросы по Нижнекамскому району от тепловозов, задействованных в транспортировке метанола.

Социальная миссия «Нижнекамскнефтехима»

«Нижнекамскнефтехим», как и во времена Николая Лемаева, остается социально ориентированной компанией. Каждый год она участвует в программах поддержки образования, культуры и духовного возрождения, военно-патриотического воспитания и благотворительности. За первое полугодие этого года компания заплатила 7,8 млрд рублей налогов и платежей во все уровни бюджета. При этом налоги в консолидированный бюджет Татарстана составили 4,3 млрд рублей, из которых в бюджет города Нижнекамска предприятием перечислено около полумиллиарда рублей.

За первое полугодие 2019 года «Нижнекамскнефтехим» заплатил 7,8 млрд рублей налогов и платежей во все уровни бюджета. Фото: Максим Платонов

«Нижнекамскнефтехим» на постоянной основе финансирует социальные республиканские и городские программы. В Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ с 2015 года по июнь 2019 года было выделено более 1,7 млрд рублей. В объекты социальной инфраструктуры Нижнекамска вложено более 440 млн рублей. В частности, отремонтировали и восстановили муниципальные дороги на промышленную зону в районе БСИ, провели реконструкцию набережной Камы и внутридворовых дорог, благоустроили площадь Лемаева, обустроили пешеходную территорию, прилегающую к «Нефтехим Арене», выделили средства на ремонт Дома народного творчества, безвозмездно переданного городу. Также проводится реконструкция стадиона «Нефтехимик». Силами «Нижнекамскнефтехима» обновлена поликлиника на промзоне, благодаря нефтехимикам открывается ожоговое отделение в Нижнекамской центральной многопрофильной больнице, оснащенное современным дорогостоящим оборудованием. Сейчас предприятие ведет переговоры с Министерством здравоохранения Татарстана и руководством Нижнекамска о строительстве на принципах государственно-частного партнерства многопрофильного медицинского центра.

Наблюдая за реализованными при поддержке руководства ГК «ТАИФ» проектами НКНХ, можно быть уверенным, что успешно воплотятся в жизнь планы компании во благо всех жителей республики.