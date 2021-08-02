Рост выручки, запуск новых производств, расширение ассортимента: итоги первого полугодия «Нижнекамскнефтехима»

Нефтехимическая компания обнародовала финансовую отчетность, выручка компании за шесть месяцев текущего года составила 118,2 млрд рублей против 67,1 млрд за аналогичный период прошлого года

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В первом полугодии 2021 года «Нижнекамскнефтехим» показал положительные производственные и финансовые результаты. За шесть месяцев компания произвела 1,35 млн тонн товарной продукции всех видов, что на 170 тысяч тонн превышает значение за аналогичный период прошлого года. Предприятие продолжило реализацию важных для экономики Татарстана и России проектов: строительство комплекса по выпуску этилена ЭП-600 и собственной электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт, расширило марочный ассортимент продукции и запустило современные производства. О самых ярких событиях этого года, а также итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия — в материале «Реального времени».

Выручка составила 118,2 млрд рублей

Финансовые и производственные показатели ПАО «Нижнекамскнефтехим» в первом полугодии 2021 года стремительно росли. Выручка компании за шесть месяцев текущего года составила 118,2 млрд рублей против 67,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль увеличилась до 38 млрд рублей, что на 21,6 млрд больше, чем в I полугодии 2020 года (16,5 миллиарда).

Прибыль от продаж выросла до 29 млрд рублей — в противовес 9,4 млрд в 2020-м. Чистая прибыль увеличилась более чем в 8 раз, составила 24,9 млрд рублей против 2,9 млрд в первом полугодии 2020-го. К слову, по итогам всего 2019 года чистая прибыль компании до введения ограничений в период пандемии составила 23,7 млрд рублей.

За первое полугодие 2021 года налоговые платежи составили 9,3 млрд рублей. Это выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8 млрд рублей, что составило 267%. В федеральный бюджет уплачено налогов 3,4 млрд рублей, в консолидированный бюджет Татарстана — 5,9 млрд рублей.

— «Нижнекамскнефтехим» оказался одним из лидеров по динамике промышленного роста. Производство продукции компании в первом полугодии по отношению к пандемийному периоду выросло на 15,5%. Обусловлено это восстановлением глобальной экономики и растущим спросом на полимерную продукцию в мире, — отметил на одном из заседаний генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

Так, за шесть месяцев текущего года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» выпущено 1,35 млн тонн товарной продукции всех видов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года суммарный выпуск продукции вырос на 170 тысяч тонн.

Выпуск каучуков увеличился на 74 тысячи тонн по сравнению с первым полугодием 2020 года. Всего с января по июнь 2021 года было выпущено 336,4 тысячи тонн каучуков против 262,7 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года. Выпуск пластиков составил 357,4 тысячи тонн.

По мнению экспертов, положительные производственные и финансовые результаты «Нижнекамскнефтехима» достигнуты по причине благоприятной конъюнктуры на мировых рынках.

— В этом году мировые цены на большинство видов полимеров обновили исторический максимум. Вслед за мировыми выросли цены на внутреннем рынке. Рост оптовых цен на моторные топлива, полимеры, каучуки составил от 13 до 50%. Крупнотоннажные химические предприятия ожидают максимального уровня выручки, прибыли и налогов, — отметил генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

Аналитики прогнозируют и в дальнейшем сильные показатели «Нижнекамскнефтехима», уже за счет растущего производства на фоне восстановления спроса на продукцию нефтехимии и расширения ассортимента.

— «Нижнекамскнефтехим» реализует масштабную инвестиционную программу, благодаря которой предприятие будет регулярно наращивать выпуск в обозримом будущем. Например, во втором квартале 2021 года было запущено новое производство каучука, — отмечает Филипп Мурадян, директор группы корпоративных рейтингов АО «Эксперт РА»

Каучук пятого поколения

«Нижнекамскнефтехим» планомерно работает над расширением ассортимента. С начала 2021 года компания выпустила четыре новых инновационных продукта — это синтетический каучук пятого поколения ДССК, каучук СКД-777, термоэластопласт ТЭП и полиэтиленгликоль H-PEG-2400.

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию производства растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП) состоялась 26 мая, в рамках празднования республиканского Дня химика, с участием президента РТ Рустама Минниханова.

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию производства ДССК состоялась 26 мая 2021 года. Фото: Роман Хасаев

— Мы открываем новое современное производство, — подчеркнул глава республики. — Сегодня это дивинил-стирольный синтетический каучук, мощностью 60 тысяч тонн в год. Это современнейший продукт, в котором нуждаются все производители автомобильных шин. Это маржинальный и очень хороший продукт. Важно отметить, что этот объект был возможен только при высоком научно-техническом потенциале «Нижнекамскнефтехима». Я хотел бы поблагодарить Группу компаний ТАИФ за такие проекты.

К слову, активная фаза реализации проекта ДССК пришлась на время жестких ограничительных карантинных мер. Тем не менее все строительные работы были выполнены в полном объеме.

— Это самый современный функционализированный каучук пятого поколения с исключительными эксплуатационными характеристиками, один из ключевых элементов мировой «зеленой» экономики в области автомобильных шин. С началом выпуска этой хайтек-продукции «Нижнекамскнефтехим» поднялся на следующий уровень в области современных синтетических материалов, являя всему миру пример высокого профессионализма трудового коллектива нефтехимиков Татарстана. С вводом этого объекта мы однозначно становимся «супермаркетом» каучука, уникальным предприятием в мире, которое производит практически всю линейку каучуков здесь, в Нижнекамске, в Татарстане, — отметил во время церемонии открытия генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Применение ДССК при изготовлении шин позволяет достичь увеличения срока их службы, лучшего сцепления с мокрой, обледенелой дорогой и экономии топлива. Также ДССК может найти применение в производстве различного рода резинотехнических изделий.

Рустам Минниханов: «ДССК — маржинальный и очень хороший продукт». Фото: Роман Хасаев

— Производство ДССК является стратегически важным проектом компании, и мы смогли успешно его реализовать, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса. Каучук ДССК обладает ценными качествами для шинного производства. Он применяется при создании экологически чистых, «зеленых» шин, которые обладают высокой износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью. Я выражаю благодарность всему коллективу за самоотверженный труд, профессионализм, стойкость и упорство, проявленные в ходе возведения и подготовки к пуску производства, — отметил важность вновь вводимого производства генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Еще один новый вид полимера, который получили на этом производстве, — стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты (ТЭП). Эта продукция используется в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам. К ключевым особенностям ТЭП относятся высокая совместимость с дорожными и кровельными битумами, оптимальный баланс механической прочности и эластичности, а также возможность многократной переработки без ухудшения качественных характеристик. Себестоимость асфальтобетонного покрытия с добавлением термоэластопласта повышается на 1%, а срок службы асфальта увеличивается в два раза.

При возведении нового производства использовались самые современные технологии, соответствующие международным стандартам промышленной и экологической безопасности. На новой производственной линии применяется современная установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука, эта дополнительная мера позволяет предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.

Инновационные СКД-777 и Н-ПЭГ-2400

Следующий инновационный продукт, который освоили нефтехимики, — каучук СКД-777. Технология получения литиевого полибутадиена марки СКД-777 периодическим способом была разработана в 2018 году. В 2021 году началось ее освоение в промышленном масштабе. Новая марка каучука СКД-777 характеризуется высоким содержанием 1,2-звеньев, узким молекулярно-массовым распределением и наличием функциональных групп в полимерной цепи. СКД-777 применяют в рецептуре протекторных резиновых смесей при производстве легковых и легкогрузовых шин летнего и всесезонного ассортимента.

В 2021 году началось промышленное освоение технологии получения литиевого полибутадиена марки СКД-777. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Анализ физико-механических испытаний показал, что СКД-777 обладает преимуществами в сравнении с импортными каучуками. Он характеризуется более высокими сцепными характеристиками и низкими потерями на качение.

Кроме этого, в ПАО «Нижнекамскнефтехим» освоили выпуск нового вида продукции — высокомолекулярного оксиэтилированного продукта Н-ПЭГ-2400. Он предназначен для производства суперпластификаторов бетонных смесей пятого поколения. Универсальные добавки, основу которых составляет Н-ПЭГ-2400, позволяют дольше хранить бетон перед использованием. Кроме этого, существенно возрастает прочность покрытия.

Ноу-хау является совместной разработкой сотрудников научно-технологического центра компании и специалистов завода олигомеров и гликолей. Для осуществления задуманного, нефтехимики провели техническое перевооружение одного из действующих производств — установки неонолов.

Новый продукт проходит омологацию у переработчиков. Основной потребитель Н-ПЭГ-2400 — швейцарская химическая компания, специализирующаяся на производстве бетонных смесей и имеющая предприятия в Азии, Европе и Америке.

Розжиг газотурбинных установок на ПГУ-ТЭС

Во втором квартале 2021 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» произошло еще одно знаковое событие — розжиг первой и второй газотурбинных установок. Это событие стало одним из ключевых в ходе пусконаладочных работ ПГУ-ТЭС. Электростанция мощностью 495 МВт — один из амбициозных проектов компании.

Во втором квартале 2021 года состоялся первый розжиг газотурбинных установок новой ПГУ-ТЭС-495 МВт. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Новая парогазовая установка «Нижнекамскнефтехима» мощностью 495 МВт станет надежной энергетической основой как действующих, так и новых нефтехимических производств.

— 11 июня на ПГУ-ТЭС произошел первый розжиг газотурбинной установки №1 с выходом на частоту вращения ротора турбины 1000 оборотов/мин. Этому предшествовала большая работа — была произведена гидроопрессовка и водная промывка котлов-утилизаторов, химпромывка котлов, пройдены гидравлические и пневматические испытания трубопроводов различных систем, а также проверка систем АСУТП, — рассказал директор Дирекции строящейся ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алмаз Мухаметзянов.

Спустя месяц после розжига первой газовой турбины специалисты станции провели пуск второй такой же установки. Планируется синхронизация газовых турбин №1 и №2.

Параллельно с этим на ПГУ-ТЭС продолжается целый комплекс пусконаладочных работ основного и вспомогательного оборудования, среди которых испытания защиты системы аварийного энергоснабжения, газового компрессора, системы пожаротушения, вспомогательной системы охлаждения главного корпуса, системы охлаждения здания ЗУПГТ, главной системы циркуляционной воды, системы отвода конденсата, системы питательной воды КУ и системы охлаждения дожимной компрессорной станции. Также в настоящее время на ПГУ-ТЭС идет набор персонала. Всего создано 94 новых рабочих места. 63% штата уже укомплектовано.

Реализация мощнейшего комплекса ЭП-600 идет полным ходом

В 2021 году проведена значительная работа по интеграции нового этиленового комплекса ЭП-600 в действующую инфраструктуру ПАО «Нижнекамскнефтехим». Комплекс будет перерабатывать почти 1,8 млн тонн нафты в год. Из всего этого сырья планируется получать 600 тыс. тонн этилена, 273 тыс. тонн пропилена, 249 тыс. тонн бензола, 88 тыс. тонн бутадиена.

Строительство нового комплекса ЭП-600 идет строго по графику. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Амбициозный проект реализуется с применением самых современных, экологичных технологий. Этиленник станет драйвером для появления и развития множества производств по выпуску конечных товаров в Татарстане и России, которые будут использовать полимерную продукцию, получаемую на производствах комплекса. Это полностью соответствует реализуемой на федеральном уровне программе импортозамещения.

Строительные работы идут по графику. Поставка оборудования осуществляется всеми видами транспорта. Самой высокой точкой комплекса будет факел высотой 150 метров. Ключевая особенность проекта — собственные локальные очистные сооружения, которые будут очищать технологическую воду и возвращать в процесс. Также в составе производства будет эксплуатироваться факел бездымного горения и инсинератор для сжигания тяжелых остатков. Такая организация технологического процесса принесет существенную экономическую пользу и минимизирует влияние на экологическую обстановку.

На новом комплексе будет создано более 600 рабочих мест. Инженерно-технические работники уже набраны. Во второй половине текущего года будет набираться полевой персонал — аппаратчики, машинисты, слесари. Основной упор будет сделан на специалистов, которые уже работают на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Двери открыты и для выпускников нижнекамских учебных заведений — они смогут устроиться на ЭП-600 после стажировки на действующем заводе по производству этилена и получения первичных навыков.

Принята пятая экологическая программа



В этом году в ПАО «Нижнекамскнефтехим» принята V экологическая программа на 2021—2025 годы. На ее реализацию компания направит более 12 млрд рублей, что в 1,5 раза больше предыдущей.

Новая — V по счету экологическая программа рассчитана на период 2021—25 гг. и обойдется в 12 млрд рублей. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Пятая экологическая программа еще более объемная по финансированию и перечню выполняемых работ, чем предыдущие. Ее стоимость — более 12 млрд рублей. Планомерные инвестиции в экологические мероприятия позволят еще больше повысить эффективность компании в вопросах защиты и бережного отношения к окружающей среде. В частности, речь идет об оптимизации оборота водных ресурсов, а также о дальнейшем снижении выбросов в атмосферу, которые у ПАО «Нижнекамскнефтехим» уже соответствуют самым жестким международным нормам и требованиям. «Нижнекамскнефтехим», как социально ориентированное предприятие, делает верные шаги для улучшения жизни горожан, — отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Из года в год предприятие демонстрирует высокие результаты проделанной масштабной природоохранной работы. По результатам внедрения экологических программ с 2001 по 2020 год выпуск товарной продукции на предприятии вырос в 1,8 раза, при этом валовой выброс загрязняющих веществ снижен в 2,8 раз.

В рамках четвертой экологической программы, срок действия которой охватил период с 2014 по 2020 год, выполнено 490 природоохранных мероприятий с общей суммой инвестиций 7,96 млрд рублей.

— Принятая V экологическая программа на 2021—2025 годы является составляющей направления деятельности Группы компаний ТАИФ в области устойчивого развития, куда входят промышленная безопасность, охрана труда, социальная деятельность. Стоит сказать, что эта экологическая программа — лишь малая часть той деятельности, которую проводит «Нижнекамскнефтехим» в области охраны окружающей среды. Это касается не только непосредственно мероприятий, связанных с воздействием на окружающую среду, но сюда можно отнести целый ряд направлений по производству экологически чистой продукции, каучуков для производства «зеленых» шин, снижения углеродного следа в нашей продукции. Поэтому вся эта работа радует и меня как члена совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», и моих коллег. Это системная работа, организованная на «Нижнекамскнефтехиме» по устойчивому развитию компании. Это вселяет надежду на то, что, помимо роста производственных, экономических результатов, будет расти и качество жизни горожан, качество жизни работников предприятия и, естественно, качество жизни Республики Татарстан и всех ее жителей, — рассказал заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям, член совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Гиззатуллин.

Забота о трудовом коллективе

ПАО «Нижнекамскнефтехим» заботится о людях труда. Коллективный договор компании занял первое место в конкурсе на «Лучший коллективный договор» за 2020 год среди предприятий производственной сферы нефтехимического комплекса Республики Татарстан.

В январе 2021 года в головном офисе компании состоялась общая конференция трудового коллектива, на которой были подведены итоги выполнения коллективного договора за период с 2018 по 2020 год, а также принят новый документ на ближайшие 3 года.

В первом полугодии 2021 года, «Нижнекамскнефтехим» стал победителем в номинации «Эффективность и автоматизация HR» Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В новом коллективном договоре, заключенном на 2021—2023 годы, были сохранены все льготы и выплаты, имевшие место в документе предыдущих лет.

Достижения нефтехимиков не остаются незамеченными за пределами Татарстана. В первом полугодии 2021 года по итогам Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» «Нижнекамскнефтехим» стал победителем в номинации «Эффективность и автоматизация HR». Кроме этого, коллектив «Нижнекамскнефтехима» был награжден почетной грамотой Минтруда РТ, занятости и социальной защиты РТ за плодотворное сотрудничество и активное участие в мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан.



ПАО «Нижнекамскнефтехим» умеет решать самые сложные задачи. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» умеет решать самые сложные поставленные задачи. Компания обладает необходимыми ресурсами для достижения стратегических целей. Благодаря высокой эффективности производства, вертикальной интеграции и клиентоориентированности предприятие продолжает свое стабильное развитие.

— Впереди — реализация масштабных инвестиционных проектов, освоение новых рынков нефтехимической продукции. Благодаря слаженной работе трудового коллектива, его компетентности и профессионализму мы выполним все поставленные перед собой планы. Совместные усилия позволят улучшить экономические показатели деятельности нашего предприятия и сохранить высокий уровень социальных гарантий, — уверен генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Партнерский материал