Меры безопасности и поддержки: как работает Группа ТАИФ в период пандемии

Фото: Роман Хасаев

Первые проявления нового вируса COVID-19 были зафиксированы в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй. А уже в марте ВОЗ объявила пандемию. Число заболевших в мире уже превысило миллион. Десятки тысяч — погибли. Предприняты беспрецедентные меры: в России с 25 марта сначала на неделю, а затем и на месяц объявлены нерабочие дни и максимальная самоизоляция населения. При этом президент подчеркнул: предприятиям непрерывного цикла, усилив меры безопасности, — не прекращать работу. Как производства и компании Группы ТАИФ работают в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 — в материале «Реального времени».

ТАИФ: предприятия Группы продолжают работать

Опасность нового коронавируса внесла свои коррективы в организацию производственных процессов Группы компаний, но не остановила их. Руководством ТАИФа было принято решение: обеспечив максимум защиты здоровья сотрудников, переведя на дистанционную работу тех, кто может выполнять свои служебные обязанности удаленно, продолжить деятельность основных производств. Работники ключевых структур Группы компаний — ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16», АО «ТАИФ-НК АЗС», Банк «Аверс» — поддержали решение руководства.

ТГК-16: перебоев с электрической энергией и теплом не будет

Станции ТГК-16 — генерирующей компании Группы ТАИФ, работают в штатном режиме. Единственное, что напоминает о том, что за воротами предприятий пандемия — запах антисептиков после тщательной обработки перед каждым рейсом в вахтовом транспорте, доставляющем сотрудников ТЭЦ до станций, обязательные защитные маски на каждом работнике и проверка температуры и общего состояния здоровья как на входе на проходную в начале рабочего дня, так и на протяжении всей смены. Никаких рисков допущено быть просто не может: предприятия непрерывного цикла, обеспечиваемые паром, горячей водой и электричеством — должны получить необходимые для работы объемы сполна.

Станции АО «ТГК-16» работают в штатном режиме. Фото Рината Назметдинова

Не менее важным и актуальным является обеспечение теплом и электричеством населения республики, сегодня вынужденно находящегося на самоизоляции.

Как сообщили «Реальному времени» в ТГК-16: «Весь оперативный и необходимый ремонтный персонал станций продолжит свою работу в обычном режиме. Для руководителей технических подразделений и служб, занятых в организации производственного процесса, организован круглосуточный график дежурства и контроля технологических процессов. На рабочих местах будут находиться также сотрудники аварийно-восстановительных бригад и часть инженерного и ремонтного персонала, который задействуется для выполнения текущего обслуживания сложного генерирующего оборудования».

На всех станциях и вспомогательных производствах генерирующей компании созданы запасы топлива и необходимых ресурсов, достаточных для обеспечения бесперебойной работы предприятий до окончания отопительного сезона. Более того, ТГК-16 уже работает на перспективу: так, на Казанской ТЭЦ-3, начаты плановые ремонтные работы.

«Полиматиз» — производство материала для масок увеличено в 40 раз

В условиях пандемии коронавируса страна столкнулась с дефицитом самого необходимого — средств индивидуальной защиты. В аптеках почти невозможно найти обычные медицинские маски. Группа ТАИФ прилагает максимум усилий для того, чтобы выровнять ситуацию.

10 апреля в Казань прибыл самолет, привезший из Китая приобретенную ПАО «Нижнекамскнефтехим» автоматизированную линию для производства медицинских масок. Фото Максима Платонова

ПАО «Нижнекамскнефтехим» приобрело автоматическую линию по производству таких — одноразовых масок. 10 апреля ценный груз прибыл в Республику из Китая. Практически сразу — с момента доставки на промышленную площадку, совместно с китайскими партнерами, начался монтаж линии, способной производить до 4 тыс. штук масок в час. Первую партию столь необходимых республике средств защиты, здесь планируют получить уже 16 апреля.

11 апреля на ПАО «Нижнекамскнефтехим» начался монтаж автоматизированной линии по производству медицинских масок. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Материал у республики — свой. Еще в 2009 году на территории ОЭЗ «Алабуга» начало работу новое предприятие «Полиматиз» — один из четырех крупных российских производителей широкой линейки нетканых материалов, в том числе — специальных, предназначенных для тех самых медицинских масок, одноразовых халатов и защитных костюмов.

Еще в 2009 году, на территории ОЭЗ «Алабуга», начало работу АО «Полиматиз» — один из четырех крупных российских производителей нетканых материалов. Фото АО «Полиматиз»

«Еще на заре становления предприятия Группа ТАИФ и «Нижнекамскнефтехим» ставили перед нами задачу: охватить производством весь возможный спектр медицинских изделий. Для этого уже тогда были закуплены дополнительные станки. То есть на основном оборудовании мы выпускаем материал, затем на других станках задаем ему дополнительные характеристики», — в интервью «Реальному времени» рассказал директор предприятия Радик Яруллин.

Кроме того, производство высокомобильно, способно буквально на ходу перенастраиваться на выпуск необходимой в конкретный момент времени продукции. Сегодня сырье для строительства, мебельных предприятий и косметологии уступило место медицинским материалам. В итоге объемы производства материала только для масок выросло менее чем за месяц в 40 раз. Кратно больше выпускается сырья и для производства специальной и медицинской одноразовой одежды. Директор «Полиматиза» уверяет — будет нужно, объемы могут быть наращены еще. С начала пандемии 136 человек коллектива, включая руководство, работают круглосуточно — в 2 смены по 12 часов. Без выходных. Об этом он недавно доложил и президенту Татарстана Рустаму Минниханову, в конце марта побывавшему на заводе с рабочей поездкой.

25 марта производство АО «Полиматиз» посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото tatarstan.ru

Предприятие активно обеспечивает сырьем всех, кто еще готов наладить выпуск столь необходимой продукции собственными силами. Отгрузка — любыми партиями, от одного рулона до тонн.

«Сейчас все, что мы производим, расходится сразу. И что очень важно — весь сошедший с нашего оборудования материал расходится именно по внутреннему рынку. Более того — поставки осуществляются непосредственно производителям, минуя посредников и спекулянтов», — подчеркнул директор предприятия.

Особо Радик Яруллин отметил, что принципиальная позиция Группы ТАИФ, руководства ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его личная — не пытаться заработать на пандемии. А объемы отгрузок выросли многократно. Многие предприятия, в том числе «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», а так же многочисленные благотворительные фонды, волонтерские центры, учебные учреждения, социальные интернаты, приобретают определенные объемы материала в рулонах, чтобы организовать пошив масок собственными силами. Более того, «Нижнекамскнефтехим» оказывает благотворительную помощь Нижнекамску и социальным учреждениям, приобретая и безвозмездно передавая им материал для производства масок.

НКНХ: главная задача — обеспечить безопасный непрерывный рабочий процесс

В условиях пандемии коронавируса ПАО «Нижнекамскнефтехим» как организация непрерывного цикла продолжает работу в особом режиме. Часть дневного персонала переведена на удаленный режим, специалисты от 60 лет и старше — на самоизоляцию. Во избежание большого скопления людей произведены изменения в графиках сменного персонала и в работе столовых, организованы дистанционные прием и сдача смен в цехах заводов, совещания проходят в режиме ВКС. При необходимости, в утвержденную программу деятельности производств НКНХ, вносятся коррективы.

С первых дней режима повышенной готовности на ПАО «Нижнекамскнефтехим», как и на всех других предприятиях и заводах Группы ТАИФ, создан оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В его состав вошли руководители подразделений, отвечающие за безопасность работников на производствах и за их пределами.

С первых дней введения режима повышенной готовности, на НКНХ создан оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Фото medianknh.ru

Для минимизации любых рисков ввозных случаев COVID-19, на предприятиях и заводах ПАО «Нижнекамскнефтехим» полностью прекращены не только международные, но и межрегиональные командировки, а также прием командированных работников сторонних организаций. Деловые партнеры отнеслись к введению вынужденных мер с пониманием, а совещания и переговоры сегодня проходят в режиме ВКС.

Все сотрудники предприятия обеспечены памятками, антисептиками. На предприятии разработана технология производства собственного антисептика, на основе рекомендации ВОЗ, оформляются все необходимые документы для его промышленного производства. Подразделения компании обеспечиваются медицинскими масками. Их пошив организован собственными силами. Материал, произведенный АО «Полиматиз» распределен по основным производствам предприятия, посильный вклад вносят работники, находящиеся на самоизоляции.

Все 134 вахтовых автобуса по доставке сотрудников компании по 11 спецмаршрутам до места работы и обратно ежедневно подвергаются санитарной обработке. Для этого приобретено специальное дезинфицирующее оборудование. Ведется контроль за наполняемостью вахтового транспорта: не более 30 человек за рейс. Увеличено количество автобусов, обеспечивающих перевозку нефтехимиков по территории промышленной площадки. Сотрудники подрядных организаций доставляются отдельным транспортом и входят на территорию через отдельную проходную.

Для антибактериальной обработки вахтового транспорта, приобретено специальное дезинфицирующее оборудование. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Дважды в день, включая выходные, при помощи спецтехники проводится санитарная обработка дорожно-уличной сети, пешеходных дорожек, тротуаров, остановочных павильонов и подземного перехода, расположенных на территории предприятия. Разработан специальный график посещения столовых, чтобы не было скопления людей. Питание организовано с соблюдением всех санитарно–эпидемиологических рекомендаций. На базе Управления общественного питания создана услуга по доставке продуктов питания и комплексных обедов для находящихся в режиме самоизоляции нефтехимиков и горожан.

Проходные и дежурные смены медиков на производствах, обеспечены бесконтактными термометрами, тепловизорами. Производственные площадки и другие места нахождения сотрудников, оборудованы настенными диспенсерами и бактерицидными рециркуляторами. В ближайшее время «Нижнекамскнефтехим» планирует закупить мини-лабораторию для экспресс-диагностики тестов на COVID-19.

На проходных и у дежурных смен медиков на производствах имеются бесконтактные термометры. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Руководство предприятия держит руку на пульсе и вносит коррективы в организацию производственного процесса соответственно возникающим изменениям, связанным с ситуацией режима самоизоляции в Татарстане и в целом в Российской Федерации», — отметил заместитель генерального директора — директор по производству ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Нестеров.

В это сложное время в особом внимании и участии нуждаются незащищенные слои населения — ветераны и пенсионеры. Те, кто согласно заключению экспертов от медицины, подвержены риску стать жертвой COVID-19. Для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся под патронажем «Нижнекамскнефтехима», профкомы предприятий и волонтеры-нефтехимики, организовали доставку продуктовых наборов. И эта поддержка была встречена ветеранами с благодарностью.

Профкомы предприятий НКНХ организовали доставку продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сейчас продолжаются посещение на дому и оказание помощи в виде продуктовых наборов — 750 ветеранам предприятия, инвалидам первой и второй группы.

СОВ-НКНХ: на период самоизоляции — особый режим работы

Нет воды — нет жизни. Поговорка, дошедшая до наших дней из глубины веков, продолжает оставаться актуальной и сегодня. Бесперебойное, и что особенно важно, безопасное водоснабжение третьего по размеру города Татарстана — задача огромной важности. И в обычные дни предприятие работает в круглосуточном режиме. Но на весь период самоизоляции, единственная нижнекамская станция очистки воды, перешла на особый режим.

В период самоизоляции СОВ-НКНХ будет работать в особом режиме. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Станция очистки воды работает. Очистка воды проходит пять стадий. Мы также возим реагенты, обрабатываем и очищаем воду. Проводим лабораторные анализы, следим за качеством воды, все сотрудники обеспечены медицинскими масками, дезинфицирующими средствами», — в разговоре с журналистом «Реального времени» сообщил Радик Губайдуллин, главный инженер СОВ-НКНХ.

ТАИФ-НК: меры профилактики COVID-19 — усилены

Нафта, бензин, дизельное топливо: все это — продукция еще одной компании в составе Группы ТАИФ. Производство столь необходимой нефтехимическим производствам и автовладельцам продукции — не останавливалось ни на день. Но требования мер эпидемиологической безопасности на производствах возросли и обязательны к исполнению.

Каждому работнику и специалисту вменено внимательно следить за собственным здоровьем вне рабочего места. При малейших недомоганиях — немедленно обращаться в медучреждения. Общение с представителями поставщиков и компаний-заказчиков — исключительно дистанционное: видео- теле- и электронная связь. Не рекомендованы любые командировки и личные поездки за пределы России, а лучше и за пределы республики, города. Нарушителей рекомендаций ждет двухнедельный карантин.

Комплекс профилактических мер, введенных на АО «ТАИФ-НК» направлен на сохранение здоровья коллектива и эффективного функционирования производств. Фото АО «ТАИФ-НК»

Каждый работник обеспечен антисептиками и средствами индивидуальной защиты, которыми обязан пользоваться. За соблюдением требований следят как медработники, по несколько раз на дню проверяющие состояние здоровья персонала предприятия, так и члены оперативного штаба, созданного на АО «ТАИФ-НК» с момента объявления особого санитарно-эпидемиологического режима. Во всех помещениях, в том числе производственных, регулярно — не реже трех раз в день, проводится влажная уборка с дезинфекцией. Все эти действия направлены на решение главных задач: сохранить здоровье всего коллектива и обеспечить эффективное функционирование производства.

Основное производство ПАО «Казаньоргсинтез» продолжает работу

Первые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на ПАО «Казаньоргсинтез» начали предпринимать еще в начале марта, когда были ограничены контакты с представителями иностранных государств и проведены дополнительные работы по обеспечению дезинфекции на территории предприятия.

На производствах ПАО «Казаньоргсинтез» продолжается выпуск продукции. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

С 16 марта меры — ужесточились: на территорию КОСа был запрещен доступ сторонних лиц, в том числе партнеров по бизнесу. Деловые переговоры и рабочие совещания — переведены в режим теле-, видео- и электронной связи. Перемещение сотрудников были ограничены границами территории, связанной с непосредственным выполнением служебных обязанностей. Командировки — отменены, работникам и руководству не рекомендовано покидать пределы страны и во время отпусков. На рабочих местах персоналу было рекомендовано носить средства индивидуальной защиты — маски.

Сотрудникам ПАО «Казаньоргсинтез» рекомендовано на рабочих местах носить средства индивидуальной защиты. Фото: Владимир Туник

Уже в середине марта на особый режим была переведена медико-санитарная часть, где так же открылся специальный кабинет с отдельным входом для приема людей с симптомами простудно-вирусных заболеваний.

В конце марта все социальные объекты ПАО «Казаньоргсинтез» — бассейн, санаторий-профилакторий, базы отдыха «Солнечный», «Шеланга» и «Обсерватория» — приостановили свою работу. Мера — вынужденная, но — необходимая. Деятельность будет возобновлена после отмены особого положения.

Не смотря на разгорающуюся пандемию COVID-19 и вызванные ей ограничения, выпуск продукции и на производствах ПАО «Казаньоргсинтез» продолжен и в период, объявленный по всей России нерабочим, но с корректировками. Так, часть дневного персонала, обязанности которых могут быть выполнены удаленно, переведены на дистанционную форму. Те, кто обязан находиться на своих рабочих местах, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, антисептиками, о формировании достаточных запасов которых руководство предприятия позаботилось заблаговременно. Сотрудники, задействованные непосредственно на производствах, работают по графику, который каждым подразделением устанавливается самостоятельно для обеспечения непрерывности и эффективности технологических процессов.

Руководством предприятия обеспечивается максимально возможный в условиях пандемии уровень безопасности работников. Так, чтобы компенсировать последствия принятого городскими властями решения об ограничении времени работы городского транспорта и числа машин на маршрутах, следующих до ПАО «Казаньоргсинтез», службы заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам, изменили маршруты и расписание вахтового транспорта. Были добавлены несколько рейсов, чтобы работники предприятия могли спокойно добраться до «Казаньоргсинтеза» и вернуться домой. Вахтовые автобусы проходят тщательную обработку с использованием антисептиков перед каждым маршрутом и сразу после его завершения. Для персонала, имеющего личный транспорт, на весь период «нерабочих дней», обеспечены бесплатные парковочные места.

ПАО «Казаньоргсинтез» было увеличено число вахтовых маршрутов и автобусов на них. Фото: Владимир Туник

КПП — место повышенной эпидемиологической опасности. Здесь концентрируется большое число людей. Пропускная система адаптирована под требования времени. Не снижая строгости проверки, процесс максимально ускорен. При этом, помимо пресечения попыток проникновения на территорию предприятия посторонних лиц, уже с марта прямо на КПП оценивается и состояние здоровья каждого, кто проходит через турникет. Проходные обеспечены бесконтактными градусниками и тепловизорами, а приходящие на смену сотрудники, имеют возможность тщательно продезинфицировать руки с помощью дозаторов с антисептиками. Помещения проходных так же регулярно проходят влажную уборку. Кроме того, в часы пик протирка турникетов дезинфицирующими средствами проводится каждые 15 минут, в более спокойное время — не реже, чем один раз в полчаса.

Проходные КПП регулярно проходят влажную уборку. В часы пик турникеты протираются с антисептиками каждые 15 минут. Фото: Владимир Туник

По нескольку раз в течение каждой рабочей смены, уборка с использованием антисептиков проводится и на всех рабочих площадках. Не реже, чем дважды в день, специальная техника проводит уборку внутренней системы дорог и тротуаров.

На производствах обеспечен постоянный медицинский контроль рботников — обход цехов медперсоналом, опрос сотрудников и замер температуры.

«Казаньоргсинтез» не просто работает. На нем водятся в эксплуатацию новые производства. Так, в самом начале апреля, в рамках модернизации производственной инфраструктуры и исполнения планов Стратегического развития предприятий Группы ТАИФ, на заводе органических продуктов и технических газов, в режиме опытно-промышленной эксплуатации состоялся запуск нового компрессорного отделения. Задача нового компрессора — бесперебойное обеспечение производств КОСа газом азота.

2 апреля на ПАО «Казаньоргсинтез» запущено новое компрессорное отделение. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

Нерабочие дни тем сотрудникам, кто вынужденно находится в самоизоляции, будут оплачены в обычном режиме — сообщается в официальном релизе ПАО «Казаньоргсинтез». В свободное время каждый из самоизолированных работников, может оказать посильную помощь в пошиве одноразовых масок, предназначенных для их же коллег, оставшихся на производстве. Материалами добровольцев предприятие снабжает. Кроме того, комбинатом общественного питания подготовлен продовольственный набор с доставкой до порога для обеспечения тех сотрудников предприятия, кто вынужден находиться на жестком карантине, или по собственному решению не покидает пределов дома или квартиры.

Не остались без внимания и люди старшего поколения — группа особого риска в период эпидемии. Профсоюзная организация «Казаньоргсинтеза» и волонтеры предприятия, объединив усилия с администрацией Кировского и Московского районов Казани, готовы, по заявкам ветеранов, приобрести и доставить им необходимые продукты и медикаменты. В любую точку города.

Кроме того, «Казаньоргсинтез» на благотворительной основе поможет системе здравоохранения Татарстана. 10 апреля было принято решение о выделении средств для приобретения 1 200 противочумных костюмов для резервного госпиталя ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ». Эта спецодежда предназначена для медицинского персонала, которому предстоит работать с больными коронавирусной инфекцией. Госпиталь, рассчитанный на 200 коек, оборудован для приема пациентов с тяжелой формой COVID-19.

АЗС ТАИФ-НК — заправка в один клик

Самым безопасным средством передвижения в период пандемии COVID-19 остается личный транспорт. Но чтобы иметь возможность перемещаться, автомобиль необходимо регулярно заправлять. Кроме того, от наличия топлива зависит регулярность и своевременность грузоперевозок, доставка предметов первой необходимости в продолжающие работать торговые точки, аптеки, больницы, на производства. Понимая это, «ТАИФ-НК АЗС» было принято решение продолжить работать в штатном режиме всей сетью автозаправочных станций, обеспечивая население и предприятия высококачественным бензином и дизельным топливом производства Группы ТАИФ в необходимых объемах.

Сеть «ТАИФ-НК АЗС» в период самоизоляции продолжает работу. Фото Романа Хасаева

При этом на всех АЗС приняты необходимые меры по недопущению распространения вируса — операторы АЗС обеспечены масками и антисептиком, заправки с торговым залом оперативно оснащены защитными экранами для минимизации контакта персонала с клиентами.

Максимально обезопасить своих клиентов и персонал станций — призваны мобильные приложения «Яндекс.Заправки», Fuelup и Benzuber, привязанные к банковской карте автовладельца. Прибыв на АЗС, достаточно выбрать адрес, номер колонки, вид топлива и сумму, или объем, на который планируется заправка. Все что остается сделать дальше — вставить заправочный пистолет в бак и заправиться. Никаких контактов — никакой опасности.

Банк «Аверс» рекомендует использовать дистанционные банковские сервисы

Банк «Аверс» расширил перечень услуг, которые в период пандемии COVID-19, можно получить дистанционно. Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» продолжает оказывать услуги и в период самоизоляции. В заботе о своих клиентах, банк рекомендует в период распространения COVID-19 использовать дистанционные банковские сервисы с расширенным перечнем услуг, которые в период пандемии можно получить дистанционно, в том числе:

полное или частично-досрочное погашения кредита;

предоставление справок по кредиту (выписка по уплаченным процентам по кредиту, справка о закрытии кредита, справка об остатке задолженности по кредиту, в том числе в целях погашения задолженности по ипотечному кредиту за счет средств материнского капитала и др.);

индивидуальная консультация по кредитным каникулам на срок до 6 месяцев по ипотечным и потребительским кредитам;

уточнение остатка денежных средств на счетах;

изменение контактного номера телефона для подключения услуги «Аверс-онлайн»;

подключение услуги «автосписание» для погашения кредита;

информация общего характера.

Для получения информации по услугам Банка «Аверс» рекомендуется обращаться по телефону горячей линии 8 (800) 700-43-21. На официальном сайте банка aversbank.ru можно уточнить режим работы офисов банка, а также найти ответы на актуальны вопросы банковского обслуживания в условиях пандемии.

В сложный период пандемии коронавируса COVID-19 вся Группа ТАИФ продолжает работать, обеспечивая население республики теплом, электроэнергией, средствами индивидуальной защиты, промышленные предприятия — необходимыми энергоресурсами и сырьем, экономику республики и страны — финансами, необходимыми для решения актуальных и насущных вопросов.

