На Лемаевской ПГУ «Нижнекамскнефтехима» впервые достигнута мощность 500 МВт

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На тепловой электростанции «Нижнекамскнефтехима» приступили к новому этапу реализации проекта. Начаты работы по наладке оборудования с использованием в качестве сырья продуктов отдувок завода этилена — метано-водородной фракции.

На возводимой на «Нижнекамскнефтехиме» ПГУ-ТЭС идет пусконаладка. Одним из первых этапов включения газотурбинных установок в работу стала подача природного газа с постепенным переходом на метано-водородную фракцию. Работы проводились при мощности 120 МВт. В последующие дни на установке удалось достичь номинальной мощности в 170 МВт. 8 марта специалисты провели совместную настройку обеих газотурбинных и паротурбинной установок. Это позволило впервые достичь мощности 500 МВт.

Работы по пусконаладке оборудования на ПГУ-ТЭС продолжаются. В них участвует большая команда специалистов электростанции, а также эксперты генерального подрядчика и завода-изготовителя. В настоящее время ведется настройка дожимных компрессоров, подающих метано-водородную фракцию.

Ранее сообщалось, что на ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» начались испытания паротурбинной установки

