Доступно и открыто: на «Нижнекамскнефтехиме» побывали представители широкой общественности

Фото: Александр Ильин

Администрация Нижнекамского муниципального района, руководители общественного совета города, ветераны НКНХ, депутатский корпус, а также журналисты посетили проектную площадку строительства нового производства метанола ПАО «Нижнекамскнефтехим». Она находится на территории первой промышленной зоны на месте старых производств — морально и физически устаревших установок, спроектированных и введенных в эксплуатацию еще в 60—70-е годы прошлого века. Новое производство позволит нефтехимикам значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Все подробности — в материале «Реального времени».



Радушно, но по всем правилам



Прежде чем попасть на территорию «Нижнекамскнефтехима», все члены делегации были экипированы по всем правилам промышленной безопасности и прошли вводный инструктаж. Сохранение жизни и здоровья людей — является определяющим принципом в работе ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На площадке по строительству будущего завода гостей встречали первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфат Шарифуллин, руководитель проекта Антон Токинов и заместитель главного инженера по охране окружающей среды Андрей Рубежов. На площадке был представлен стенд с подробной наглядной информацией о производстве метанола.

Один из вопросов, прозвучавших от представителей общественного совета города, касался объемов будущей выпускаемой продукции.

«Мощность нового производства составит 500 тысяч тонн в год. Больше мы производить не планируем, как и продавать излишки метанола на сторону, мы его будем выпускать только для собственных нужд», — объяснил главный инженер «Нижнекамскнефтехима» Ильфат Шарифуллин.

Общественности наглядно представили генеральный план проекта с применением 3D-моделирования. Подробно рассказали об этапах строительства производства метанола и о технических решениях, предусмотренных проектом в вопросах снижения негативного воздействия на окружающую среду. А именно применение лицензионной технологии ведущего производителя в мире — компании Haldor Topsoe, предусматривающей узел нейтрализации диоксидов азота до безопасных водорода, кислорода и водяного пара; применение углекислого газа в качестве дополнительного источника сырья.

Возведение новой суперсовременной установки позволит снизить выбросы в атмосферу, согласно расчетам, в 3 раза относительно демонтируемых морально устаревших производств, а также оптимизировать виды работ, предусмотренных для логистики метанола в регион и обслуживания сливо/наливной эстакады, и снизить объемы его хранения на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Метанол на «Нижнекамскнефтехиме» был всегда

Метанол является одним из важнейших звеньев в цепочке производства синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехима». На предприятии начиная с 1980 года он присутствовал всегда. С годами объем потребления метанола увеличивался параллельно объемам производства каучука. И все это время компания вынуждена была покупать сырье в других регионах, завозить его на территорию нижнекамского района автомобильным и железнодорожным транспортом, заполнять резервуары для хранения для стратегического запаса.

«Транспортировка — это не только дорого, но и опасно, как при разгрузке, так и при хранении продукта. Сегодня при сливе метанола испарения этого вещества уходят напрямую в атмосферу, дополнительно при сложной процедуре пропарки цистерн увеличивается нагрузка и на сточные воды. Проектом нового производства предусмотрено отсутствие загрязненных стоков. Это достигается многократным очищением и возвращением в технологический цикл всех потоков», — рассказал Антон Токинов, руководитель проекта по метанолу «Нижнекамскнефтехима».

Основной потребитель метанола находится через дорогу

По словам нефтехимиков, преимущество расположения данной строительной площадки заключается еще и в том, что основной потребитель сырья находится рядом.

«Все нюансы были рассчитаны во время разработки инвестиционного проекта, — рассказал присутствующим главный инженер предприятия. — Мы старые установки демонтируем, выбросы сократятся в разы, а затраты на транспортировку будут минимальные, не надо будет создавать большие емкости для хранения, здесь же рядом будет организован водооборот, то есть воду для производства мы будем использовать только водооборотную».

Предусмотрены проектом и свои локальные очистные сооружения. Главным партнером для реализации нового проекта «Нижнекамскнефтехим» выбрал датскую компанию Haldor Topsoe, которая по праву считается мировым лидером в области получения метанола. Датчане много лет успешно ведут свой бизнес в Татарстане в химической и нефтегазовой отраслях.

Например, для «ТАНЕКО» они спроектировали две водородные установки, которые позволяют производить более экологичные продукты — бензин и дизельное топливо. По лицензии Haldor Topsoe была построена установка совмещенного производства аммиака и метанола на площадке в Менделеевске, принадлежащей компании «Аммоний».

Вот и ПАО «Нижнекамскнефтехим» в январе 2019 года в Казани в головном офисе АО «ТАИФ» заключило контракт на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг по новому производству метанола мощностью 500 тысяч тонн в год с компанией Haldor Topsoe.

Разговор продолжится на общественных слушаниях

Представители общественного совета, в том числе его председатель Хамза Багманов, оценил открытость «Нижнекамскнефтехима» и возможность побывать на площадке строительства производства метанола. Он также заверил, что такое пристальное внимание с его стороны и общественного совета будет приковано к каждому новому производству.

«Мы очень щепетильно относимся к согласованию проектов. Сейчас мы находимся в диалоге. Сегодня мы узнали, что проект доработан. Это очень хорошо, что «Нижнекамскнефтехим» нас услышал», — рассказал корреспонденту «Реального времени» председатель общественного совета города Хамза Багманов.

Заместитель руководителя исполкома НМР по экономическому развитию и проектному управлению Ленар Ахметов в свою очередь отметил, что эту поездку можно назвать одним из шагов «Нижнекамскнефтехима» по повышению информированности населения о проекте по строительству производства метанола.

«На общественных слушаниях мы просили «Нижнекамскнефтехим» представить нам полный проект, указать в нем оценку воздействия на окружающую среду. Мы видим, что нас услышали и это пошло на пользу. Я думаю, что многие мои коллеги сегодня нашли для себя ответы на интересующие вопросы, те же, кто не нашел, смогут их задать чуть позже. Можно сказать, что эта поездка — шаг к подготовке следующих общественных слушаний».