ТАИФ планирует увеличение мощности производства полипропилена

Руководство АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» встретилось с топ-менеджерами корпорации СМЕС и компании HQC, претендующими на контракт по строительству «ПП-400»

Фото: Роман Хасаев

Новое производство полипропилена проектной мощностью 400 тыс. тонн продукции в год планирует построить в ближайшее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в Группу ТАИФ). Уже объявлен тендер, и компании-претенденты на получение контракта из Европы, Кореи, Японии и Китая конкурируют в том, чье предложение окажется лучшим по сочетанию цены и качества исполнения. Деловые переговоры с руководством китайской корпорации China Machinery Engineering Corporation (СМЕС) и ее деловым партнером China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (HQC) состоялись на днях. Подробности — в материале «Реального времени».

В режиме ВКС

Совещание в формате видео-конференц-связи объединило Казань, Нижнекамск, Пекин и Франкфурт-на-Майне. В центральном офисе АО «ТАИФ», компании Группы представляли генеральный директор головной компании Группы Руслан Шигабутдинов, председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров и др.

В головном офисе АО «ТАИФ» руководство компаний Группы собрал на ВКС генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Фото: Роман Хасаев

Китайская сторона также серьезно подготовилась к встрече. Фан Яншуи — исполнительный директор правления — президент Китайской машиностроительной инжиниринговой корпорации (China Machinery Engineering Corporation (СМЕС), одной из крупнейших подрядных компаний Поднебесной, собрал у экрана специалистов профильных отделов своей компании, а также пригласил экспертов China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (HQC) — одной из ведущих компаний Китая в области строительства нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, компании SINOSURE — единственной в КНР корпорации по экспортному и кредитному страхованию, которой в сделке, если она состоится, отводится роль кредитно-экспертного агента, а также специалистов китайского филиала Deutsche Bank AG — лидера банковской отрасли Германии. Из Франкфурта-на-Майне на связь вышел директор отдела торгового финансирования банка Андрей Фрейбергер.

Представительную делегацию китайской стороны возглавил исполнительный директор правления — президент Китайской машиностроительной инжиниринговой корпорации СМЕС Фан Яншуи. Фото: Роман Хасаев

ПАО «Нижнекамскнефтехим» уже сегодня, с проектной мощностью действующего производства полипропиленов в 180 тыс. тонн и реальным производством на настоящий момент в 215 тыс. тонн в год, является одним из лидеров в Российской Федерации в этом сегменте. С учетом действующей установки и той, что планируется построить — проектной мощностью в 400 тыс. тонн, ПАО «Нижнекамскнефтехим» почти втрое нарастит производство полипропилена и станет одним из крупнейших и мощнейших производителей полипропилена в Европе.

Нижнекамский полипропилен

Компании Группы ТАИФ — одни из активных участников процессов импортозамещения продукции на российском рынке. Ежегодно создаются и осваиваются производством в промышленных масштабах новые виды полимеров, востребованных отечественными и зарубежными потребителями.

Решение о создании в Татарстане собственного производства полипропиленов, используемых практически во всех отраслях — от медицины до космонавтики, было принято в начале 2000-х годов. В 2003-м заключено лицензионное соглашение с международной компанией LyondellBasell. Изначально предполагалось, что будет построена установка мощностью в 120 тыс. тонн в год, однако позже объемы было решено нарастить до 180 тыс. тонн. Спустя менее чем 3 года с момента приобретения технологии, в сентябре 2006 года, новое производство дало первую продукцию.

Первая продукция производства полипропилена Группы ТАИФ была получена осенью 2006 года. Фото: nknh.ru

К 2020 году ассортимент полипропиленов, выпускаемых ТАИФом, насчитывал уже 51 марку, включая специальные и с улучшенными рабочими характеристиками, а доля российского рынка, занимаемая ПАО «Нижнекамскнефтехим» именно по полипропиленам, составляла 13% (второй по объемам результат среди отечественных производителей).

Отмечается, что полипропилен — единственный базовый полимер (кроме ЛПЭНП), и производство, и потребление которого уже без малого 10 лет неуклонно растет. Аналитики предполагают, что к 2024 году только в России производство ПП достигнет 4,5 млн тонн в год при доле импорта в потреблении всего 8%. На Группу ТАИФ с завершением строительства и запуском новой установки будет приходиться свыше 600 тыс. тонн.

Одна из крупнейших инжиниринговых компаний в Китае и мире

Так представил свою команду господин Фан Яншуи. Корпорация СМЕС входит в государственную группу компаний China National Machinery Industry Corporation (Sinomach) и включена в тройку ведущих профильных компаний Поднебесной и топ-225 крупнейших мировых фирм-подрядчиков.

— У компании СМЕС есть офисы и подписанные ЕРС контракты во всем мире. Сейчас мы работаем более чем 60 странах. Выполненные нашими силами контракты получили одобрение наших заказчиков. Мы трижды удостаивались самой высокой награды по ЕРС в Китае, — рассказал о возможностях корпорации господин Ху Сяонан, которому в СМЕС поручили проработку предложения для Группы ТАИФ.

Он также пояснил для чего на встречу были приглашены коллеги из HQC (China HuanQiu Contracting and Engineering Corporation — дочерней компании China Petroleum Engineering Corp. Ltd. — Китайской национальной нефтяной корпорации) — давнего партнера СМЕС.

— Мы намерены привлечь HQC в качестве технического партнера в этом проекте. У компании есть богатый практический опыт, в том числе в реализации проектов по строительству производств полипропилена. В числе реализованных ими контрактов есть также объект, который практически полностью по всем параметрам: технология, площадь, мощность, оборудование, совпадает с тем, что собираетесь строить вы, — отметил господин Сяонан.

В презентации своих возможностей руководству компаний Группы ТАИФ, СМЕС и HQC подчеркнули способность обеспечить высокие темпы и качество строительства и оснащения нового производства. Фото: Роман Хасаев

Этот момент, по мнению китайской стороны, позволит не только, опираясь на уже имеющиеся данные, сократить сроки проработки проекта и выбора оборудования, но и даст возможность серьезно снизить стоимость этих работ для Группы ТАИФ, что может оказаться важным моментом при принятии решения руководством ТАИФа о выборе инжиниринговой компании, которая обеспечит в рамках EPC-подряда проектирование, взаимодействие с крупнейшими мировыми производителями оборудования, а также строительство производства «под ключ».

— Сотрудничество с HQC значит, что мы усиливаемся: обеспечиваем скорость и качество в первую очередь. И СМЕС, и HQC — одни из лидеров в Китае по качеству и по менеджменту. Думаем, что HQC сможет заняться оптимизацией проектирования по вашему проекту и заняться оптимизацией по выбору оборудования. Мы думаем, что цены по проектированию можно снизить до минимума, — подчеркнул Ху Сяонан.

Настроены на долгосрочное сотрудничество

— Мы хотим через этот проект создать долгосрочное стабильное стратегическое сотрудничество с вами. Поэтому мы сразу представляем вам очень хорошее предложение по стоимости, в которое закладываем для себя лишь обоснованную прибыль, — сразу обозначил задачу-максимум господин Фан Яншуи.

Кроме того, господин Яншуи подчеркнул, что специалисты СМЕС и HQC готовы работать в условиях самых сжатых сроков, при этом гарантируя высокое качество на всех этапах. Речь идет не только о проектно-изыскательских работах, но и строительстве всего нового производственного комплекса под ключ.

Он также дал понять, что его компания уже предварительно провела переговоры с ведущими производителями специального оборудования, что может потребоваться для реализации проекта. Изготовить все необходимое планируется в Европе, России и Китае. Также состоялись предварительные переговоры с российскими проектными институтами, готовыми взяться за проведение необходимых исследований, расчетов и подготовку проекта.

Также есть предварительные договоренности по поводу обеспечения финансирования проекта. В выделении кредитной линии ключевая роль отводится китайскому филиалу Deutsche Bank AG — лидера банковской отрасли Германии. Кредитно-экспертным агентом планирует выступить компания SINOSURE — единственная в КНР корпорация по экспортному и кредитному страхованию. Представители обеих структур также приняли участие в ВКС. По их словам, для того чтобы работа по выделению кредитной линии стартовала, нужно определиться с суммой, подписать контракт и предоставить технико-экономическое обоснование и анализ воздействия реализуемого проекта на окружающую среду.

Построить — мало. Нужно подготовить персонал

На этом особо акцентировал внимание председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

— Часть основного оборудования, если контракт между нами будет подписан, планируется поставить китайского производства. Мы не сомневаемся в его высоком качестве, однако на сегодня Группа ТАИФ практически не имеет опыта эксплуатации китайского оборудования, соответственно, остро встает вопрос по обеспечению его эффективного использования — от момента установки и пусконаладки и до технического обслуживания, ремонта, замены быстроизнашиваемых элементов и частей. Это один из очень серьезных вопросов.

Альберт Шигабутдинов указал на необходимость включить в предложение ряд важных моментов, в том числе касающихся подготовки специалистов. Фото: Роман Хасаев

Прошу обратить самое серьезное внимание и руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим», и наших китайских партнеров на то, что в предложении необходимо предусмотреть тщательную инвентаризацию и анализ соответствия поставляемого оборудования по качеству, комплектности, возможности его эффективной эксплуатации. Также нужно рассмотреть возможность не только теоретической подготовки специалистов группы по обращению с этим оборудованием, но и практические занятия на действующих производствах, где оно уже эксплуатируется, — подчеркнул он.

Конкуренция за право реализовать проект — высокая

Проект «Полипропилен-400» — часть масштабной Стратегии развития Группы ТАИФ в целом. Программа рассчитана на период до 2030 года и оценивается в сумму свыше 20 млрд долларов США. В настоящее время уже реализованы или находятся на стадии реализации проекты примерно на 8 млрд долларов.

Партнеры, уже доказавшие свою надежность и высокое качество исполнения работ, имеют высокие шансы на продолжение сотрудничества

— Работы предстоит много, и мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве, — отметил Альберт Шигабутдинов. Но дал понять, что при условии соблюдения договоренностей и честной финансовой политики.

Окончательное решение о том, кому будет доверена реализация проекта «Полипропилен-400», еще не принято. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Айрат Сафин: «Конкуренция на право реализовать наш проект — высокая». Фото: Роман Хасаев

— Идут тендерные процедуры: финализация всех предложений. Идет очень серьезный конкурс между европейскими, китайскими, корейскими и японскими компаниями. Очень плотно идут все претенденты. Называть компании, чтобы не нарушать баланс рынка, мы не хотели бы. Но могу сказать, что опыт работы с ними мы уже имеем. Это первоклассные компании. По результатам взвешенного анализа всех поступивших предложений, изучения предложенного сочетания цены и качества будем принимать решение, — подчеркнул он.

Айрат Сафин также отметил:

— У нас, как у ТАИФа в целом, так и ПАО «Нижнекамскнефтехим в частности, пока нет опыта работы именно с этой компанией. Кроме того, мы еще ни разу не работали с привлечением китайских денег. И если договоренность о сотрудничестве с ними будет достигнута, для нас это будет большой опыт.

Руководство АО «ТАИФ» предложило китайским партнерам встретиться для обсуждения деталей еще раз, но теперь в очном формате. Фото: Роман Хасаев

В завершение встречи генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов поблагодарил участников ВКС за плодотворную работу. С китайскими партнерами договорились встретиться еще раз, чтобы обсудить ряд моментов, требующих уточнения. Возможно, встреча состоится в очном формате либо в Казани, либо в Пекине. Место, дату и время предстоит определить в рабочем порядке. Но долго ждать, скорее всего, не придется. Определиться с подрядчиком и приступить к реализации проекта «ПП-400» планируется уже в этом, 2021 году.

Арсений Фавстрицкий