«Нижнекамскнефтехим» повысил меры безопасности в борьбе с коронавирусом

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Предприятие непрерывного цикла «Нижнекамскнефтехим» перешло на особый режим работы. Половина дневного персонала — на удаленке. Создан оперативный штаб по недопущению вспышки инфекционных заболеваний, налажен постоянный контроль за текущей эпидемиологической ситуацией.

Вахтовые автобусы, перевозящие людей на работу и обратно домой, подвергаются тщательной антибактериальной обработке. Для этих целей нефтехимики купили специальное оборудование, которое в разы сокращает время дезинфекции салонов. Обработка автобусов ведется несколько раз в день. Особое внимание уделяется ручкам, поручням и подоконникам.

Кроме того, с сегодняшнего дня перевозка работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» и дочерних предприятий осуществляется отдельно от сотрудников Нижнекамского шинного завода. На остановках волонтеры следят за тем, чтобы в автобусах находилось не более 30 человек.

Во избежание большого скопления людей в транспорте изменился график рабочего времени дневного персонала «Нижнекамскнефтехима», который теперь выходит на работу позже на полчаса. Все сотрудники предприятия обеспечены памятками, антисептиками и медицинскими масками. Собственными силами изготовлено и распределено по всем подразделениям более 20 тонн дезинфицирующего средства.

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