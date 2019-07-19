Акции «Нижнекамскнефтехима» вошли в топ наиболее доходных акций за год

Привилегированные акции «Нижнекамскнефтехима» заняли второе место по доходности в топ-6 ценных бумаг, которые растут быстрее, чем биткоин. Рейтинг составило издание «Т-Ж» «Тинькофф Банка».

По данным издания, за последние 12 месяцев доходность привилегированных акций НКНХ составила 147%. Эти ценные бумаги в рейтинге обгоняют только акции Avon с доходностью 159%.

Издание поясняет, что на привилегированных акциях «Нижнекамскнефтехима» можно было бы заработать, дождавшись, «когда компания завершит свою инвестиционную кампанию к 2018 году и вернется к выплате дивидендов».

Также в топ вошли акции производителя электроники AMD, продовольственная компания «Черкизово», акции Starbucks и «Газпрома».