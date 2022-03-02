В Нижнекамске стартовали первые проекты программы «Формула хороших дел» СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске началась реализация волонтерских проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» от компании СИБУР. Каждый ее работник мог предложить собственную волонтерскую акцию и получить финансовую помощь от компании.



Среди победителей — социолог ПАО «Нижнекамскнефтехим» Роза Закирова. Ее проект «Вместе с мамой» призван поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Для особенных ребят был организован ряд мероприятий. Один из мастер-классов под названием «Творчество — сможет каждый!» состоялся в Детской художественной школе №1. Провела его Сабина Ибрагимова, преподаватель ИЗО. Световое шоу представила Инесса Дуденкова и ее команда «Световое шоу Pegas». В мероприятии также приняли участие волонтеры «Нижнекамскнефтехима», центра «Барс» и Нижнекамского филиала КИУ. Пришедшие на праздник дети и их родители писали картины на холсте, смотрели световое шоу, танцевали и пили чай с угощением.

— Наша семья благодарит за интересный, творческий мастер-класс по рисованию. Сегодня мы были настоящими художниками. Спасибо такому уникальному проекту, спасибо за поддержку! — говорит участник проекта, мама ребенка с ОВЗ, участник проекта Алсу Сабирзянова.



Не менее интересной оказалась встреча с нижнекамским ветеринаром Надеждой Семеновой. Мероприятие также организовала идейный вдохновитель проекта «Вместе с мамой», ведущий социолог «Нижнекамскнефтехима» Роза Закирова. Участники встречи узнали много интересных фактов из жизни домашних животных — их повадках, особенностях дрессировки и вкусовых пристрастиях. Дети, в свою очередь, рассказали о своих питомцах и задали различные вопросы. В этот же день волонтеры провели для присутствующих мастер-класс по мыловарению, а также квест-игру, посвященную проблемам экологии.



Еще одно мероприятие в рамках проекта «Вместе с мамой» прошло в Нижнекамской центральной библиотеки имени Г. Тукая. Вместе с представителями волонтерской организации «Барс» и студентами КИУ волонтеры-нефтехимики организовали творческие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Участники проекта учились плетению мандалы, приняли участие в мини-викторине о родном крае, а также узнали много интересных и познавательных фактов о флагах городов Татарстана. Завершились занятия концертом и совместным чаепитием.

— Мы проводим занятия и с детьми, и с родителями особенных детей. Сейчас мы их проводим каждую неделю и видим, как меняются наши мамы, нас это вдохновляет, — поделилась Роза Закирова, ведущий социолог лаборатории социологических, психологических исследований и анализа ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Сегодня в Нижнекамске проживает 817 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Встречи в рамках проекта «Вместе с мамой» будут проходить до середины марта. Принять участие в них смогут дети с ОВЗ в возрасте до 18 лет и их родители. Инициатива направлена на оказание поддержки и помощи в построении гармоничных отношений между родителями и детьми. Напомним, корпоративное волонтерство реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» и является частью стратегии СИБУРа в области устойчивого развития.

