По итогам 2021-го «Нижнекамскнефтехим» произвел рекордные 2,7 млн тонн товарной продукции

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске проходит итоговая сессия с участием президента РТ Рустама Минниханова.

С докладом уже выступил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР, Айрат Сафин. Он озвучил производственные и финансовые показатели прошлого года. В 2021 году на предприятии было выпущено 2,7 млн тонн товарной продукции. Это рекордная выработка за всю историю НКНХ, сообщил спикер.

Индекс промышленного производства составил 110,8%. Рекордные показатели достигнуты по выпуску каучука СКД-Н, бензолу, стиролу, полистиролу и АБС-пластикам.

В бюджеты всех уровней в 2021 году «Нижнекамскнефтехим» вместе с дочерними предприятиями уплатил 21,5 млрд рублей. В федеральный бюджет — почти 9 млрд рублей, что на 2 млрд больше предыдущего года и на 1 млрд больше доковидного 2019 года.



В республиканский бюджет платежи выросли на 9 млрд и составили 11,4 млрд рублей, в местный бюджет уплачено на 124 млн больше предыдущего года. Свою лепту внесли подрядные организации, которыми перечислено в местный бюджет 171 млн рублей. От деятельности «Нижнекамскнефтехима» местный бюджет получил порядка 1,3 млрд рублей.

В своем докладе Айрат Сафин также остановился на природоохранной деятельности предприятия.

— По итогам 2021 года выполнено 50 мероприятий на сумму 1,9 млрд рублей. Нами подписано с Росприроднадзором соглашение о взаимодействии, которое закрепляет программу выполнения природоохранных мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду, на сумму более 6 млрд рублей. В рамках соглашения с Министерством энергетики России СИБУР принял на себя обязательства инвестировать в развитие производств в Татарстане не менее 285 млрд рублей уже в ближайшие несколько лет, — подчеркнул он.

Ключевым фокусом внимания нефтехимиков является промышленная безопасность. В 2021 году затраты на нее составили более 1,5 млрд рублей. В рамках программы по улучшению условий труда произведены ремонт и реконструкция 25 бытовых помещений.

«Нижнекамскнефтехим» внес свой вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. На предприятии привито свыше 97% сотрудников, коллективный иммунитет составляет 99%. Дочернее предприятие «Полиматиз» в 2021 году сшило 19 млн масок и 3,5 тонны ткани для изготовления 7 млн медицинских изделий.

Для обеспечения жидким кислородом лечебных учреждений РТ в 2021 году предприятие отгрузило порядка 7 тыс. тонн жизненно-необходимой продукции — четверть потребности Республики Татарстан. Нефтехимики передали нижнекамской центральной районной больнице 50 компьютеров и принтеров, 6 тыс. защитных костюмов и халатов, а также обеспечивали сотрудников красной зоны горячим питанием.

Подводя итоги 2021 года, Айрат Сафин отметил, что впереди «Нижнекамскнефтехим», который отметит свое 55-летие уже в составе объединенной компании СИБУР, ждет новый виток развития.