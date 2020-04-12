Завершается пусконаладка линии «Нижнекамскнефтехима» по производству медицинских масок

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сжатые сроки провели пусконаладку автоматизированной линии по производству медицинских масок.

10 апреля оборудование прибыло из Китая в аэропорт «Казань» на самолете «Руслан». Одна из линий была доставлена в ОЭЗ «Алабуга» на базу АО «Полиматиз» (дочка ПАО «Нижнекамскнефтехим»), одного из крупнейших производителей нетканого материала в России.

Сегодня на предприятии уже идет настройка производственного процесса, отладка всех механизмов по выпуску качественной и такой востребованной продукции. С ходом пусконаладки ознакомился генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. В понедельник, 13 апреля, линия заработает на полную мощность и прямо с конвейера нефтехимики получат первую партию медицинских масок.

Напомним, 25 марта АО «Полиматиз» посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, где ему доложили о готовности увеличить выпуск материала в 10 раз. Он поручил проработать вопрос использования ткани для производства масок для республики.