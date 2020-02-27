Айрат Сафин сменил Азата Бикмурзина на посту генерального директора НКНХ

Фото: Фото Романа Хасаева

Сегодня на совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» акционерами принято решение поддержать инициативу Азата Бикмурзина и освободить его с должности генерального директора предприятия. Азат Бикмурзин принял это решение в связи с переводом на другую работу.



Решением акционеров с 27 февраля пост генерального директора НКНХ занял Айрат Сафин, до этого возглавлявший завод этилена «Казаньоргсинтеза».



Напомним, Азат Бикмурзин пришел на «Нижнекамскнефтехим» в начале 1990-х годов. Прошел все стадии роста — от аппаратчика, начальника смены, мастера, замначальника и начальника цеха, директора завода, заместителя генерального директора до директора. При нем на «Нижнекамскнефтехиме» была реализована четвертая экологическая программа, рассчитанная на 2014—2020 годы.





В ее рамках были внедрены 423 мероприятия, финансирование которых составило порядка 7,2 млрд рублей. Благодаря принятым мерам удалось существенно улучшить экологию в регионе. Выбросы в атмосферу с 2001 года сократились на 68% при увеличении выработки товарной продукции почти в 2 раза.



В прошлом году НКНХ совершил настоящий прорыв в улучшении состояния окружающей среды. Предприятие завершило второй этап реконструкции биологических очистных сооружений (БОС).

Айрат Сафин до этого возглавлял завод этилена «Казаньоргсинтеза» —

самое энергоемкое подразделение в составе ПАО «Казаньоргсинтез».

Айрат Сафин курировал строительство новых печей взамен устаревших, которые прослужили более 40 лет. Масштабная стройка была осуществлена в короткие сроки: от начала действия контракта до запуска объекта в эксплуатацию прошло чуть больше полутора лет. Для такого крупного объекта это немного.