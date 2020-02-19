Руслан Шигабутдинов: «Олефиновый комплекс отвечает стратегии развития нефтехимической отрасли России»

Группа компаний ТАИФ выбрала подрядчика на строительно-монтажные работы по олефиновому комплексу

Фото: Роман Хасаев

В головном офисе АО «ТАИФ» состоялось подписание контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту «Строительство олефинового комплекса ЭП-600». Заказчиком работ выступает ПАО «Нижнекамскнефтехим», подрядчик — одна из ведущих подрядных организаций Турции по строительству промышленных объектов — компания «Гемонт». Подробности — в материале «Реального времени».

Выбраны из 29 претендентов

Реализация проекта по строительству олефинового комплекса, мощностью в 600 тыс. тонн в год, стартовала в июне 2017 года, когда на площадке Петербургского международного экономического форума, между ГК ТАИФ и немецкой компанией Linde AG, был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве. И там же, в рамках только что подписанного документа, между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и подразделением Linde Engineering, было заключено базовое соглашение на проектирование, поставку оборудования и оказание услуг по пуску в эксплуатацию первого этапа будущего олефинового комплекса — строительство производства этилена, мощностью в 600 тыс. тонн в год.

На право взять подряд на строительство комплекса «ЭП-600», претендовали 29 компаний. Фото: Романа Хасаева

— На данный момент у нас есть уже проектная документация, которая получила положительное заключение главной экологической экспертизы. Мы сейчас находимся на моменте передачи данной документации в Главгосэкспертизу. По окончании всех процедур и получения разрешения на строительство, мы планируем выйти уже на промышленную площадку для строительных работ, — сообщил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Претендентов на право принять участие в строительстве нового комплекса было почти три десятка. География — весь мир: Россия, Индия, Китай, Южная Корея, Япония, Турция. Все компании с богатым опытом реализации крупных промышленных проектов.

— На начальном этапе было 29 участников тендера. На последнем — остались уже 4 компании, действительно представивших полный пакет документации. В равных условиях, выбор пал на компанию «Гемонт», — пояснил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Давнее сотрудничество

Компания «Гемонт» в Татарстане известна давно. К настоящему времени ей уже реализованы ряд крупных проектов, в том числе, турецкий подрядчик занимался строительством объектов на АО «ТАИФ-НК», выполнял работы по возведению сооружений и монтажу оборудования на Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО).

Новый контракт «Гемонт» получил, предложив лучшие условия, оптимальные сроки и расценки на исполнение подряда. Подписание контракта состоялось в главном офисе АО «ТАИФ» в Казани в присутствии генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, главного советника генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберта Шигабутдинова и председателя Совета директоров компании «Гемонт» Садыка Акмана. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и член Совета директоров и генеральный директор ООО «Гемонт» Мухиттин Акташ.

Азат Бикмурзин: «Компания «Гемонт» выиграла у других участников тендера по всем параметрам». Фото: Романа Хасаева

— Компания «Гемонт», наряду с другими компаниями участвовала в тендере и выиграла по всем параметрам. Условия контракта удовлетворяют как ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ГК ТАИФ, так и компанию «Гемонт». Уверен, что в тесном сотрудничестве мы реализуем этот проект в кратчайшие сроки, — подчеркнул сразу после церемонии подписания Азат Бикмурзин.

В 2021 году на строительной площадке будут работать 6 тыс. человек

Руслан Шигабутдинов: «Реализация проекта «ЭП-600» полностью отвечает стратегии развития нефтехимической отрасли России». Фото: Романа Хасаева

— Сегодняшнее подписание контракта — очередная веха в жизни этого проекта. Лицензиары — немецкая компания «Линде». Сейчас мы подобрали строителей — компанию «Гемонт». В процессе работ будут активно привлекаться местные, локальные организации. По факту, проект «Этилен-600», это удвоение мощностей Нижнекамскнефтехима. Причем это не просто новые пиролизные мощности, а пиролиз жидкого сырья, что представляет собой намного более сложные технологии, чем газовые пиролизы. Подрядчики обещают, что эффект от реализации проекта мы увидим достаточно быстро.

Удвоение работоспособности ПАО «Нижнекамскнефтехим» откроет нам новые возможности по обновлению и расширению линейки выпускаемой продукции. Для бюджета Республики Татарстан и для бюджета РФ — это будет значительный вклад. Данная работа полностью укладывается и в стратегию развития ГК ТАИФ, и в стратегию развития нефтехимической отрасли России, учитывает рекомендации президента России Владимира Путина. ГК ТАИФ всегда отличалась новаторским подходом к серьезным проектам. Я думаю — это не финальный проект, а значительная, серьезная часть общей стратегии Группы компаний, — высказал свое мнение Руслан Шигабутдинов.

Мухиттин Акташ: «Мы хотим внести свой вклад в развитие экономики Татарстана». Фото: Романа Хасаева

— Мы сейчас подписали крупный контракт. Сейчас с кратчайшими сроками и очень высокими темпами приступаем к его реализации. Работа будет длиться 3 года, и будет осуществляться как силами турецкой стороны, так и с помощью локальных компаний. В частности, к середине 2021 года, число работников на площадке будет насчитывать порядка 6 тыс. Это очень важный проект, и мы хотим внести свою лепту в развитие экономики Республики Татарстан, реализовав этот проект максимально быстро и с высоким качеством, — сообщил в беседе с журналистами Мухиттин Акташ.

Садык Акман, со своей стороны подчеркнул, что выбор ГК ТАИФ в качестве подрядчика по этому проекту именно компании «Гемонт», наглядно демонстрирует высокий уровень доверия между компаниями. Со своей стороны, турецкие строители сделают все возможное, чтобы его оправдать:

— Очевидно, что сроки реализации могут быть даже сокращены. Предыдущий наш проект, при плановых сроках в 30 месяцев, был завершен за 24 месяца. Можно построить такую же стратегию по этому проекту, чтобы завершить его раньше на 6 месяцев. Тут многое зависит от качества взаимодействия между подрядчиком, проектировщиком и заказчиком, — отметил господин Акман.

Садык Акман: «Проект по строительству комплекса «ЭП-600» может быть завершен на 6 месяцев раньше строка». Фото: Романа Хасаева

Он подтвердил, что «Гемонт» планирует активно привлекать местные строительные организации. Но подчеркнул, что на наиболее ответственные участки работ: сварочные работы, монтаж металлоконструкций и технологических трубопроводов и пр. — компания привезет своих специалистов из Турции.