Нижнекамские нефтехимики принимают участие в Уральском международном научно-практическом форуме

Фото: фото предоставлено ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Сегодня в городе Ревда Свердловской области открылся III Уральский международный научно-практический форум «Полимеры 2019. Производство, переработка, логистика». Специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим»» — ежегодные его участники.

Основная цель форума — поддержка развития средних и мелких предприятий, производящих изделия из нефтехимического сырья. Третий год подряд на производственной площадке завода экструзионного материала «Экстрол» встречаются поставщики сырья и оборудования, производители и переработчики нефтехимической продукции, научные деятели химической отрасли и студенты.

Представители ПАО «Нижнекамскнефтехим» планируют обсудить с участниками форума тенденции и перспективы рынка пластиков, рассмотреть основные тренды, задающие развитие полимерной отрасли, а также причины всплеска развития газового пиролиза и полиолефиновых производств и факторы, влияющие на ценообразование пластиков.

Форум объединяет как производителей, так и переработчиков. Особое внимание уделяется живому общению, поэтому в рамках программы организованы круглые столы, где будут обсуждаться самые актуальные темы: перспективы развития полимерного рынка России, сырьевые войны и стратегический менеджмент, бережливое производство, развитие технологий и разработка эксклюзивных рецептур для полимерных производств.

В рамках форума компании «Экстрол» и «Технониколь» подписали меморандум о создании Ассоциации с целью организации совместных работ по продвижению xps-плит.

