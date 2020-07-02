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На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» смонтирована самая высокая колонна

18:20, 02.07.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 1
На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» смонтирована самая высокая колонна
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На строящемся заводе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» установлена третья по счету и самая высокая колонна из всех, участвующих в технологическом процессе, DA036-01 высотой 96 метров и весом 480 тонн. Оборудование необходимо для выделения товарного пропилена из пропан-пропиленовой фракции. Узел данной колонны обеспечивает извлечение пропилена высокой концентрации, соответствующего требованиям полимерной марки. Разделение близкокипящих углеводородов — пропилена и пропана — обеспечивается за счет многократного тепло-массообмена на 225 ситчатых тарелках c несколькими сливными стаканами.

Ранее «Реальное время» сообщало о подъеме первой и самой крупногабаритной колонны диаметром 8 метров и весом 640 тонн. Вторая колонна DA014-01 высотой 56 метров была установлена 26 июня. Она предназначена для отделения пиробензина и технологического водяного пара от крекинг-газа, поступающего с узла первичного фракционирования. Все крупнотоннажное оборудование изготовлено в Южной Корее и доставлено в Нижнекамск водным путем.

На монтаже колонн задействован специальный уникальный кран DEMAG CC грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн. Поставка и монтаж оборудования идут строго по графику.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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  • Анонимно 18:54
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