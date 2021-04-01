Попасть в историю: «Нижнекамскнефтехим» подбирает кадры для будущего этиленника

Нефтехимики предложили выпускникам профильных учебных заведений стать частью команды олефинового комплекса

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Уже через три месяца, в июле 2021 года, откроются вакансии на новое современное производство ПАО «Нижнекамскнефтехим» — олефиновый комплекс ЭП- 600. Резюме на работу можно подавать уже сейчас. О том, какая заработная плата и социальные гарантии ждут соискателей, а также подробности реализации главного инвестиционного проекта работники «Нижнекамскнефтехима» рассказали студентам НХТИ. На встрече побывал и корреспондент «Реального времени».



Реализация мощнейшего комплекса идет полным ходом



— Это эпохальное событие! Строящийся завод ЭП-600 по своей мощности, ассортименту и дальнейшему переделу будет сопоставим с действующими производствами НКНХ, — открывая встречу, отметил ректор НХТИ Ильдар Ахметов. — На завод потребуются специалисты, которые смогут освоить одни из самых передовых и современных технологий в мире. У вас есть такая возможность.

О том, какая заработная плата и социальные гарантии ждут соискателей, а также подробности реализации главного инвестиционного проекта работники «Нижнекамскнефтехима» рассказали студентам НХТИ

Далее ректор НХТИ передал слово главному инженеру Дирекции строящегося комплекса ЭП-600 Андрею Егорову:



— Последний раз мы встречались со студентами НХТИ в сентябре прошлого года. Тогда строительство завода только начиналось. Сегодня вы можете увидеть, какой достигнут прогресс, — не без гордости отметил он, и включил на экране презентацию нового производства. Фотографии начали сменять друг друга, наглядно показывая масштаб стройки.

По словам Андрея Егорова, реализация мощнейшего олефинового комплекса Этилен-600 идет полным ходом

По словам Андрея Егорова, реализация мощнейшего олефинового комплекса Этилен-600 идет полным ходом. Разработчиком проектной и рабочей документации является немецкая компания «Линде». Комплекс будет перерабатывать почти 1,8 млн тонн нафты в год. Из всего этого сырья планируется получать — 600 тыс. тонн этилена, 273 тыс. тонн пропилена, 245 тыс. тонн бензола, 88 тыс. тонн бутадиена.



Сейчас на строительной площадке мобилизовано порядка двух тысяч человек и более 200 единиц техники — активно ведутся работы по устройству фундаментов, возведению металлоконструкций под оборудование и строительные эстакады.

Студенты узнали, что основное крупногабаритное оборудование для этиленника было изготовлено в Южной Корее и Китае

На ЭП-600 внедрены новейшие экологические технологии



Студенты узнали, что основное крупногабаритное оборудование для этиленника было изготовлено в Южной Корее и Китае. В Нижнекамск оно было доставлено на специальных суднах через Тихий и Индийский океаны, Суэцский канал, а также российскую речную систему.



Для перевозки груза от Нижнекамского речного порта до стройплощадки были специально расширены проезды и убраны все встречающиеся на пути препятствия, построены временные сооружения.



Главный инженер Дирекции строящегося комплекса ЭП-600 Андрей Егоров отметил и экологическую безопасность нового олефиного комплекса.



— Еще на этапе проектирования специалисты позаботились об экологической безопасности. Под строительство выбрали площадку, наиболее удаленную от города. Новое производство не затрагивает земли сельскохозяйственного назначения, а также природные экосистемы, имеющие особую ценность и природоохранный статус, — подчеркнул он.

Главный инженер Дирекции строящегося комплекса ЭП-600 Андрей Егоров отметил экологическую безопасность нового олефиного комплекса

Система непрерывного контроля выбросов



Выбросы летучих веществ на ЭП-600 ограничат за счет минимизации числа фланцевых соединений и использования высококачественных систем герметизации. Сбросы воспламеняющихся, взрывоопасных или токсичных сред с вентиляционных, дренажных и предохранительных устройств организованы в закрытую факельную систему.



При технологических сбоях благодаря применению высоконадежных систем управления производственным процессом сокращен отвод газов на факел. На ЭП-600 будет действовать система непрерывного контроля выбросов (CEMS). Перед оператором на экран будут выводиться измеряемые параметры в различных форматах с возможностью долгосрочного хранения данных и ведения отчетности.



Для контроля загазованности в производственных помещениях и на открытых площадках предусматривается система обнаружения газовой опасности. Она подаст сигнал, как только обнаружит превышение предельно допустимых норм вредных и взрывоопасных газов.



Если уровень загазованности будет выше 20% от нижнего концентрационного предела воспламенения, сработает сигнализация в операторной и непосредственно на месте происшествия. А как только этот показатель достигнет 50%, автоматически будет отключено технологическое оборудование и заработает аварийная вытяжная вентиляция.

Для контроля загазованности в производственных помещениях и на открытых площадках предусматривается система обнаружения газовой опасности

— Промышленные сточные воды, а также поверхностные воды, загрязненные углеводородами, будут проходить очистку на локальных очистных сооружениях. После этого вода возвратится в систему оборотного водоснабжения, что в свою очередь позволит снизить потребление речной воды из вне. Образующиеся в производстве ЭП-600 жидкие отходы будут обезвреживаться на специальном инсинераторе. При эксплуатации ЭП-600 в штатном режиме прямое воздействие на почвенный покров и водные объекты исключено. Территория будет иметь твердое покрытие и эффективную систему сбора, дренажа и локальной очистки поверхностных стоков, — сообщил Андрей Егоров.



Появится 600 новых рабочих мест



Олефиновый комплекс — это еще и значительный рост налоговых отчислений и платежей в бюджеты всех уровней, создание более 600 новых рабочих мест.



— Строительно-монтажные работы идут активными темпами. В 2022 году мы планируем приступить к пуско-наладочным работам. Каждый из вас может принять участие в реализации современного комплекса, получить колоссальный опыт. Мы очень хотим, чтобы вы оказались в нашей команде, вошли в историю предприятия, — обратился к студентам Андрей Егоров.



Он также отметил, что у каждого молодого специалиста будет свой наставник, который поможет, подскажет и научит работать.

Олефиновый комплекс — это еще и значительный рост налоговых отчислений и платежей в бюджеты всех уровней, создание более 600 новых рабочих мест

— Какая будет заработная плата? — поинтересовались студенты.



— Достойная и самое главное — стабильная, — заверил главный инженер.



После этих слов аудитория заметно оживилась. Корреспонденту «Реального времени» студенты признались, что предложение попробовать свои силы на одном из мощнейших нефтехимических производств России — заманчивое.



— Мой папа работает в «Нижнекамскнефтехиме». Я тоже решил связать свою судьбу с нефтехимией. Презентация завода оказалась интересной. Думаю, что стоит попробовать, — уверено сказал Кирилл Курбатов, студент третьего курса НХТИ.



— Не знала, что у нас в городе строится такой завод. Хорошая идея устроиться на работу, получить опыт, особенно молодому специалисту, — отметила Лидия Саунина, студентка первого курса НХТИ.



— Радует, что в нашем городе появится современный олефиновый комплекс, и что немало важно, каждый из нас сможет устроиться туда на работу. Хотелось бы посмотреть на завод в живую, а не по фотографиям, — подчеркнул студент первого курса Евгений Федоров.

Своими впечатлениями молодые люди поделились при прохождении онлайн-опроса. Выявилось, что 94% присутствующих получили новую информацию по поводу строящегося производства

Нефтехимики сообщили, что все интересующие вопросы касающиеся трудоустройства студенты могут задать в социальной сети Инстаграм.



— У НКНХ есть свой учебный центр, мы можем вас переобучить, повысить квалификацию, отправить на бесплатное целевое обучение. Мы делаем все, чтобы молодой специалист не чувствовал себя одиноким. Мы вам поможем во всем, учтем пожелания с помощью онлайн опроса. Ждем от вас обратной связи, — отметила начальник управления по персоналу ПАО «Нижнекамскнефтехим» Лилия Ярема.



Своими впечатлениями молодые люди поделились при прохождении онлайн-опроса, в результате которого выявилось, что 94% присутствующих получили новую информацию по поводу строящегося производства. По мнению студентов, подобные встречи формируют образ ПАО «Нижнекамскнефтехим» как будущего работодателя.



Учащиеся узнали, что резюме на работу можно подавать уже сейчас, вакансии откроются в июле 2021 года. В завершении встречи, преподаватели вуза попросили организовать экскурсию на строительную площадку олефиного комплекса ЭП-600, чтобы молодые люди могли лично оценить масштаб будущего производства.



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