Социальные проекты «Нижнекамскнефтехима»: обновленная поликлиника и будущий медицинский центр

В рамках социальной политики в этом году предприятие выделило средства на модернизацию поликлиники №1. В ней не только провели капитальный ремонт, но и установили современное оборудование. Кроме того, благодаря нефтехимикам в ЦРМБ Нижнекамска в скором времени откроется новое отделение, а в планах — строительство в Нижнекамске нового многопрофильного медицинского центра. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Этим летом завершится модернизация поликлиники №1



На градообразующем предприятии Нижнекамска трудится около 15 тыс. человек, и для того чтобы они получали качественную медицинскую помощь, на промышленной зоне работает поликлиника «Нижнекамскнефтехима». В ней получают медицинскую помощь практически все сотрудники НКНХ: в отличие от городских учреждений здесь практически нет очередей, много узконаправленных специалистов, а попасть к терапевту можно по предварительному звонку. Для того чтобы повысить уровень оказания медпомощи, «Нижнекамскнефтехим» выделил средства на капитальный ремонт. Его провели по новым стандартам: в поликлинике появилось больше открытых пространств с зонами ожидания для пациентов. Для врачей обустроили кабинеты с эргономичными рабочими местами.

— Мы полностью переоснастили поликлинику медицинским оборудованием, также провели ремонтные работы. Проект был сформирован более трех лет назад, и сегодня можем с гордостью сообщить, что он на стадии завершения. Проделанная работа не только позволит увеличить количество пациентов среди наших работников, но и привлечь других жителей города. Так как мы закупили современное оборудование, а врачи прошли обучение, — рассказал заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по персоналу и социальным вопросам Родин Булашов.

Поликлинику оснащают современным оборудованием: расходы поровну разделили ГК «ТАИФ» и ГК «СОГАЗ». От группы компаний ТАИФ основную часть средств выделил «Нижнекамскнефтехим». В поликлинике обновляют оборудование. Например, закупили универсальную цифровую рентгенологическую систему EXAMION, которая позволит проводить все виды рентгенографических исследований. Приобрели аппараты УЗИ GE Logic S7 экспертного класса, которые позволяют проводить диагностику органов брюшной полости, опорно-двигательной системы, сердца и сосудов, урологии, гинекологии, педиатрии и инвазивных процедур. Кроме этого, обновляют IT-оборудование — аппаратное, программное и интеллектуальное обеспечение.

Для повышения качества неотложной помощи «Нижнекамскнефтехим» закупил реанимобили. Они укомплектованы новыми средствами эвакуации пациентов, шприцевой помпой, инновационным дыхательным оборудованием и дефибриллятором. Все оборудование произведено в Италии, Германии и США. Вскоре в распоряжении врачей появятся еще два новых автомобиля — они будут предназначены для выезда бригад фельдшеров и врачей поликлиники для оказания медицинской помощи работникам ПАО «Нижнекамскнефтехим» на дому.

«Надо сразу на месте оказывать помощь — не возить пострадавших без оказания помощи в другие города»

К завершению подходит еще один социально значимый проект: два года «Нижнекамскнефтехим» вел работу по открытию в городе ожогового отделения. В результате длительных переговоров его было решено создать в Нижнекамской районной многопрофильной больнице. Оно рассчитано на шесть койко-мест: четыре из них будут в хирургии и два — в реанимации. Все оснастят на уровне лучших медицинских центров России: установят оборудование по последнему слову техники и специализированные кровати.

— В отделении будет шесть коек. Две из них будут оснащены современными ваннами, производства Голландии. Четыре койки будут реанимационного типа и с оборудованием для аэрации воздуха — это позволит в ускоренном режиме регенерировать поврежденный кожный покров, — объяснил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов.

Сейчас в ЦРМБ Нижнекамска есть ожоговые койки, которые находятся в хирургическом отделении. Врачи могут оказывать помощь пострадавшим с ожогами, но «сложных» больных приходится отправлять в РКБ или в БСМП Набережных Челнов. Новое отделение позволит медикам поднять уровень медицинской помощи и выхаживать пациентов даже с обширными ожогами.

— Мы считаем, что мы самодостаточная многопрофильная больница, обеспечивающая охрану здоровья работников большой химии и нефтехимии с потенциально опасными производствами, поэтому нам необходимо ожоговое отделение для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим. Во-первых, надо сразу на месте оказывать помощь — не возить пострадавших без оказания помощи в другие города, что опасно для больных с тяжелыми травмами в состоянии шока. Во-вторых, это создает дополнительные трудности для родственников. Если отвезти больного в Набережные Челны или Казань, то родным, чтобы его навестить, придется ездить в другой город, а это создает проблемы. Поэтому приближение к населению квалифицированной медицинской помощи является задачей для республиканского здравоохранения, — уверен главный врач Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Хабибулла Ахмедов.

Средства на создание и оснащение ожогового отделения в НЦРМБ выделяет «Нижнекамскнефтехим», за что специалисты НЦРМБ им очень благодарны, и получить помощь в нем смогут не только работники НКНХ, но и все жители города и района.

Будущий проект — многопрофильный медицинский центр для всех горожан

ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в Группу компаний ТАИФ, думает о будущем, об обеспечении современной высокотехнологичной медицинской помощью не только своих работников, но и всех жителей Нижнекамска, поэтому планирует осуществить новый проект — строительство многопрофильного медицинского центра. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. Сейчас идея находится на стадии обсуждения — ведутся переговоры с руководством Нижнекамска и Министерством здравоохранения Татарстана.

— Открытие медицинского центра в Нижнекамске позволит получать высококвалифицированную медицинскую помощь с использованием современного лицензированного медицинского оборудования экспертного уровня, цифровых и телемедицинских технологий, соблюдением мировых стандартов в области медицины. Сюда будут приглашены из других городов лучшие медицинские специалисты, — сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Под строительство медицинского центра администрация Нижнекамского муниципального района выделила земельный участок площадью 9,5 га на улице Лесная. Площадь учреждения превысит 20 тыс. квадратных метров. Медцентр рассчитан на 150 койко-мест и в смену сможет принимать 360 человек. Он будет доступен для всех жителей Нижнекамска.

Проект медицинского центра является капиталоемким, поэтому его планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. После того как будет утвержден формат сотрудничества и объемы финансирования, станут известны сроки реализации проекта.

