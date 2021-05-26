Рустам Минниханов: «Я хотел бы поблагодарить Группу ТАИФ за такие проекты. 11,3 млрд рублей инвестиций!»

В День химика «Нижнекамскнефтехим» запустил сразу два новых производства — ДССК и ТЭП

Фото: Роман Хасаев

В Нижнекамске дан старт производству по выпуску новых видов продукции — растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП) ПАО «Нижнекамскнефтехим». Церемония запуска состоялась в республиканский День химика с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Мощность производства — 60 тысяч тонн в год



Поздравить работников химической и нефтехимической промышленности с профессиональным праздником приехали президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. В сопровождении руководства Группы ТАИФ гости посетили одно из крупнейших нефтехимических предприятий в Европе — ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Здесь состоялось торжественное открытие производства по выпуску новых видов продукции — растворного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч в год и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП).



До начала церемонии запуска Рустам Минниханов осмотрел операторный цех, пообщался с работниками компании, поблагодарил их за труд. После чего нажал символичную кнопку запуска в эксплуатацию производства ДССК и ТЭП.



Поздравить работников химической и нефтехимической промышленности с профессиональным праздником приехали президент Татарстана Рустам Минниханов

— С доброй традицией в преддверии Дня химика мы приезжаем в Нижнекамск и открываем современные предприятия. Нижнекамск — это столица химии нашей республики. Вот сегодня открываем производство дивинил-стирольного синтетического каучука. Это современное предприятие, в котором нуждаются все производители автомобильных шин. Этот объект стал реальным благодаря высокому научно-техническому потенциалу и возможностям «Нижнекамскнефтехима». Я хотел бы поблагодарить Группу ТАИФ за такие проекты. 11,3 млрд рублей инвестиций! Это маржинальный и хороший продукт. Я думаю, что люди, которые здесь будут работать, тоже почувствуют это — что это хороший продукт. Также хотел поздравить вас с Днем химика. Пожелать успехов, здоровья. Сейчас идет процесс вакцинации, берегите себя и своих близких, COVID никого мимо не пропустит. С праздником! — поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.



Как отметил генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, это самый современный функционализированный каучук пятого поколения с исключительными эксплуатационными свойствами. Один из ключевых элементов мировой зеленой экономики в области автомобильных шин.



Как отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, это самый современный функционализированный каучук пятого поколения с исключительными эксплуатационными свойствами

— Уважаемый Рустам Нургалиевич! Дорогие друзья! От имени Совета директоров и по поручению наших акционеров с огромным чувством гордости за проделанную работу поздравляю весь наш многотысячный коллектив нефтехимиков с торжественным запуском и вводом в эксплуатацию нового производства каучуков ДССК. С началом выпуска этой хай-тек продукции «Нижнекамскнефтехим» поднялся на следующий уровень в области современных синтетических материалов, являя всему миру пример высокого профессионализма трудового коллектива нефтехимиков Татарстана! Приступив к реализации проекта в 2019 году, мы с вами с лихвой получили все радости и сладости ковидного двадцатого года, но при этом проявили наш несгибаемый нефтехимический характер! Слаженная работа всего трудового коллектива и правления «Нижнекамснефтехима» позволила оперативно и в установленные сроки реализовать этот инновационный проект. С вводом этого объекта мы однозначно становимся «супермаркетом» каучука, даже — «гипермаркетом». «Нижнекамскнефтехим» становится предприятием, которое производит практически полную линейку всех видов каучуков именно здесь в Нижнекамске, в Татарстане.

Уважаемый Рустам Нургалиевич, в этот праздничный день прошу вас принять от имени всего нашего многотысячного коллектива, правления, Совета директоров и акционеров слова глубокой благодарности и признательности за ваше постоянное внимание к сфере нефтехимии, за всестороннюю поддержку реализуемых нами проектов и перспективных планов!

Дорогие друзья и коллеги, от всей души поздравляю всех нас с вами с этим замечательным днем ввода в эксплуатацию нового производства, где будет производиться новый современный каучук, — торжественно поздравил Руслан Шигабутдинов.

Производство ДССК является стратегическим проектом компании. К его строительству приступили в 2019 году

По словам генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина, объект был закончен в директивные сроки и в рамках бюджета.

— Огромная благодарность нашим строителям, а также нефтехимикам, которые участвовали в разработке документации, строительстве, пуско-наладке. Благодаря вашей самоотверженности, профессионализму у нас есть этот продукт. Мы получили новый вид каучука для «Нижнекамскнефтехима». Сегодня в нашей линейке — максимальное количество видов каучука. В мире практически ни у кого такого нет. Мы выпустили каучук пятого поколения! С нами работают все мировые компании, заключают пятилетние контракты. Это говорит о нашей стабильности. Огромное всем спасибо! С профессиональным праздником, — сказал на церемонии запуска производства ДССК Айрат Сафин.



Стратегический проект для компании

Производство ДССК является стратегическим проектом компании. К его строительству приступили в 2019 году. Активная фаза реализации проекта пришлась на время введения жестких ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее все строительные работы были выполнены в полном объеме.



Полученный нефтехимиками растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук имеет привлекательные свойства для производителей шин. Применение ДССК при изготовлении шин позволяет достичь увеличения срока его службы, лучшего сцепления с мокрой, обледенелой дорогой и экономии топлива. Также ДССК может найти применение в производстве различного рода резинотехнических изделий.



Полученный нефтехимиками растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук имеет привлекательные свойства для производителей шин

Еще один новый вид полимера, который получили на этом производстве — стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты (ТЭП).



Эта продукция используется в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам. К ключевым особенностям ТЭП относятся высокая совместимость с дорожными и кровельными битумами, оптимальный баланс механической прочности и эластичности, а также возможность многократной переработки без ухудшения качественных характеристик. Себестоимость асфальтобетонного покрытия с добавлением термоэластопласта увеличивается на 1%, а срок службы асфальта увеличивается в два раза.



При возведении нового производства использовались самые современные технологии, соответствующие международным стандартам промышленной и экологической безопасности. На новой производственной линии применяется современная установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука — эта дополнительная мера позволяет предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.



Ключевая отрасль для расширения инвестиций

После торжественного запуска Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг», ответил на вопрос журналистов о проработки механизмов компенсации части инвестиционных затрат при реализации новых проектов нефтехимии.

— Проработка идет, есть механизмы, которые введены в действие. ТАИФ и СИБУР готовятся к подписанию соглашения по обратному акцизу на модернизацию мощностей. Так же по компенсации инвестиционных затрат, и есть отдельный механизм проработки по демпферу на каучуки, который особенно важен для «Нижнекамскнефтехима». Я уверен, чем больше будет проектов, тем больше будет поддержки. Я понимаю, что у ТАИФа этих проектов много и программы будут реализовываться. Потому что государство, очевидно, ставит целью расширение инвестиций, расширение инвестиций в производство, на модернизацию, на экспорт. Нефтехимия в этом отношении ключевая отрасль, — ответил Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг».

ТАИФ и СИБУР готовятся к подписанию соглашения по обратному акцизу на модернизацию мощностей

Свой антисептик и фандоматы для сбора пластиковых отходов

Рустам Минниханов вручил четырем работникам «Нижнекамскнефтехима» почетные грамоты и медали за вклад, труд, терпение и проявленную колоссальную ответственность при создании инновационного экологичного производства синтетического каучука. Благодарностью президента были удостоены Людмила Андрианова, Александр Игнатьев, Анатолий Порецков и Владимир Шушков.



Рустам Минниханов вручил четырем работникам «Нижнекамскнефтехима» почетные грамоты и медали за вклад, труд, терпение и проявленную колоссальную ответственность при создании инновационного экологичного производства синтетического каучука

На промышленной площадке гостям также показали образцы антисептика, разработанного силами специалистов ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сейчас он активно используется для собственных нужд компании. Кроме этого, делегация посмотрела, как работает фандомат, предназначенный для утилизации пластиковых отходов. Производство ДССК стало одним из первых, где установили такое оборудование. В будущем фандоматы появятся и в других подразделениях компании.

Айрат Сафин также рассказал президенту, что такие фандоматы были установлены в нескольких школах города. Школьники клали в устройство пластиковые бутылки и алюминиевые банки. В ответ фандомат выдавал ребятам специальный талончик, на котором крупными буквами написаны слова благодарности за сохранение природы, а также указано количество баллов, полученных за использование оборудования. За пластиковую тару фандомат начисляет 1 балл, за алюминиевую — 2. Классы, набравшие наибольшее количество баллов, получили призы от нефтехимиков.



— Накануне мы посещали школы и обменяли талончики на билеты в кино. В будущем мы уйдем от бумаги, у нас будет мобильное приложение, через него можно будет расплачиваться, — отметил Сафин.



— Умная машина, — прокомментировал работу фандомата Рустам Минниханов.



Делегация посмотрела, как работает фандомат, предназначенный для утилизации пластиковых отходов. Производство ДССК стало одним из первых, где установили такое оборудование

Цель экологической акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» — с юного возраста научить молодое поколение собирать мусор раздельно и возвращать его во вторичный оборот, спасая планету от загрязнения бытовыми отходами.



Официальная часть празднования Дня химика продолжилась в Ледовом дворце «Нефтехим Арена», где Рустам Минниханов присвоил лучшим работникам химической отрасли, в том числе ПАО «Нижнекамскнефтехим», почетное звание «Заслуженный химик РТ».

