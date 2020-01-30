Как до 2000-х нижнекамцы жили без чистой воды

12 лет назад в нефтехимической столице Татарстана запустили станцию очистки воды, теперь пить можно прямо из-под крана

Фото: строителитатарстана.ру

Выбранный лимит и невозможность подключения к источникам водоснабжения новых домов и производств, зависимость от поставок воды из другого города, Набережных Челнов… Ситуация, сложившаяся к концу второго тысячелетия в третьем по численности населения городе Татарстана, крупнейшем промышленном центре республики Нижнекамске, больше напоминала социальную катастрофу и казалась практически неразрешимой. О том, насколько плохо было с питьевой водой в нефтехимической столице республики, «Реальное время» рассказывало в первой части цикла. Во второй части речь пойдет уже о том, как строилась городская станция очистки воды и что еще предстояло сделать, чтобы нижнекамцам не приходилось страдать без элементарных бытовых удобств.

Средства, место, технологии — сначала не было ничего

Нижнекамск — молодой, постоянно растущий город. За всю его чуть более чем полувековую историю лишь 7 лет показали отрицательную динамику по численности населения. И если в 1967 году нижнекамцев было всего 38 тысяч, то к 1990 году население города составляло уже 195 тысяч человек, а в 1999-м — 222 тысячи. Один из ключевых сдерживающих факторов на рубеже веков и тысячелетий — дефицит питьевой воды. Ее не хватало даже для уже построенных зданий и действующих производств. Ту, что поставлялась за многие километры по двум веткам изношенных стальных трубопроводов из автограда, приходилось на месте разбавлять осветленной технической водой, чтобы хоть как-то увеличить объем. Результат: рост числа различных заболеваний и обоснованное недовольство населения.

— Действительно так. Я тогда была еще депутатом, а мэром у нас был Ильсур Раисович, и я была в комиссии по экологии, здравоохранению и водоснабжению в том числе. Ездили мы везде, смотрели, — рассказывает нижнекамский кардиолог и член общественного совета Нижнекамского муниципального района Раиса Мерясева. А видеть и слышать доводилось всякое: разные оттенки идущей из кранов воды — от мутной до коричнево-черной от ржавчины, и выслушивать многочисленные жалобы и справедливые претензии от людей.

Еще в 1996 году местные власти приняли решение о проектировании и строительстве в Нижнекамске собственной станции очистки воды, но из-за нехватки средств и недостаточной организации строительных работ дело стояло. Ближе к рубежу тысячелетий дело взял под личный контроль первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. 28 января 1999 года премьер-министром Татарстана было подписано постановление кабинета министров РТ «О реконструкции станции очистки воды III водоподъема и системы водоснабжения г. Нижнекамска».

Предполагалось, что в строительстве будут задействованы несколько источников финансирования: 40% был готов взять на себя республиканский бюджет, оставшиеся 60% — предприятия и организации Нижнекамска в первую очередь «Нижнекамскнефтехим» и «Татнефть». Заказчиком должен был выступить входящий в ГК ТАИФ — «Нижнекамскнефтехим». Руководство градообразующего комплекса, понимая важность и необходимость строительства такого объекта, как станция очистки воды, несмотря на непростую, как и у большинства предприятий в то время, экономическую ситуацию, с первых дней поддержало проект, фактически взяв на себя реализацию его ключевых моментов, начиная от выбора оптимальной площадки под возведение СОВ.

— Изначально хотели построить станцию там, где Корабельная роща. На берегу Камы. Но проектировщики просчитали, что это экономически невыгодно. Решили остановиться на модернизации станции на третьем водоподъеме (Красноключищенский водозабор «Нижнекамскнефтехима». — прим. ред.). За счет перепада высоты до 60 метров вода практически самотеком может стекать в город, что значительно упрощало систему подачи и снижало стоимость оборудования и расходы на электроэнергию, а значит, и на величину будущих тарифов, — рассказал о выборе места под будущую станцию очистки воды Сергей Бояркин — начальник управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим», член совета директоров ОАО «СОВ-НКНХ».

Изначально станцию очистки воды хотели построить на камском берегу — у Корабельной рощи. Фото Альберта Муклакова

Следующим важным моментом, который предстояло решить, был выбор технологии очистки. Камская вода — далеко не идеальное сырье для производства питьевой воды. Слишком высока технологическая нагрузка на водоем. И речь не только и даже не столько о производствах самого Нижнекамска. Выше по течению — в Пермском крае, Башкортостане — расположен целый ряд крупных промышленных центров. И далеко не везде к очистке сточных вод подходят так, как на «Нижнекамскнефтехиме» или в ТАИФ-НК. Потому еще на этапе подготовки технического задания на проектирование станции было определено: Нижнекамску нужно лучшее оборудование и лучшие технологии из числа существующих в мире. Группы специалистов НКНХ навели справки и отправились изучать опыт на ведущие станции очистки воды в России.

Вариантов было перебрано множество. Представители Татарстана объехали большую часть России, изучая уже внедренные технологии и практический опыт. Пришлось приложить много усилий, чтобы отсеять разного рода аферистов, пытавшихся заработать, предлагая устаревшие, неэффективные, спорные технологии и оборудование под видом новейших разработок. Большую роль сыграла поддержка первого президента Татарстана. Минтимер Шаймиев, в 1969—1983 годах возглавлявший Министерство мелиорации и водного хозяйства Татарской АССР, был, как говорится, в теме и признал эффективным предложение ТАИФа создать принципиально новую — комбинированную систему, в которой будут объединены лучшие практики.

В марте 1999 года «Нижнекамскнефтехим» авансировал разработку рабочего проекта станции очистки воды проектной мощностью в 125 тыс. кубометров в сутки. Выполнение работ было поручено специалистам ведущего профильного московского проектно-изыскательского института «Союзводоканалпроект» Госстроя РФ.

Впервые в России

Сопоставление технического задания и пожеланий заказчика, а также данных по составу и качеству камской воды, которой предстояло стать сырьем для производства, вылилось в уникальный, не имеющий на тот момент аналогов в России проект, объединивший наиболее эффективное оборудование и технологии в пятиступенчатую систему очистки. Отдельные элементы цепочки уже были успешно опробованы в других городах России, в том числе в Москве, но подобное сочетание и дополнение друг друга реализовывалось впервые именно в Нижнекамске — «Нижнекамскнефтехимом».

СОВ-НКНХ — это 35 километров подземных трубопроводов, связывающих между собой почти три десятка надземных корпусов станции, образующих единую систему. Более 80 единиц насосного оборудования, заставляющего циркулировать по «артериям» СОВ очищаемую воду, прогоняя ее через 12 комплектов тонкослойных хлопьеобразующих блоков, дозирующие устройства реагентов, скорые и угольные фильтры. Надежность работы системы — это специальное электротехническое оборудование, спроектированное и поставленное Schneider Electric, трансформаторы, работающие по сухой технологии — то есть без использования масла. 75 км контрольных кабелей цифровой связи и современная автоматизированная распределительная система управления от компании Siemens, помогающие управлять рабочими процессами. Полевые контрольно-измерительные пункты (КИП), укомплектованные оборудованием от Endress&Hauser, Vega и Krone, ведущие строгий учет и следящие за качеством поступающей и отпускаемой воды. Такой станция должна была стать к моменту завершения строительства. А в июле 1999 года, после того как были подписаны чертежи, только стартовало строительство самого первого объекта — резервуара чистой воды. Впереди было почти 8 лет работы.

Наверное, только непосредственные участники строительства станции очистки воды и руководство ТАИФа знают, каких сил и средств это стоило. Несколько лет подряд (с 2001 по 2007 год) фактически приходилось оголять производство: до половины персонала комплекса трудилось на возведении третьего подъема водозабора и подводящих путей к будущей СОВ-НКНХ. Инвестиции в основные фонды с учетом капитального ремонта, в основном в строительство станции, в эти годы значительно превышали даже не прибыль, а маржу — то есть сумму до вычета налогов, амортизационных отчислений и выплаты процентов по взятым кредитам.

— В начале 2007 года премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов подписал постановление о передаче управления строительством объекта в руки ПАО «Нижнекамскнефтехим», ГК ТАИФ и установил сроки: постановление было февральское, и до конца года было нужно завершить все строительно-монтажные работы и запустить СОВ-НКНХ в эксплуатацию, — поделился воспоминаниями Рустам Ахметов, с весны 2007 до начала 2018 года занимавший должность генерального директора СОВ-НКНХ.

Рустам Ахметов: «До конца 2007 года нам было нужно завершить все строительно-монтажные работы и запустить СОВ-НКНХ в эксплуатацию». Фото пресс-службы ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В апреле 2007-го было создано ООО «Станция очистки воды Нижнекамскнефтехим». Рустам Ахметов, ранее работавший в управлении водоснабжения, канализации и очистки сточных вод НКНХ и только-только прошедший курс обучения по президентской программе подготовки управленческих кадров, встал во главе новой структуры и начал набор коллектива. Большая часть людей перешла из профильных служб «Нижнекамскнефтехима». И каждый новый сотрудник сразу подключался к работе. Времени до запуска оставалось все меньше, а сделать предстояло еще много.

— Когда в апреле 2007 года я принимал станцию и набирал команду, готовность объектов была около 70 процентов. Корпуса стояли все, оборудование было закуплено, но нужно было произвести его монтаж, сделать подъездные пути, облагородить территорию… Электроснабжение делали практически с ноля: получили все необходимые разрешения, провели кабельные линии, подключили все. Большую помощь оказал «Нижнекамскнефтехим» в этом вопросе. В апреле совместно с управлением собственности НКНХ проделали большую работу по разработке учредительных документов, регистрации тогда еще ООО «СОВ-НКНХ». Затем была проведена большая работа совместно с финансовым управлением. Нами под поручительство НКНХ были взяты кредиты сначала на завершение строительства (300 млн рублей), и затем мы в ноябре дополнительно взяли 60 миллионов. В процессе и на всех этапах все профильные службы «Нижнекамскнефтехима» нам помогали: служба главного механика, служба главного энергетика… А ближе к пуску по команде генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» объекты СОВ были распределены по заводам НКНХ. То есть проводились ревизии запорной арматуры, насосного оборудования, всего силового оборудования, электрооборудования. Было загружено более 2,5 тыс. тонн кварцевого песка, порядка 900 тонн активированного угля. Вся стройка шла под жестким контролем. Ежедневно проводилось заседание штаба стройки, и раз в неделю проходило расширенное заседание штаба с участием руководства НКНХ, мэра Нижнекамска и представителя генподрядчика. Расслабляться времени не было. Плотно и интересно мы работали, — вспоминает Рустам Ахметов.

— Эти полгода — это был настрой настоящей комсомольской стройки. С раннего утра и до позднего вечера. Люди здесь практически жили, работали, строили. Решали вопросы с подключением нестандартного оборудования, подачей воды с водозабора, присоединением к тепловым и электрическим сетям. Персонал ездил обучаться — те, кому предстояло работать здесь, — вторит ему и ветеран предприятия Разиля Хасвеева. Она одна из тех, кто работает на станции почти с самого начала — пришла строить в 2001 году, да так и осталась.

Разиля Хасвеева: «Последние полгода строительства СОВ-НКНХ — это был настрой настоящей комсомольской стройки». Фото Альберта Муклакова

20 ноября 2007 года

Деловые партнеры ТАИФа знают: если в Группе компаний дали слово, то обещание будет выполнено в полном объеме и точно в срок. Так было всегда. Случай со строительством Нижнекамской станции очистки воды — не исключение. 20 ноября 2007 года СОВ-НКНХ была готова к вводу в эксплуатацию. Фактически работать в тестовом режиме станция начала намного раньше. В церемонии пуска приняли участие Минтимер Шаймиев — первый президент Татарстана, Сергей Иванов, на тот момент занимавший пост первого заместителя председателя правительства РФ, Александр Коновалов — в то время полномочный представитель президента России в ПФО, Альберт Шигабутдинов — тогда генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», Владимир Бусыгин — в то время генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин и др.

Сергей Иванов: «Особенно важно обеспечить хорошую экологию в таком промышленном центре, как Нижнекамск». Фото М.Б. Козловского

— Особенно важно обеспечить хорошую экологию в таком промышленном центре. Мне очень приятно, что благодаря совместным усилиям федерального центра, республиканских властей и, конечно же, частного бизнеса мы вот, как в народе говорят, «на троих сообразили» такое современное, экологически продвинутое предприятие по очистке воды. Начиная с сегодняшнего дня, все жители Нижнекамска, открывая кран, могут не беспокоиться по поводу того, что из этого крана льется, — отметил в 2007 году на церемонии введения СОВ в эксплуатацию Сергей Иванов.

Начиная с сегодняшнего дня все жители Нижнекамска, открывая кран, могут не беспокоиться по поводу того, что из этого крана льется, — отметил в 2007 году на церемонии введения СОВ в эксплуатацию Сергей Иванов. Фото М.Б. Козловского.

— Интенсивное развитие экономики нашей родной республики зависит от развития промышленности. На данном этапе особенно большие надежды мы возлагаем на развитие нефтехимической отрасли. Одновременно устойчивое развитие экономики, высокое качество жизни и здоровье наших людей могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания требуемого качества окружающей среды, потребляемых продуктов питания. За это несут ответственность и государство, и бизнес. Это наша с вами общая забота. Произошло долгожданное событие — мы запускаем в эксплуатацию новую станцию очистки воды. С сегодняшнего дня нижнекамцы будут получать чистую воду, отвечающую нормативным требованиям СанПиН «Питьевая вода». Я вас искренне поздравляю с таким важным приобретением и желаю здоровья, благополучия и успехов, — обратился к участникам митинга Минтимер Шаймиев.

Александр Коновалов, в свою очередь, подчеркнул:

— Взаимодействие бизнеса и властей сегодня уже не определяется ставшим привычным понятием «социальная ответственность бизнеса». Это нормальный, современный, прагматичный подход крупного предпринимательства к организации экономики на используемой территории, когда бизнес заботит не только норма прибыли, не только развитие производств, но и те условия, в которых живут люди, работающие на этих предприятиях, члены их семей, те, кто окружает инфраструктуру предприятия. Думаю, что Татарстан может послужить хорошим примером и для других поволжских регионов, и для других регионов страны.

А глава района Айдар Метшин поблагодарил руководство федерального центра, республики, а также инвесторов и строителей от имени всех нижнекамцев:

— Пуск в эксплуатацию станции очистки воды — это событие, которого ждали весь Нижнекамск и все нижнекамцы. Не было за последние десятилетия другого объекта, которого мы ждали бы с таким нетерпением.

Вода, не требующая кипячения

— Наша станция очистки воды уникальна в своем роде. А все благодаря пятиступенчатой системе очистки. Например, обеззараживание на установках ультрафиолета позволяет на 100 процентов избавиться от вирусов, если таковые имеются в исходной воде. Также проводится реагентная обработка воды высокоэффективным коагулянтом и флокулянтом, пропускание воды через фильтры, загруженные кварцевым песком горы Хрустальной. А благодаря угольным фильтрам — самым эффективным в очистке воды, улучшаются органолептические показатели: запах, привкус. И что немаловажно, угольные фильтры препятствуют появлению в питьевой воде фенолов, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ. Использование угольных фильтров (а их у нас — 12) — дорогое удовольствие. Стоимость каждого — 13 млн рублей, — рассказал об используемой технологии и этапах очистки директор ОАО «СОВ-НКНХ» Александр Гнеденков.

Но когда речь идет о том, что на второй чаше весов — обеспечение качественной питьевой водой всего Нижнекамска: многочисленных жилых домов и более чем четвертьмиллионного населения, социальных объектов — детских садов, школ, колледжей, вузов, больниц, бесперебойная работа предприятий и компаний, совершенно ясно: экономии здесь — не место. И ГК ТАИФ на протяжении всего времени с момента запуска станции очистки воды продолжает вкладывать средства в своевременное обновление оборудования и замену фильтров, фактически, инвестируя в развитие Нижнекамска. Эксперты отмечают: ввод в эксплуатацию станции очистки воды придал новый импульс нефтехимической столице Татарстана, сделал город гораздо более привлекательным для жизни, работы и развития бизнеса. Справедливость этого утверждения подтверждает и постоянно стабильный прирост населения.

СОВ-НКНХ обеспечивает пятиступенчатую очистку воды. Фото Альберта Муклакова

Ежедневно на станцию поступает около 70 тыс. кубометров речной воды из Камы. Вся она проходит глубокую очистку. И на каждом этапе — от подачи воды до отпуска потребителям — контроль за качеством и глубиной процессов ведет собственная оснащенная по последнему слову техники, укомплектованная высококлассным персоналом лаборатория. Проверка осуществляется по 77 показателям — от цветности и мутности до химических, органолептических и микробиологических.

Руководитель предприятия на 100 процентов уверен в качестве отпускаемой населению воды. Если у кого-то возникнут сомнения, он готов в любой момент и в любой квартире выпить чашку-другую прямо из-под крана.

Для многих нижнекамцев пить воду из-под крана стало уже привычным. Например — Фагима Сибгатуллина. Женщина работает в медицине и точно знает: что вредно, а что — нет:

— Мы живем Нижнекамске с 75 года. Мне было 12 лет, когда мы переехали. Помню раньше, когда утром открывали воду, она пахла хлоркой очень сильно. А сейчас, как построили СОВ, вода стала хорошая, чистая, вкусная. Когда открываешь утром кран, вода течет даже серебристая. Каждое утро я стараюсь пить воду из крана. Когда построили станцию очистки воды, вода стала очень хорошая. Ржавчины нет, ничего плохого не могу сказать. По сравнению с другими городами наша вода даже вкуснее! Мы ждали открытия СОВ, это для нас очень хорошо, что там такая очистка идет капитальная, — уверена она.

Директор СОВ-НКНХ на 100 процентов уверен в качестве очистки поставляемой нижнекамцам воды. Фото ОАО «СОВ-НКНХ»

— Мы даже провели своеобразный анализ — сравнили питьевую воду, которая подается со станции в сеть, с бутилированной водой первой и высшей категорий. Наша вода — посередине между первой и высшей, — дополнил коллегу его предшественник в директорском кресле станции — Рустам Ахметов.

— С вводом СОВ-НКНХ у нас в городе уровень кишечной инфекции снизился где-то на 30 процентов. Кроме того, вода улучшилась не только по безопасности, но и по составу. Все полезные микроэлементы, которые в воде есть, — они сохранены. Те же фильтры, которые сегодня предлагаются, они фактически выдают дистиллированную воду: там ни солей нет, ничего. Это тоже плохо для организма. Через воду организм человека получает необходимые вещества, которые участвуют в строительстве нашего тела и обеспечивают жизнеспособность нашего организма. Здесь же в этом отношении все подобрано довольно хорошо. Сохраняется баланс необходимых микроэлементов. Убирают все ненужное, оставляют все, что нужно. Для этого такие технологии и нужны. Эту воду можно пить без кипячения. Она безопасна, — высказал свое мнение начальник территориального отдела Роспотребнадзора РТ в Нижнекамском районе и Нижнекамске Рустем Изиятуллин.

Рустем Изиятуллин: «Эту воду можно пить без кипячения». Фото Альберта Муклакова

— Я из родника воду никогда не пью. Там осадка много очень. Я из крана пью. Хорошая вода, — подтверждает его слова нижнекамский старожил Фанузия Загидуллина. В 1967 году она вместе с мужем, приехала строить растущий город. Потом принимала участие в возведении того самого третьего водозабора, который сегодня питает СОВ-НКНХ. — Своя вода куда лучше той, что подается за десятки километров из другого города, — уверена женщина. И с ней многие готовы согласиться.

ГК ТАИФ: поддержка деятельности СОВ-НКНХ продолжается

В целом реализация проекта по строительству и вводу в эксплуатацию Нижнекамской станции очистки воды обошлась более чем в 2 млрд рублей. Часть средств выделялась местным, республиканским и федеральным бюджетами, часть — подразделениями ПАО «Татнефть». Но большая часть суммы — свыше половины, инвестированы Группой компаний ТАИФ в лице ПАО «Нижнекамскнефтехим». И поддержка продолжается.

— Мы первый год эксплуатации, 2008-й, прошли тяжеловато. Тариф даже не перекрывал наши затраты, и мы первый год завершили с убытком около 70 млн рублей. С 2009 года, когда решался вопрос о том, чтобы станции помочь, «Нижнекамскнефтехим» как наиболее крупный потребитель воды среди предприятий договорился с комитетом по тарифам — не повышать стоимость тарифов для населения, а увеличили стоимость для промышленных предприятий. В 2009 году тариф с 16 до 35 рублей за кубометр был поднят для предприятий. Позже, когда СОВ выправила ситуацию, тариф и для промышленных предприятий начал снижаться. Сейчас он составляет 30 рублей, — вспоминает экс-директор СОВ-НКНХ Рустам Ахметов.

И это только часть поддержки. Сергей Бояркин, представляющий «Нижнекамскнефтехим» в совете директоров СОВ-НКНХ, рассказал о том, что еще делается Группой компаний ТАИФ для обеспечения бесперебойной и качественной работы станции:

— Мы для СОВ поставляем сырье. Без сырья какую-либо воду не сделаешь. Это тоже цена тарифная, в принципе, она приемлемая. По технологическим коммуникациям, электроэнергии, пару, канализации — все системы СОВ-НКНХ подключены к нашим коммуникациям. Помимо этого, мы им предоставляем электроэнергию, стоки забираем у них, очищаем, взаимодействуем инженерными сетями. Помимо финансирования, кадры — это тоже все с НКНХ. Наши сотрудники поднимали всю эту технологию. Курирование идет со всеми службами — это и отдел охраны окружающей среды, управление главного энергетика, юридический… «Нижнекамскнефтехим» курирует работу СОВ, оберегает, помогает определять перспективное развитие.

Только на замену угольных фильтров в ближайшие 3 года потребуется 143 млн рублей. СОВ-НКНХ рассчитывает на помощь Группы компаний ТАИФ. Фото Альберта Муклакова

О планах на перспективу «Реальному времени» рассказал сегодняшний руководитель станции очистки воды Александр Гнеденков:

— Мы разработали очень важную программу на период до 2022 года — «Модернизация СОВ». Это программа по реконструкции скорых и угольных фильтров. Это очень большие вложения — замена всего угля в течение трех лет. Будут меняться 11 фильтров в ближайшие годы из имеющихся 12. И это очень затратно. ТАИФ («Нижнекамскнефтехим») вкладывает деньги, заботится о жителях города, о здоровье людей. Для того чтобы здесь на СОВ были максимально эффективно применены реагенты, мы целый год проводили технологический аудит со службами научно-технического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим». Проведена большая научная работа. Аудит дал нам понять, как нам работать в дальнейшем, сколько применять реагентов в зависимости от загрязненности Камы.

Только на замену угольных фильтров потребуется порядка 143 млн рублей. Кроме того, планируется реконструкция насоса речной воды. В этих вопросах СОВ-НКНХ рассчитывает на помощь «Нижнекамскнефтехима». Есть планы по увеличению объемов подачи осветленной технической воды на производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Основная масса людей не понимает — как формируется бюджет, не понимает — сколько платят предприятия, куда они платят. Еще меньше люди знают об их благотворительных программах. Может, просто потому, что компании не афишируют свои благие дела. А это — миллиарды рублей ежегодно. Тому подтверждение и недавно построенный «Нижнекамскнефтехимом» БОС. Крайне мало таких городов России, где бы крупное предприятие строило бы и содержало городские очистные сооружения, а это — 300 млн рублей ежегодно. В бюджете Нижнекамска нет таких денег. И поддержка СОВ-НКНХ — это тоже многие миллионы рублей, — отметила Елена Гатина.

Обновить и закольцевать систему водоводов

Вода с СОВ-НКНХ выходит чистая, прозрачная, безопасная. Но далеко не всегда она такой же чистой доходит до квартир нижнекамцев. Время от времени в городе нефтехимиков вновь раздаются жалобы о том, что из кранов вместо питьевой воды течет мутная, ржавая жидкость.

— Наш город имеет на сегодня достаточно современную технологию очистки воды, современные очистные сооружения и ответственный персонал, который на сегодняшний день обеспечивает поставку в город качественной, безопасной питьевой воды, — отмечает Рустем Изиятуллин. И добавляет: — На протяжении последних пяти лет у нас более 1 процента не регистрировалось нестандартных проб по микробиологическим показателям. За 2019 год у нас по Роспотребнадзору не было ни одной пробы, которая бы свидетельствовала о том, что в воде есть микробы.

Верить начальнику территориального отдела Роспотребнадзора РТ в Нижнекамском районе и Нижнекамске можно уже хотя бы потому, что он возглавляет службу в Нижнекамске с 2005 года и прекрасно помнит, какой была вода до строительства станции очистки воды и как изменилась ситуация после ее запуска. Кроме того, на станции он частый посетитель: контроль качества работы предприятия, от которого напрямую зависит здоровье населения города, — его прямая обязанность.

— Хорошо, конечно, что водоочистку ввели, но вот трубы остались те же, — сетует местный житель и член общественного совета Нижнекамского муниципального района Елена Гатина.

— И сегодня бывает мутная вода. Это связано со стальными трубопроводами. Надо менять на полиэтиленовые, — уверенно вторит ей коллега по совету Мансур Ганиев.

В отличие от стальных, полиэтиленовые и пропиленовые трубы не ржавеют, не вступают в реакцию с хлором, не собирают на стенках осадок. И если стальные трубы уже через несколько лет начинают требовать к себе внимания, то пластик гарантированно, не меняя характеристик и пропускной способности, прослужит не менее полувека.

— У нас хорошая, замечательная вода, а по данным экологов — показатели у нас одни из лучших в Татарстане. Но пока по ржавым трубам вода дойдет до горожан, все эти преимущества сходят на нет. Сегодня, конечно, систему водоотведения ремонтируют, и ситуация стала лучше, но пока не везде еще трубы поменяли, и потому некоторые люди до сих пор жалуются на то, что у них в квартирах вода ржавая идет, — отмечает Раиса Мерясева.

Ремонтируют, очевидно, не везде и не очень хорошо. По данным экспертов, потеря воды при транспортировке по водоводам Нижнекамска достигает 30%. Это очень много. Причина — разрывы старых стальных трубопроводов. Далеко не всегда аварийный участок обнаруживают быстро. И тогда за нерадивость городских служб расплачиваются потребители.

— Те проблемы с водой, поступающей в дома и квартиры нижнекамцев, что имеются сейчас, связаны в первую очередь с существующей городской системой водоводов. Она ровесница города, — подтверждает экс-директор СОВ-НКНХ Рустам Ахметов. Полномочия по ремонту, восстановлению и содержанию ее в порядке делятся. Есть договорные отношения на поставку питьевой воды между СОВ и водоканалом города. Посредине есть отсечка — то есть границы эксплуатационной ответственности. Те участки, которые принадлежали СОВ, они практически полностью приведены в порядок: проведен капремонт, где-то замена. Я посмотрел на 2020 год, там уже осталось, скажем так, процентов 10—15 заменить, и нормально. А остальное — это город.

— Нужно менять трубы на полиэтиленовые, чтобы не было вторичного загрязнения. В Челнах все заменили, у них вода чище. Бывает обидно, мы выпускаем нормальную воду, а в «Водоканале» идут ремонтные работы, и в дома поступает ржавчина, — дополняет общее мнение нынешний директор Нижнекамской станции очистки воды Александр Гнеденков.

По ремонту водопроводов в последние годы в Нижнекамске сделано многое, но далеко не все. Фото kazanfirst.ru

Собеседники «Реального времени» подчеркивают, что они не говорят о том, что городом ничего не делается. Напротив, за последние годы сделано немало: основные магистральные водоводы уже заменены на современные, долговечные, безопасные — не реагирующие с хлором трубопроводы. Однако работы впереди еще много, а возможности городского бюджета ограничены. Старые и отдаленные кварталы пока еще вынуждены мириться с тем, что до них вода добирается по стальным, давно проржавевшим трубам, которые тоже нужно менять. Причем мало просто убрать старые и проложить новые трубопроводы. Городу нужна кольцевая система подачи воды, такая, при которой в Нижнекамске не было бы точек «застоя» и тупиков, уверен Изиятуллин.

Еще одно слабое место — сами многоквартирные дома. Замена водопроводов внутри зданий — зона ответственности управляющих компаний. И не все из них добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей. Как рассказал Рустем Изиятуллин, Роспотребнадзор за ними приглядывает, и претензий накопилось немало. Только за 2019 год в отношении УК Нижнекамска инициированы 36 административных дел.