Елочный городок в парке «Нефтехимиков» открылся праздничным салютом

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нефтехимики открыли в одноименном парке новогоднюю елку и ледяной городок «Айс-сити». Морозная погода не испугала горожан и работников «Нижнекамскнефтехима», площадь парка была полна гостей.



Их встречали Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными персонажами, согревая теплыми поздравлениями, шутками и прибаутками. А согреться на морозе можно было, еще и отведав горячего безалкогольного глинтвейна с актуальным названием «Антиковидный».



Привлекал гостей и запах жарящегося на углях шашлыка. Атмосфера была самая что ни на есть праздничная — предновогодняя. Открытие новогодней елки сопровождалось перформансом анимационной команды «Чудики», а также выступлением московских артистов театра «Высокие братья».

Всех, кто не побоялся мороза, на празднике приветствовали генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин и руководитель Исполнительного комитета НМР Рамиль Муллин. Они пожелали нефтехимикам и горожанам здоровья, исполнения желаний, успехов в новом 2022 году и, конечно же, не сидеть в праздники дома, а всей семьей отдыхать на новогодних представлениях, которые будут проходить на территории елочного городка.

— Традиционно с большим удовольствием «Нижнекамскнефтехим» участвует в создании елочного городка в парке «Нефтехимиков». В этом году мы креативно подошли к оформлению — пригласили команду профессионалов из Казани. Благодарю за ту красоту, которую они привезли в Нижнекамск. От лица трудового коллектива предприятия, от себя лично хочу поздравить нижнекамцев с наступающим Новым годом. Желаю всего самого наилучшего, чтобы все мечты сбылись, крепкого здоровья и успехов, — обратился к присутствующим Айрат Сафин.

— Я хотел поблагодарить команду Айрата Фоатовича за тот подарок, который сегодня был сделан для наших горожан. Это команда, которая умеет работать и творить такие чудеса. Хочу поздравить всех с наступающим праздником, чтобы все невзгоды и трудности остались в этом году. А 2022 был годом роста, развития, дай бог нам всем здоровья, — сказал Рамиль Муллин.

После приветственной речи глава исполкома НМР вручил Почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие нефтехимической промышленности работникам «Нижнекамскнефтехима» — Сергею Волчкову, Сергею Калистратову, Владимиру Комиссарову, Вере Кузьминой, Александру Солдаткину и Сергею Юганову.

В честь Нового года зажглась красавица елка и прогремел праздничный салют. А затем, всех ждала встреча с артистами из Нижнекамска и Казани, зажигательная дискотека, детей — катание на новогодних трамвайчиках и осликах. Веселье продолжалось под выступление легендарной группы «Романтики», творческих коллективов города и предприятия.

С 25 декабря новогодние представления в парке Нефтехимиков будут проходить ежедневно по 30 декабря. Праздничные игровые программы «Новогодние чудеса» для детей и взрослых порадуют встречей со сказочными персонажами.

