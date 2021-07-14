На производстве «Нижнекамскнефтехима» установят новое оборудование

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Новое оборудование — емкости для хранения готовой продукции — установят на производстве метоксполиэтиленгликолей (МПЭГ). К выпуску МПЭГ на заводе ОиГ ПАО «Нижнекамскнефтехим» приступили в 2019 году. Продукция нашла широкое применение в фармакологии, лакокрасочной и металлообрабатывающей промышленности, где МПЭГ используется в качестве связующего элемента.

В технологическом процессе получения МПЭГ задействован цех №6711 завода олигомеров и гликолей. Хранится готовая продукция в соседнем цехе №6712. Специально для этого здесь установлены пять вертикальных емкостей. В связи с расширением марочного ассортимента производимых МПЭГов принято решение об увеличении количества емкостей хранения до восьми.

В настоящее время ведутся работы по монтажу нового оборудования. Место хранения МПЭГ будет оборудовано насосной установкой для циркуляции и откачки продукта на сливно-наливную эстакаду. Монтаж новой точки хранения продукции, а также проведение пуско-наладочных операций планируется завершить к концу августа.

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