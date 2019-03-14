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Азат Бикмурзин: «На строительство олефинового комплекса мы уже получили через Deutsche Bank семь платежей»

12:16, 14.03.2019 1 Сюжет: ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Азат Бикмурзин: «На строительство олефинового комплекса мы уже получили через Deutsche Bank семь платежей» Фото: nknh.ru

Все работы по реализации проекта этиленового комплекса идут по графику. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин после Совета директоров компании. На заседании подвели итоги работы предприятия в 2018 году и обновили состав правления. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Выручка от реализации продукции составила 188,9 млрд рублей

По итогам 2018 года «Нижнекамскнефтехим» увеличил объемы выпуска продукции: выручка от реализации составила 188,9 млрд рублей, что на 26,8 млрд рублей больше по сравнению с 2017 годом. Эти цифры были озвучены на Совете директоров, который прошел в головном офисе АО «ТАИФ» под руководством председателя Совета директоров Руслана Шигабутдинова. Прирост производства в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом составил 3,2%. Компания реализовала 716 тыс. тонн синтетических каучуков и 717 тыс. тонн пластиков.

В прошлом году НКНХ завершил реализацию инвестиционных проектов на заводе изопрена-мономера: введена в эксплуатацию установка по производству изобутилена и модернизирована установка по выпуску изопрена. Благодаря этому предприятие сможет выпускать до 330 тыс. тонн в год изопренового каучука СКИ-3.

— Также на заводе этилена запущены две новые печи, это позволило увеличить мощность по выработке этилена до 617 тыс. тонн в год, и запущена установка экстракции бензола, которая находится в комплексном опробовании. Благодаря этому предприятие отказалось от закупки бензола у поставщиков и теперь может производить 60 тыс. тонн бензола в год на собственной установке, на заводе этилена, — объяснил журналистам генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

Второй этап реконструкции биологических очистных сооружений

Очень важным проектом для предприятия стала модернизация биологических очистных сооружений, на которых в прошлом году начался второй этап реконструкции узла механической очистки химзагрязненных стоков. На этот узел с промышленной зоны поступают химзагрязненные стоки, в которых много легколетучих органических веществ — они испаряются и образуют неприятный запах. Поэтому при реконструкции БОС выбрали метод биофильтрации — это новая технология, которая не только повысит качество очистки стоков, но и снизит нагрузку на атмосферу.

— Мы в этом году завершаем второй этап реконструкции, и это будет значительным вкладом в улучшение экологической ситуации Нижнекамска. Модернизация позволит снизить на биологических очистных сооружениях выбросы в атмосферу до 95% и улучшить качество очищенных стоков, которые сбрасываются в Каму, — сказал Азат Бикмурзин.

На БОС в прошлом году начался второй этап реконструкции узла механической очистки химзагрязненных стоков. Фото предоставлено НКНХ

Кроме этого, «Нижнекамскнефтехим» начал работы по строительству химзагрязненного коллектора — это дополнительная ветка, которая свяжет промышленную зону и биологические очистные сооружения. Она позволит не только увеличить пропускную способность, но и повысит безопасность транспортировки сточных вод с промышленной площадки. Улучшатся экологические показатели, так как исключается риск попадания стоков в почву и водоемы, а также неприятных запахов в атмосферу. Коллектор будет оснащен биофильтрами для очистки воздуха.

НКНХ начал работы по строительству химзагрязненного коллектора. Фото предоставлено НКНХ

— Работы ведутся уникальные — 12 километров трубопровода пролегают на различной глубине, вплоть до 18 метров. При этом 3,5 километра проходят под действующими установками и существующими коммуникациями. Для прокладки коллектора мы применяем уникальный метод горизонтального тоннелирования. К августу — сентябрю мы планируем выполнить все работы и завершить пуск объектов, — продолжил Азат Бикмурзин.

Реализация проекта олефинового комплекса и строительство собственной электростанции

Предприятие продолжает работу над проектом этиленового комплекса: в мае на Петербургском международном экономическом форуме «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение на финансирование будущего ЭП-600. Благодаря поддержке экспортно-кредитного агентства Euler Hermes пять немецких банков во главе с Deutsche Bank AG до 2032 года выделят НКНХ 807 млн евро на реализацию проекта.

— Это обеспечивает 85% заемных средств, 15% — это собственные средства предприятия, которые мы внесли авансом. Соглашение работает, на строительство олефинового комплекса мы уже получили через Deutsche Bank семь платежей, все работы по реализации проекта идут в строгом соответствии с графиком. Помимо этого, мы уже рассматриваем второй этап олефинового комплекса — это уже производные от этилена, — рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

На РЭН-2018 «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с Deutsche Bank AG о предоставлении кредита на строительство собственной электростанции. Фото tatarstan.ru

Кроме этого, в прошлом году НКНХ получил средства на финансирование электростанции: в октябре на Российской энергетической неделе «Нижнекамскнефтехим» подписал еще одно соглашение с Deutsche Bank AG о предоставлении кредита в размере 240 млн евро на строительство собственной электростанции мощностью 495 МВт. Прошлым летом начали готовить площадку — для реализации проекта были перенесены коммуникации, этой весной планируется начать строительство.

В целом работу предприятия в 2018 году Совет директоров оценил удовлетворительно. На заседании также произошли изменения в составе правления компании — в состав избрана заместитель генерального директора по экономике и финансам «Нижнекамскнефтехима» Алла Евстафьева. Особое внимание на заседании было уделено организационным вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое состоится 12 апреля 2019 года в 9.00 в Нижнекамске по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, актовый зал.

Ксения Жаркова
ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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