Азат Бикмурзин: «На строительство олефинового комплекса мы уже получили через Deutsche Bank семь платежей»

Все работы по реализации проекта этиленового комплекса идут по графику. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин после Совета директоров компании. На заседании подвели итоги работы предприятия в 2018 году и обновили состав правления. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Выручка от реализации продукции составила 188,9 млрд рублей

По итогам 2018 года «Нижнекамскнефтехим» увеличил объемы выпуска продукции: выручка от реализации составила 188,9 млрд рублей, что на 26,8 млрд рублей больше по сравнению с 2017 годом. Эти цифры были озвучены на Совете директоров, который прошел в головном офисе АО «ТАИФ» под руководством председателя Совета директоров Руслана Шигабутдинова. Прирост производства в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом составил 3,2%. Компания реализовала 716 тыс. тонн синтетических каучуков и 717 тыс. тонн пластиков.

В прошлом году НКНХ завершил реализацию инвестиционных проектов на заводе изопрена-мономера: введена в эксплуатацию установка по производству изобутилена и модернизирована установка по выпуску изопрена. Благодаря этому предприятие сможет выпускать до 330 тыс. тонн в год изопренового каучука СКИ-3.

— Также на заводе этилена запущены две новые печи, это позволило увеличить мощность по выработке этилена до 617 тыс. тонн в год, и запущена установка экстракции бензола, которая находится в комплексном опробовании. Благодаря этому предприятие отказалось от закупки бензола у поставщиков и теперь может производить 60 тыс. тонн бензола в год на собственной установке, на заводе этилена, — объяснил журналистам генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

Второй этап реконструкции биологических очистных сооружений

Очень важным проектом для предприятия стала модернизация биологических очистных сооружений, на которых в прошлом году начался второй этап реконструкции узла механической очистки химзагрязненных стоков. На этот узел с промышленной зоны поступают химзагрязненные стоки, в которых много легколетучих органических веществ — они испаряются и образуют неприятный запах. Поэтому при реконструкции БОС выбрали метод биофильтрации — это новая технология, которая не только повысит качество очистки стоков, но и снизит нагрузку на атмосферу.

— Мы в этом году завершаем второй этап реконструкции, и это будет значительным вкладом в улучшение экологической ситуации Нижнекамска. Модернизация позволит снизить на биологических очистных сооружениях выбросы в атмосферу до 95% и улучшить качество очищенных стоков, которые сбрасываются в Каму, — сказал Азат Бикмурзин.

На БОС в прошлом году начался второй этап реконструкции узла механической очистки химзагрязненных стоков. Фото предоставлено НКНХ



Кроме этого, «Нижнекамскнефтехим» начал работы по строительству химзагрязненного коллектора — это дополнительная ветка, которая свяжет промышленную зону и биологические очистные сооружения. Она позволит не только увеличить пропускную способность, но и повысит безопасность транспортировки сточных вод с промышленной площадки. Улучшатся экологические показатели, так как исключается риск попадания стоков в почву и водоемы, а также неприятных запахов в атмосферу. Коллектор будет оснащен биофильтрами для очистки воздуха.

НКНХ начал работы по строительству химзагрязненного коллектора. Фото предоставлено НКНХ

— Работы ведутся уникальные — 12 километров трубопровода пролегают на различной глубине, вплоть до 18 метров. При этом 3,5 километра проходят под действующими установками и существующими коммуникациями. Для прокладки коллектора мы применяем уникальный метод горизонтального тоннелирования. К августу — сентябрю мы планируем выполнить все работы и завершить пуск объектов, — продолжил Азат Бикмурзин.

Реализация проекта олефинового комплекса и строительство собственной электростанции

Предприятие продолжает работу над проектом этиленового комплекса: в мае на Петербургском международном экономическом форуме «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение на финансирование будущего ЭП-600. Благодаря поддержке экспортно-кредитного агентства Euler Hermes пять немецких банков во главе с Deutsche Bank AG до 2032 года выделят НКНХ 807 млн евро на реализацию проекта.

— Это обеспечивает 85% заемных средств, 15% — это собственные средства предприятия, которые мы внесли авансом. Соглашение работает, на строительство олефинового комплекса мы уже получили через Deutsche Bank семь платежей, все работы по реализации проекта идут в строгом соответствии с графиком. Помимо этого, мы уже рассматриваем второй этап олефинового комплекса — это уже производные от этилена, — рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

На РЭН-2018 «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с Deutsche Bank AG о предоставлении кредита на строительство собственной электростанции. Фото tatarstan.ru



Кроме этого, в прошлом году НКНХ получил средства на финансирование электростанции: в октябре на Российской энергетической неделе «Нижнекамскнефтехим» подписал еще одно соглашение с Deutsche Bank AG о предоставлении кредита в размере 240 млн евро на строительство собственной электростанции мощностью 495 МВт. Прошлым летом начали готовить площадку — для реализации проекта были перенесены коммуникации, этой весной планируется начать строительство.

В целом работу предприятия в 2018 году Совет директоров оценил удовлетворительно. На заседании также произошли изменения в составе правления компании — в состав избрана заместитель генерального директора по экономике и финансам «Нижнекамскнефтехима» Алла Евстафьева. Особое внимание на заседании было уделено организационным вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое состоится 12 апреля 2019 года в 9.00 в Нижнекамске по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, актовый зал.